Resultados RAW 23 de julio de 2018: ¡Women's evolution!

Este lunes 23 de julio se llevó a cabo la transmisión de un nuevo episodio de Monday Night RAW. Para este episodio estaba programado el combate de revancha entre The B-Team y The Deleters of Worlds por los Campeonatos en Pareja, así como la lucha entre Roman Reigns y Bobby Lashley para decidir el retador al Campeonato Universal de Brock Lesnar. También se avisó previo al programa, que Stephanie McMahon tendría un anuncio histórico para WWE.

El show comienza con la propia Steph, junto a su esposo Triple H y su padre Vince McMahon en medio del ring, con todo el elenco de WWE en el escenario. La comisionada de RAW reconoce la labor de todos los presentes y lo mismo hace Hunter, agradecer a los integrantes de RAW, Smackdown, 205 Live, NXT y NXT UK por lo que han hecho por la compañía. Enseguida le pide a las superestrellas femeninas dar un paso hacia adelante y les recalca lo mucho que las apoyan los hombres de la empresa y lo orgulloso que está de ellas. Stephanie toma la palabra de nuevo y dice que si bien, exigen más oportunidades para las mujeres en WWE, incendiaron una revolución en la industria y que gracias a eso, las Divas se convirtieron en las Superestrellas que nacieron para ser. Seguido, anuncia que el próximo 28 de octubre, más de 50 mujeres harán parte de Evolution, el primer evento PPV de WWE que será únicamente con superestrellas femeninas.

Michael Cole informa que Evolution tendrá lugar en el Nassau Coliseum de Long Island. También agrega que la final del Mae Young Classic 2 se llevará a cabo en este evento. Además, habrán tres combates titulares: los títulos de Raw, Smackdown y NXT estarán en juego.

Promo de The Deleters of Worlds desde la pantalla titánica. The B-Team hablan en el vestuario del significado de la B en el nombre de su equipo, motivándose antes de su combate. Se preparan para salir, pero vuelven porque se olvidan de sus campeonatos. Elias está en la rampa para cantar y seguramente promocionar su album "Walk With Elias", pero rápidamente es interrumpido por Matt Hardy y Bray Wyatt.

Resultados

1) WWE Tag Team Championship Match: The B-Team (Bo Dallas & Curtis Axel) derrotaron a The Deleters of Worlds (Matt Hardy & Bray Wyatt) vía pinfall, luego de que Bray fallara un ataque sobre Dallas, que lo empujó sobre Hardy, que hacía un pin sobre Curtis, que aprovechó para convertirlo en un paquetito para retener los campeonatos. Luego del combate, Bray y Matt aplican sus finishers sobre los campeones.

Finn Balor y Chad Gable hablan en el backstage. Ven pasar a alguien con lo que Balor cree que es su maleta. Luego ve pasar a otra persona con su chaqueta, y le pregunta porqué la tiene. Este responde que Baron Corbin dio la orden de pasar sus cosas a otro vestuario. Balor va y en realidad es una casita para niño, con peluches y juguetes. A Finn le parece gracioso y le agradece a Corbin, que se enoja y le pacta un combate ante Drew McIntyre.

Bayley y Sasha Banks están en backstage y son entrevistadas por Charly Caruso. Bayley dice que saben sobre sus diferencias, pero que esas diferencias son las que potencian su amistad. Por su parte, Sasha afirma que son personas diferentes con los mismos sueños, y Bayley complementa diciendo que juntas se tomarán el mundo.

2) Tag Team Match: Bayley & Sasha Banks vencieron a Samantha Simon & Karen Lundy vía sumisión, luego de que Sasha aplicara su Bank Statement sobre una de las luchadoras locales.

Braun Strowman interrumpe otro intento de Elias por hacer su concierto. El gigante dice que no le importa quién vaya a Summerslam, y recuerda que tiene el maletin. Kevin Owens sale, molesto con Strowman y le pregunta si cree que después de lo que le hizo en Extreme Rules puede salir y hablar como si nada del Campeonato Universal. Afirma que intentó ser su amigo y que su hijo pensaba que era indestructible, pero ahora tiene miedo y que puede ver el dolor en mi cara cada vez que doy un paso. Continúa diciendo que tiene una familia que cuidar y que él le quitará todo, pero que ahora será quien lo haga. Braun lo reta a que lo haga, pero KO le recuerda que ganó el Steel Cage Match y que no tiene nada que probar. Baron Corbin aparece y dice que se encargará de la situación. Enseguida sale Jinder Mahal, al que Corbin le ordena que intente calmar a Strowman. Mahal dice que entiende que sea escéptico, le indica que cierre los ojos y repita el mantra Shan-ti. Braun le dice que está agradecido, pero que tiene su propio mantra. Enseguida le dice tanto al Maharaja como a Sunil Singh que repitan "Get these hands", y termina atacándolos finalizando con un Running Powerslam a Sunil.

3) Mickie James (c. Alexa Bliss) derrotó a Natalya vía pinfall luego de conectar una Superkick cuando esta se distraía con la Campeona Femenina.

Roman Reigns es entrevistado en backstage y dice que vencerá a Bobby Lashley, para luego acabar con Brock Lesnar en Summerslam.

Elias intenta nuevamente realizar su concierto, pero es nuevamente interferido, esta vez por Autors Of Pain, quienes llegan al ring para hablar, aunque son interrumpidos por Titus Worldwide. Apollo dice que si ambos escucharan a Titus O'Neil, serían Campeones en Pareja. Titus les quiere dar una lección y se lanza sobre AoP y luego junto a Apollo terminan sacándolos del ring.

Kurt Angle y Stephanie McMahon hablan en el estacionamiento. Baron Corbin y Kevin Owens llegan para hablar de su situacion con Braun Strowman. Owens exige una lucha contra el monstruo en Summerslam, con la condición de que que se quedará con el maletín de Money In The Bank si gana, y Stephanie aprueba la lucha.

4) Mojo Rawley venció a Tyler Breeze vía pinfall, después de aplicar su Alabama Slam.

5) Finn Balor derrotó a Drew McIntyre (c. Dolph Ziggler) vía descalificación, luego de que el Campeón Intercontinental interfiriera cuando Balor buscaba conectar su Coup de Grace. Luego del combate Rollins sale para defender a Finn Balor, que era atacado por los rudos e instantáneamente sale Kurt Angle a pactar un tag team match.

6) Tag Team Match: Seth Rollins y Finn Balor vencieron a Dolph Ziggler & Drew McIntyre vía pinfall, luego de que Rollins aplicara su Curb Stomp sobre Ziggler.

7) Ember Moon derrotó a Liv Morgan vía pinfall, después de conectarle su Eclipse desde la tercera cuerda.

Seth Rollins es entrevistado en backstage, y dice que ha sido una noche emocionante, con el anuncio de Evolution y su victoria sobre Dolph Ziggler. Además, anuncia que habló con Kurt Angle, y este le dijo que en Summerslam enfrentará a Dolph Ziggler por el Campeonato Intercontinental.

Elias está nuevamente en el escenario para cantar, Kurt Angle lo interrumpe, pero para decirle que ahora sí podrá cantar una de las canciones de su album.

8) WWE Universal Championship N°1 Contender Match: Roman Reigns venció a Bobby Lashley vía pinfall, después de conectarle su Spear. Finalizado el combate, Bobby Lashley estrecha la mano de Roman Reigns en señal de respeto. Roman Reigns enfrentará a Brock Lesnar en Summerslam por el Campeonato Universal.