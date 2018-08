Previa SmackDown Live 07/08/18: el campeón vuelve a casa

El día martes se transmite una nueva edición de SmackDown Live desde el Amway Center en Orlando, Florida. El episodio será podrá ver en vivo por la cadena estadounidense USA y por Fox Sports.

En el show de esta noche destaca el regreso de AJ Styles para hacer frente a las críticas que Samoa Joe hizo sobre el campeón la semana pasada; también tendrá lugar la final del torneo de parejas para definir a los retadores para SummerSlam; The Miz hará una declaración importante de cara al próximo gran evento y acción en la rama femenina.

Regresa Styles

Samoa Joe realizó una promo bastante personal la semana pasada en la que acusó al campeón reinante de WWE de no estar presente para su familia con tal de enfocarse a tiempo completo en su carrera. El Fenomenal vuelve a SmackDown para hacer frente a su rival en SummerSlam por la presea máxima, ¿tendrá alguna respuesta que dar a la máquina de Sumisión Samoana o será sometido a un Coquina Clutch que le arrebate el campeonato?

Final del torneo en parejas

Los Bludgeon Brothers estarán muy atentos a lo que ocurra esta noche cuando The Bar se mida contra The New Day en la gran final del torneo de parejas para definir a los oponentes de los campeones para SummerSlam.

En retrospectiva, The New Day llegó a dicha instancia venciendo contra todo pronóstico a los integrantes de SAnitY, siendo Big E y Xavier Woods los encargados de dar la clasificación. La semana pasada, Sheamus y Cesaro triunfaron sobre The Usos en un combate de alta intensidad para obtener el boleto a la final.

Las diferencias entre ambas facciones son grandes, recordando que The Bar arrebató el reinado de 484 días como campeones en pareja a The New Day hace un par de años. ¿Podrán el suizo y el irlandés volver a vencer a los ex campeones y tener una chance por los títulos de la marca azul? ¿O será The New Day candidato a su quinto reinado de parejas?

Mejores amigas vs. The IIconics

En la pasada emisión se dio a conocer que Charlotte Flair y Becky Lynch serán rivales por el campeonato femenino de SmackDown en SummerSlam, pero esta semana unirán fuerzas para medirse contra Peyton Royce y Billie Kay.

La disputa empezó el sábado cuando Las Icónicas se burlaron de Flair y Lynch en Twitter; las mejores amigas respondieron el domingo y se pactó un combate para esta noche. ¿Cuál pareja saldrá vencedora en Orlando?

Anuncio de The Miz

Daniel Bryan retó a The Miz a un combate en SummerSlam el pasado martes, recibiendo un rechazo del ex campeón Intercontinental, quien a pesar de no estar presente en la arena, se burló de Bryan y se mantuvo firme diciendo que no merece enfrentarse a él en el evento más grande del verano.

Sin embargo, el A-Lister declaró que hará un importante anuncio de cara al PPV esta noche. ¿Qué ocurrirá entre ambos luchadores? ¿Se llevará a cabo la esperada lucha?