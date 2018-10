Pau Ribes y Berta Ferreras consiguen el tercer bronce para España

Termina la natación artística en el europeo de Glasgow con tres finales libres, en las que España ha conseguido un metal y dos cuartos puestos.

La primera final del día ha sido la del dúo libre, sin ninguna sorpresa. Rusia, al igual que sucedió con el técnico, se ha subido al escalón más alto del podio. Svetlana Kolesnichenko y Varvara Subbotina nadaron la rutina de las sirenas, obteniendo una puntuación de 96.7000. Las ucranianas Savchuk y Yakhno, con 93.400, terminaron segundas. La pareja italiana formada por Linda Cerruti y Constanza Ferro consiguió el bronce con 92.1333.

Paula Ramírez y Sara Saldaña nadaron el concierto de Aranjuez y volvieron a terminar cuartas, esta vez alcanzando los 90 puntos, exactamente 90.0667.

Una vez acabada esta modalidad, la siguiente en disputarse ha sido la del dúo mixto libre, con cinco dúos participantes. Los medallistas han sido los mismos que los del técnico. En primer lugar, la pareja rusa formada por Alexandr Maltsev y Mayya Gurbanberdieva que han nadado a ritmo de “sing, sing, sing” y han conseguido los 92.4000. La plata ha sido para los italianos Giorgio Minisini y Manila Flamini con una puntuación de 90.733.

Segundo bronce para el dúo mixto español

El dúo español compuesto por Pau Ribes y Berta Ferreras han conseguido su segundo bronce del campeonato y el tercero para España en natación sincronizada. Con su ejercicio “Romeo y Julieta”, los españoles han alcanzado los 85.4333. El cuarto y quinto puesto han sido para Grecia y Turquía respectivamente.

Podio del dúo mixto libre: LEN

Sorpresa en las medallas del solo libre

Por la tarde, la final a disputarse era la de solo libre, saltando la sorpresa en las posiciones del podio. La primera en lanzarse a la piscina de las candidatas a medalla fue Cerruti, alcanzando una puntuación de 92.5000. Seguidamente nadó la junior española, Iris Tió, representando a una sirena que va adquiriendo personalidad a lo largo del ejercicio. Terminó cuarta, con una nota de 89.600. Hubo que esperar hasta la penúltima nadadora para ver a la favorita, la rusa. Kolesnichenko dominó la prueba con la rutina “amazonia”, consiguiendo una puntuación de 94.9333 y adjudicándose el oro.

En última posición salía la ucraniana, quien, presumiblemente, viendo los resultados de la semifinal, iba a ser medalla de plata. Yakhno nadó con el tema “remember me when it rains” y , cuando estaba en la tarima esperando las puntuaciones, saltó la sorpresa. La nota de la italiana era superior a su 92.1333, por lo que su medalla sería la de bronce.

Linda Cerruti en el solo libre: LEN

Así es como terminaba el europeo de Glasgow 2018 para la natación artística, en la que Rusia ha conseguido todos los oros de las pruebas en las que ha participado.

El equipo español ha ganado tres bronces, dos en la modalidad de dúo mixto y el otro, en el combo. El objetivo del grupo español era irse acercando a las posiciones de medalla y las puntuaciones de las italianas, meta que han conseguido con creces.