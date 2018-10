Calma con Morrissey

Los Jets esperan la firma de Josh Morrissey para tener una de las back ends con más futuro de la NHL.

Temporada de 10

La franquicia canadiense fichó en el draft de 2013 a una joven promesa que pronto daría que hablar y es que a sus solo 24 años podemos decir que es la piedra angular del back ends de los Jets y como dice el refrán “para muestra un botón” la temporada pasada ha sido la mejor en sus 4 años en la liga.

Morrissey registró un promedio de 20:27 por juego y tuvo un plus-15 a pesar de enfrentarse regularmente a las mejores armas de otros equipos. También bloqueó 168 tiros, la mayoría en los Jets, y repartió 139 hits, y fue el tercero. Tuvo una temporada regular, jugando 81 juegos. Y si fuera poco, estableció nuevos máximos de carrera en goles y asistencias con 7 y 19, respectivamente.

Dilema en los despachos

Los Winnipeg Jets son conscientes de la limitación en cuanto a compra de jugadores se refiere ya que están alcanzando su tope salarial y tener suelto la renovación de una de sus jóvenes estrellas no es tarea fácil.

Cuando se habla de un contrato de Morrissey, no se trata tanto en sí, sino de cuánto y cuánto tiempo. Es casi una garantía de que Morrissey estará con la camiseta de los Jets al comienzo de la temporada 2018-1919. No tiene derechos de arbitraje y no hay indicios de tensión o disensión entre Johannson y el gerente general de los Jets, Kevin Cheveldayoff.

Los Jets probablemente estarían dispuestos a pagar cinco millones al año, aproximadamente, para mantener a Morrissey a mediados de la década de 2020. Solo le ofrecieron a Trouba cuatro millones, pero eso fue un lowball intencional y estratégico. Le darán a Trouba 5.5 millones de dólares la próxima temporada, y tendrán que pagar más si quieren que se quede, así que ¿por qué la pareja de Trouba, que juega un papel tan importante, merece menos? Morrissey es alguien con quien los Jets pueden contar y alguien con quien construir.