Cinco caminos que podrían tomar los Senators para el próximo curso

De momento las cosas no van bien para los Ottawa Senators en estos días. La semana pasada, volvieron a firmar a uno de sus mejores jugadores, obteniendo un contrato con Mark Stone. Eso podría parecer una buena noticia, pero el acuerdo es solo por un año, lo que significa que Stone será un agente libre sin restricciones el próximo verano. Si él no está de acuerdo con una extensión a largo plazo para entonces, podría irse por nada. También podría renovar Matt Duchene, otra UFA pendiente con una historia reciente de rescate de equipos con problemas. En el caso de haber algún progreso en una renovación para él, se ha mantenido en silencio.

Luego está lo de Erik Karlsson que se mantiene en curso, y de momento no tiene final a la vista. Quizás sea algo bueno, hasta que lo cambien, siempre hay una posibilidad de que él se quede. Pero eso todavía parece improbable, y dadas las malas críticas del acuerdo de Mike Hoffman y la falta general de confianza en la oficina central de los Senators, se puede perdonar a sus aficionados por esperar lo peor.

Podrían obtenerlo. Pero puede que no, porque predecir cualquier cosa en la NHL de hoy es un asunto complicado. Así que, a día de hoy puede haber cinco formas en que podría jugar la temporada de los Senators clasificados de mejor a peor, aunque, eso no significa necesariamente que sean mejores las ganancias.

Primero, el mejor resultado posible: aquel en el que todos no tiene por qué preocuparse por nada, porque los Senators son realmente buenos.

La historia para sentirse bien

Lo que ocurre: no hay que volverse locos y predecir un escenario en el que los Senators vuelquen la liga y ganen la Stanley Cup. Incluso como mejor caso, eso parece inverosímil. Entonces, en su lugar, se puede imaginar una temporada 2018-19 que se parece mucho a la de 2016-17. En otras palabras, los Senatos juegan lo suficientemente bien como para hacer que los playoffs tengan espacio libre, y una vez que llegan allí sean lo suficientemente buenos para al menos tener la oportunidad de ganar a cualquier equipo con el que se enfrenten.

Si se elimina todo el drama fuera del hielo, este tipo de temporada no parece imposible. Si llegan a la noche de apertura con Karlsson todavía en el equipo, la lista al menos tendría un parecido con el equipo de 2017 que estuvo dentro de un gol de la Final. Stone y Duchene tendrán mucho por lo que jugar por lo que podrían renovar, así que si el objetivo cambia, Bobby Ryan redescubre su juego y algunos de los jóvenes clave dan grandes saltos, podría ser posible.

Lo que no ocurre: como cualquier equipo, los Sens no irán a ningún lado sin un buen portero, lo que significa un gran año de intercambios entre Craig Anderson o Mike Condono o tal vez alguien más. Hay que recordar que, Anderson también quiere salir. Si consiguen una temporada completa con un portero por debajo de .900 como lo hicieron el año pasado, nada de lo que hagan los demás jugadores va a importar.

Pero más allá de eso, parece que cualquier tipo de éxito en el hielo estaría relacionado con la falta de dramatismo. Eso incluye todo tipo de movimientos de pánico alrededor de Karlsson, Stone o Duchene. También probablemente signifique que Eugene Melnyk está encerrado en un armario de almacenamiento en algún lugar profundo de las entrañas de la arena y no puede hablar con los medios ni con nadie más.

Lo que podría estar sucediendo: el creador del calendario no le hizo ningún favor a los Senators, con un duro mes de octubre que presenta siete equipos de playoffs, más equipos como Chicago y Dallas que deberían ser mejores. Pero si los Senators pueden salir del mes con récord de 6-3-2 por ejemplo, noviembre abre dos partidos en casa contra los Sabres. Si gana esos, este equipo podría ser mejor de lo que se piensa, por lo que el ambiente cobrará vida.

Las probabilidades de que suceda: 10%. Un porcentaje que probablemente sea demasiado alto. En este punto, incluso los fans más acérrimos de los Sens parecen haber aceptado que la próxima temporada será un desastre, y solo están esperando saber cuan de grave es el daño. La idea de que el año podría llegar a ser un éxito parece desesperádamente optimista.

La verdadera reconstrucción

Lo que ocurre: el equipo lucha, intercambia un montón de estrellas y termina último o en algún lugar cercano. Y todo está bien, porque la temporada 2018-19 termina marcando el comienzo de una verdadera reconstrucción que vuelve a poner a la franquicia en el camino para competir por un campeonato.

Puede considerarse una demolición controlada, una en la que el equipo acepta algún dolor a corto plazo a cambio de sentar las bases para el éxito a largo plazo. Se ha visto a ese tipo de campeones de construcción de aproximación en lugares como Chicago y Pittsburgh, y más recientemente los Maple Leafs han hecho que al menos las primeras etapas parezcan fáciles. Por supuesto, equipos como los Oilers, Sabres y Coyotes recuerdan que perder un montón de juegos no garantiza nada. Pero en la NHL de hoy, generalmente ayuda.

Cualquier tipo de reconstrucción tradicional en Ottawa vendría con una trampa: no poseen su propia selección de primera ronda el próximo año, después de enviarla a Colorado en el intercambio Duchene de la temporada pasada. Eso desbarata la estrategia usual de "tocar fondo y dibujar un jugador de franquicia". Pero, por otro lado, tienen tres grandes estrellas que están en el último año de su contrato y deberían buscar mucho en el mercado de comercio, y su falta de compromisos a largo plazo con casi cualquier persona les da un límite mucho más limpio situación que la mayoría de los equipos de reconstrucción.

Se puede imaginar que, para cuando se apruebe la fecha límite de intercambios, Karlsson ya no está, y Stone y Duchene están o al menos uno de ellos, pero la organización ha cosechado una buena cantidad de selecciones y prospectos en el camino. El equipo está mal, pero tipos como Thomas Chabot y Colin White están jugando bastantes minutos y luciendo como futuras estrellas. Tienen mucho espacio en el tope salarial, algunos de los cuales usan para agregar aún más futuros a cambio de asumir malos tratos a corto plazo. Pierre Dorion tiene un plan, los fans están comprando, y de repente el futuro parece brillante.

Lo que no ocurre: la clave aquí es que la oficina debe estar lista y dispuesta a seguir esta ruta. Públicamente, no han indicado que ese sea el caso. Está bien, porque no es el tipo de cosas que los equipos tienden a querer publicitar. Pero durante mucho tiempo ha habido una preocupación sobre cuánto apoyaría Ottawa a un equipo pésimo, y si la franquicia puede darse el lujo de averiguarlo.

Para que una verdadera reconstrucción funcione, todos, desde los propietarios hacia abajo, deben estar a bordo. Si la asistencia baja en noviembre y Melnyk comienza a presionar para movimientos a corto plazo, probablemente podamos saltar al escenario 5.

Lo que podría estar sucediendo: podría hacerse bien antes de que el campamento se abra, dependiendo de cómo se desarrolle la situación de Karlsson. Si el equipo hace un trato que pesa sobre los activos futuros, es una buena señal. Si no pueden encontrar el valor justo, o si sienten que están más interesados ​​en rellenar la lista con más tipos tipo Mikkel Bodker, cuidado.

Las probabilidades de que suceda: 25%. Todo esto depende de que Melnyk sea paciente y sensato, y la historia demuestra que no siempre es una buena apuesta. Pero dependiendo de cómo empiece la temporada, es posible que no tenga muchas opciones.

Atascados en el medio

Lo que ocurre: los Senators no son buenos. Pero tampoco son tan malos. Solo están un poco perdidos. No es lo suficientemente bueno como para merecer la pena emocionarse, pero no lo suficiente como para justificar todo el asunto y empezar de nuevo.

En la era del tope salarial, este es casi el peor lugar en el que un equipo puede encontrarse, ya que normalmente significa que te pierdes los playoffs, pero tampoco puedes conseguir un jugador de élite en la parte superior del draft. Los Senators no tienen que preocuparse por las probabilidades de su lotería este año gracias a que los Avalanche son dueños de su selección, pero una temporada mediana complicaría sus decisiones en torno a Karlsson, Stone, Duchene y otros.

En la peor de las versiones de este escenario, este tipo de temporada puede dar como resultado una situación de Buridan's Donkey en la que un equipo no puede determinar si deben comprar o vender, por lo que simplemente mantienen el rumbo y no hacen nada, montando una temporada inolvidable y terminando sin mucho que mostrar. No hace falta decir que mantener el rumbo realmente no parece ser una gran opción en Ottawa en estos días.

Lo que no ocurre: en el papel, los Senators necesitarían muchas cosas que salgan bien, al menos para llegar a este nivel. Si el equipo comienza despacio y aprieta el gatillo en uno de los intercambios más importantes, es probable que la carrera hacia abajo esté en marcha o incluso abandonar la carrera.

Lo que podría estar sucediendo: hasta cierto punto, se pueden ver las lecciones de los Islanders del año pasado hacia aquí. No eran muy buenos, pero no eran horribles, y acecharon la burbuja de los playoffs hasta la fecha límite. Como resultado, se congeló con la pregunta de John Tavares. Todos conocen el resultado de eso.

Desde la perspectiva de los Senators, hay que estar atento a la temida "historia del jugador estrella que no quiere negociar una vez que comience la temporada". Y si el equipo está a ocho puntos de un puesto de comodín en diciembre, pero aun hablando de cómo creen que es un equipo de playoffs, será momento de preocuparse.

Las probabilidades de que suceda: 20%. De nuevo, quizás esto parezca alto si ya uno está convencido de que los Senators, inevitablemente, serán un choque de trenes. Pero hay que recordar que, no hace falta mucho para que incluso un equipo malo luzca moderadamente como competitivo en la NHL de hoy. Un tramo sólido de seis semanas con un portero en caliente podría ser todo lo que se necesita.

El oro de los tontos

Lo que ocurre: los Senators están bien otra vez más o menos. La clasificación dice que sí, y tal vez incluso lleguen a los playoffs. Pero todos los demás signos apuntan a que esos resultados son un golpe de suerte, y el equipo no está ni cerca del nivel que indica su registro.

Este tipo de escenario se ha desarrollado para muchos equipos en los últimos años, incluidos los Maple Leafs en la 2012-13, los Flames y Canucks en la 2014-15, y, quizás de manera más memorable, los Avalanche la 2013-14. En menor medida, también podría incluir a los Senators de la 2014-15, que no fueron muy buenos hasta que Andrew Hammond, un jugador de ligas menores, tuvo una buena racha.

Este tipo de temporadas a menudo hace más daño que bien a las esperanzas de un equipo a largo plazo. Por un lado, los triunfos son triunfos, los puntos es la única estadística que importa, y todos los ingresos extra de los playoffs se ven bien en la línea de fondo. Pero este es el tipo de temporadas que convencen a los equipos de que están en el camino correcto y todos los involucrados están haciendo un gran trabajo. Los que están a cargo tienden a doblar lo que claramente funciona, y muchas expansiones de pecho con palmaditas en la espalda y grandes sumas de dinero tienden a seguir.

Luego los números se igualan, la realidad golpea con fuerza, y el equipo se da cuenta de que todo fue un espejismo. Para entonces, generalmente es demasiado tarde, y el agujero es incluso más profundo de lo que era antes.

Lo que no ocurre: este tipo de escenarios siempre se pueden detener en sus pistas por un GM inteligente que tiene la confianza para leer la situación correctamente y no comprometerse demasiado con algo que no está allí. ¿Dorion es ese tipo de GM? Tal vez, pero la mayoría de sus contrapartes NHL no lo han sido.

Lo que podría estar sucediendo: la mayoría de los fanáticos ya conocen las estadísticas a tener en cuenta: porcentajes de disparos insosteniblemente altos, buena portería, una cantidad desproporcionada de puntos provenientes de las horas extraordinarias y tiros. De esta manera: si se escucha a mucha gente murmurar acerca de PDO, eso es malo. También es malo si los fans de los Avalanche siguen cacareando maliciosamente mientras gritan "¡Ya lo veréis!"

Las probabilidades de que suceda: 15%. A los dioses del hockey les gusta usar este truco con al menos un equipo cada pocos años. Teniendo en cuenta toda la diversión que han estado teniendo con los Senators últimamente, parece apropiado.

Desastre total

Qué ocurre: el equipo es terrible en el hielo. Hacen malos intercambios con Karlsson y otros, se desploman en la clasificación, y las pocas estrellas restantes del equipo dejan en claro que quieren salir. Al final, los fans de los Sens solo quieren que todo termine. En otras palabras, este escenario se parece mucho a 2017-18.

Pero por mucho que los aficionados de los Senators no quieran escucharlo, la temporada 2018-19 podría estar empeorando. El desastre de la temporada pasada podría, al menos, mantener la promesa de una selección de draft alta para amortiguar parte del dolor. Si los Sens están al fondo este año, el público de Ottawa tendrá reacciones viscerales al escuchar el nombre de Jack Hughes a mitad de temporada.

Hay que recordar que, la situación de Karlsson podría terminar mal. Algunos fans de los Sens podrían preferir ver un intercambio ahora, solo para arrancar la tirita y terminar con esto. Pero con el mercado luciendo tibio en el mejor de los casos, hay al menos una posibilidad de que 2018-19 comience con el mejor jugador en la historia de la franquicia que se reparte por un puñado de cambios sueltos. Luego Stone y Duchene podrían ser los siguientes. O peor, tal vez alguien se lesione y el equipo no puede moverlos en absoluto, solo para verlos salir corriendo cuando llega la agencia libre.

Mezclar con un tiro de Guy Boucher, un estadio medio vacío, un derretimiento de Melnyk o dos, y el resto de los fans apuntando y riendo a lo largo del camino, y para el final de la temporada se puede ver a los aficionados de los Sens rememorando los viejos tiempos de 2017-18.

Lo que no ocurre: algo bueno.

Lo que podría estar sucediendo: entre la falta de una guerra de ofertas de Karlsson, la solicitud de traspaso de Anderson, la debacle de Hoffman y el acuerdo de un año de Stone, se podría argumentar que esto ya se ha visto. Si la temporada comienza con una racha perdedora, las líneas de asistencia y Dorion comienza a transformarse en Ken Doral, todo el mundo ya sabe hacia dónde se dirige el quipo

Las probabilidades de que suceda: 30%. El pesimista señalará que este es el escenario más probable. Y eso es cierto, hay días en que los Senators simplemente se sienten como un equipo que se dirige al desastre en este momento.

El optimista observará que, en general, todavía este resultado es relativamente poco probable y que la temporada resultará mejor que el peor de los casos. Eso no es exactamente un voto de confianza, pero la situación es que los fans de la liga han llegado demasiado rápido a la conclusión de que los Senators se dirigen al desastre. Podrían ser, absolutamente. Pero en la NHL de hoy, no hay cosas seguras, y cada temporada ofrece algunas sorpresas que nadie vio venir. Quizás el equipo sorpresa de este año sean los Senators. O tal vez no.