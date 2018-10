Previa SmackDown Live 14/08/18: última parada antes de SummerSlam

SmackDown Live llevará a cabo su último episodio antes del evento más grande del verano: SummerSlam. El programa será transmitido desde el Bon Secours Wellness Arena en Greenville, Carolina del Sur. Este podrá verse en la cadena estadounidense USA y en Fox Sports.

Entre los atractivos del programa destaca la aparición de AJ Styles para seguir realizando declaraciones en contra de su oponente por el título máximo, Samoa Joe. Además, las rivales por el título femenino se verán las caras antes de medirse el domingo; The New Day enfrentará a SAnitY en una prueba antes de su gran combate del domingo por los cinturones de pareja; y ¿se acerca el final del Rusev Day?

El campeón sigue ventilándose

Primero, Samoa Joe atacó verbalmente a AJ Styles diciendo que es un mal padre y esposo, debido a que dedica gran parte de su tiempo a WWE y eso le ha apartado de sus seres queridos. La respuesta del Fenomenal fue más enfocada en el ex campeón de NXT, a quien enfrentará el domingo en SummerSlam, pero de quien no espera que pueda salir caminando de Brooklyn.

Aparentemente, Styles tiene más qué decirle a su retador, ¿parte el campeón con ventaja a su lucha de defensa o Samoa Joe tendrá la última palabra?

A por la corona

Foto: WWE

Charlotte se ganó la oportunidad de luchar por el campeonato femenino de SmackDown, modificando la ecuación para volverla una triple amenaza contra la campeona Carmella y su mejor amiga Becky Lynch, con quien ya mostró algunos roces tras ser declaradas oponentes para el combate estelar.

Con la amistad de la Reina de WWE y la irlandesa puesta a prueba, la lucha por el oro de SmackDown Live será intensa, con la Princesa de Staten Island temerosa de despedirse de su amado campeonato.

Principio del fin

Foto: WWE

Tras costarle derrotas tanto a Rusev como a Lana, Aiden English tiene la opción de reivindicarse cuando enfrente en combate a Andrade "Cien" Almas, el flamante ascendido de NXT. El Rey del Drama manifestó en Twitter su deseo de compensar sus equivocaciones enfrentando a El Ídolo el próximo martes, su petición fue aceptada y el combate está pactado para esta noche. ¿Podrá English mantener el Rusev Day como una feliz celebración o será apartado del Bruto Búlgaro?

Peligroso obstáculo

Foto: WWE

The New Day se ganó la oportunidad de luchar por los campeonatos de pareja de SmackDown Live tras pasar por encima de The Bar la semana pasada en un combate de gran calidad y con un resultado inesperado. Para mantener la adrenalina al máximo, los tres miembros de la facción retadora enfrentarán a otro peligroso equipo de la división: SAnitY, a quienes ya vencieron para llegar a la final del torneo de parejas.

Con la lucha de tríos teniendo lugar esta noche, ¿podrán los inestables liderados por Eric Young ablandar a The New Day para su gran compromiso del domingo contra Rowan y Harper?

Paige ofrece una mano

Foto: WWE

Mandy Rose declaró estar frustrada junto a Sonya Deville por el trato que se les ha estado dando en la marca, acusando a su ex compañera de Absolution, y ahora gerente general, por dar más apoyo a Becky Lynch y Charlotte Flair. Tras ello, Paige anunció en Twitter que las oportunidades de ambas retadoras al título femenino fueron ganadas a base de esfuerzo y trabajo; y sin embargo, no olvida a sus ex aliadas, a quienes ayudará a conseguir sus oportunidades esta noche en SmackDown Live.