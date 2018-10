Loewen, el primer jugador nacido en Jamaica seleccionado por Dallas Stars

Echando un vistazo a todos los nombres de los futuros prospectos que pueden llegar a la NHL en un futuro no muy lejano, el de Jermaine Loewen podría parecer uno más en la lista. Pero nada más lejos de la realidad, detrás del joven jugador hay una gran historia que escribió su penúltimo capítulo con la selección de Loewen en el Draft de la NHL en séptima ronda (selección 199) por los Dallas Stars, se convierte en el primer prospecto de Dallas nacido en Jamaica.

Cuando Jermaine recibió la llamada de su agente para comunicarle su selección por parte de los Stars, estaba observando el lago Kelowna en la Columbia Británica y lo que sintió al enterarse de la buena noticia fue: "Lloré, fue muy emotivo", como manifestó el pasado 23 de junio.

Pero detrás de Loewen hay una historia más allá de lo exótico de ser natural de Jamaica y vivir en Canadá. Llegó al país norteamericano cuando tenía cinco años al ser adoptado por una pareja de Manitoba, tras haber sido dejado cuatro años antes por sus padres naturales en un hospital de Jamaica y enviado posteriormente a un orfanato. Jermaine recibió sus primeros patines de hielo como regalo de navidad a los seis años, algo tarde para un chico en Canadá, aunque el mismo se decepcionó con su regalo ya que esperaba un videojuego. Como manifestó su padre adoptivo Stan Loewen: "Gran parte de la historia del hockey y Jermaine es diferente a la mayoría de otros niños", y es que jugó su primer partido organizado a los diez años. Tuvo un comienzo humilde en el hockey, pasando posteriormente a jugar en los Kamloops Blazers de la Western Hockey League (WHL), el cual acabó liderando la pasada temporada, para finalmente tener la posibilidad de comenzar una carrera profesional en las próximas semanas con los Dallas Stars.

No anotó su primer gol hasta el partido once de su segunda temporada.

Loewen jugó cuatro temporadas en los Kamloops, pasando de ser un jugador de 16 años que no anotó su primer gol hasta el partido once de su segunda temporada a liderar al equipo como capitán la pasada temporada con 36 goles, 28 asistencias y 64 puntos. Tras cumplir los 20 años el pasado mes de enero y con una temporada más de elegibilidad en la WHL, asistirá al Torneo Traverse City Prospects en Michigan entre el 7-11 de septiembre y posteriormente realizará la pretemporada con los Dallas Stars en Boise, Idaho, entre el 14-16 de septiembre. Tras ello regresará a los Kamloops esta próxima temporada, si no firma un contrato profesional con el que pasaría a jugar con Texas Stars en la American Hockey League (AHL) o en Idaho Stealheads en la East Coast Hockey League (ECHL).

Sobre el destino más próximo del joven Loewen, se refirió el coordinador de desarrollo de jugadores de los Stars Rich Peverley: "Creo que el plan ahora es que Jermaine regrese a Kamloops para el año que le resta en la WHL. Aunque dicho eso, la cosa siempre puede cambiar. Los chicos siempre pueden impresionarnos (en Traverse City) y firmales un contrato (profesional)”.

La historia de su adopción por los Loewen

La familia Loewen | Foto: NHL.com

Loewen tenía 3 años y medio cuando Stan y Tara Loewen, que vivían en Arborg, Manitoba, le inscribieron de entre los 18 niños que vivían en un orfanato al que ayudaron a renovar en Jamaica como parte de la misión de un grupo cristiano. Tras sopesar la adopción antes de casarse, los Loewens comenzaron un proceso de adopción que duró casi dos años. Cuando Stan y Tara regresaron a Jamaica para llevarse a su nuevo hijo a Canadá por primera vez, él estaba esperando en las escaleras con su mochila cargada. Stan Loewen dijo sobre el momento de irse con sus nuevos padres: "Llevaba su mejor ropa, él me dijo: 'Iré contigo'". Y es que resultó que Loewen era el único chico que podía ser elegido para ser adoptado."No sé, puede que simplemente fuese una posibilidad, pero es que estaba destinado a que fuese él". Stan y Tara posteriormente han adoptado a dos niños más: Su hija Makeda, que tiene ahora 11 años, de Etiopía y Nathanael, de 9 años, que como Jermaine también es de Jamaica.

Sus primeros pasos en el Hockey

Stan y Tara inscribieron a Loewen en el programa introductorio local de CanSkate a los 7 años; la mayoría de los participantes eran de edad preescolar. Cuando se presentó por primera vez al hockey organizado, su entrenador notó su corpulencia relativamente grande, lo puso en defensa y le pidió que patinara hacia atrás. “Eso no duró demasiado”, dijo Loewen con una sonrisa, señalando que no podía patinar hacia atrás. Se le colocó en la delantera, aprendió el fuera de juego y con frecuencia se colocó en la blue line ofensiva. Su padre Stan Loewen dijo que fue un gran problema cuando Kamloops seleccionó a su hijo a los 16 años para la Liga de Hockey AAA de Manitoba Midget, ya que no consiguió puntuar en 37 partidos en la temporada 2014-15, su primera temporada en la WHL, pero mejoró en la 2015-2016 finalizando la misma con 15 puntos (ocho goles, siete asistencias) en 67 partidos y sumó 17 puntos (seis goles, 11 asistencias) en 66 partidos en la 2016-17. Su entrenador en los Kamloops Don Hay dijo que en esa última temporada es cuando, Loewen se acomodó jugando cerca de la portería, aprovechando su tamaño (193 centímetros, 98 kilos). "Es un chico grande y difícil de manejar", dijo.

Cuando se le pidió que comparara a Loewen con un jugador actual de la NHL, Hay mencionó al delantero de los Edmonton Oilers, Milan Lucic ."Milan trabajó duro para mejorar y llegó a la NHL a los 19", dijo Hay. "Forzó a la gente a fijarse en él. Jermaine tiene algunas características similares".

Loewen no ha olvidado sus raíces en el hockey y dijo que espera establecer un programa de hockey juvenil similar al de Arborg iniciado por el portero de Florida Panthers, James Reimer , que es de la zona: Hockey con Reims. “Ha sido un gran modelo para mí”, dijo Loewen.

Futuro en la NHL y la búsqueda de su huella en el hockey

Loewen puede convertirse en el segundo jugador que llega a la NHL siendo natural de Jamaica; el delantero Graeme Townshend jugó 45 partidos en cinco temporadas en la NHL, la última vez con Ottawa Senators en la temporada 1993-94. Aunque Loewen dijo que espera inspirar a otros niños que sean de lugares donde no se practique con asiduidad el hockey para que lo practiquen. Por ellos su padre adoptivo Stan dijo que lo que su hijo ha logrado en el hockey, y lo que pueda hacer en el futuro, debería tener un efecto mucho más allá del deporte. "Todos los niños están dotados si se les brinda la oportunidad, sobresaldrán en algo", dijo.

Loewen parece disfrutar del desafío de llegar a la NHL, por ello dijo: "Estoy bien aunque sea el menos favorecido, no sé hasta dónde llegará esto pero intentaré llegar lo más lejos que pueda, y voy a trabajar para conseguirlo". Así que solo queda esperar para ver si con el tiempo logra su objetivo, hasta donde es capaz de llegar en su carrera y si logra jugar en la NHL. Lo que es seguro que por trabajo, ganas e ilusión de Jermanie no será.