Previa SmackDown Live 31/07/18: Jeff Hardy quiere revancha

El nuevo episodio de la marca azul se celebrará esta noche desde el Amalie Arena en Tampa, Florida. Este será retransmitido en la cadena estadounidense USA y Fox Sports. La nueva emisión continuará las historias rumbo a SummerSlam, con gran cantidad de promos y combates durante la noche para enriquecer la cartelera del próximo gran evento de WWE.

Jeff Hardy responde a Orton

El ex campeón de los Estados Unidos ha sido el blanco de Randy Orton, quien hace dos semanas realizó un violento ataque al Enigma Carismático, intentando abrir su oreja por medio de su perforación frente a todo el Universo de WWE.

La Víbora apareció la semana pasada para realizar una gran promo en la que se encargó de lanzar ataques verbales a gran cantidad de luchadores de la empresa, y afirmó que será el encargado de escribir el último capítulo en la historia de Jeff Hardy en WWE. El ex campeón en parejas regresará esta noche a SmackDown Live con la intención de confrontar a Randy Orton y ajustar cuentas. ¿Ingresará Nakamura en esta ecuación?

Lana y Zelina Vega, cara a cara

La esposa de Rusev y la acompañante de Andrade “Cien” Almas se enfrentaron la semana pasada con palabras tras el combate que ambos luchadores ofrecieron en SmackDown Live, trasladando su guerra a las redes sociales, donde ambas ofrecieron más argumentos para que un combate uno contra uno se lleve a cabo.

Zelina Vega se mostró en el gimnasio preparándose para demostrar su superioridad contra la esposa del Ogro Búlgaro; mientras que Lana, respondió al día siguiente afirmando que se siente confiada de ganar a la acompañante de Andrade y de llevarse a cabo la lucha, la “aplastará”.

El lunes, la gerente general Paige, anunció que la disputa se resolverá en el cuadrilátero el martes, ¿quién será la fémina vencedora?

Continúa el campeonato de parejas

Los Bludgeon Brothers esperan a sus contrincantes para SummerSlam y hasta ahora, The New Day es el único equipo en la fase final tras derrotar a SAnitY, esperando la resolución entre The Usos y los retornantes The Bar para definir al equipo que irá al evento más grande del verano como retador.

Jimmy y Jey están preparados para mantener la competencia en la marca azul y convertirse en campeones de parejas por cuarta vez en sus carreras; mientras que Cesaro y Sheamus pelearán por dar su primer gran golpe tras ser transferidos a la programación de los martes por la noche en el Shake-Up. ¿Cuál dúo dará el siguiente paso para enfrentar a Harper y Rowan?

Joe infunde temor

Foto: WWE

De manera inesperada se reveló que Samoa Joe será el próximo rival de AJ Styles por el título de WWE, mandando al campeón a dormir tras aplicarle el siempre letal Coquina Clutch. El samoano se muestra muy confiado en derrotar al Fenomenal, dejando claro que ya cuenta las horas para acabar con su reinado. Con el contrato firmado para una lucha estelar en SummerSlam, la rivalidad entre entre Joe y Styles solo acaba de empezar.

Becky Lynch en llamas

En el último episodio, Becky Lynch se ganó la oportunidad de pelear por el campeonato femenino en SummerSlam, buscando recuperar una corona que se le ha alejado por bastante tiempo. Tras derrotar a Carmella de manera contundente, la irlandesa marcha con paso firme al próximo PPV, pero la Princesa de Staten Island buscará revancha tras salir de la arena con un labio inflamado, ¿hará Mella la vida de Becky Lynch un infierno para ajustar cuentas?

Daniel Bryan responde

The Miz volvió a causar un polémico momento la semana pasada cuando usó un bebé de juguete para distraer a Daniel Bryan y luego dejarlo malherido tras aplicarle una rompecráneos y así poder seguir promocionando su nuevo programa Miz & Mrs.



El Yes Man no quedó satisfecho con lo sufrido en el último programa y seguramente buscará una venganza contra su rival con el que tanto tiempo lleva gestando una rivalidad, la cual parece que va rumbo a una conclusión, ¿mantendrá The Miz la ventaja o logrará Bryan finalmente golpearle en la cara?