Stastny confía en ser la pieza que les faltaba a los Golden Knights

Paul Stastny cree que los Vegas Golden Knights pueden continuar con su éxito y competir nuevamente por la Stanley Cup esta temporada. El delantero de 32 años, que pasó la temporada pasada con los Winnipeg Jets y St. Louis Blues, firmó un contrato como agente libre sin restricciones con Vegas el 1 de julio. En su temporada inaugural, los Golden Knights llegaron a la final de la Stanley Cup perdiendo contra los Washington Capitals en cinco partidos.

"Sabes que tienen una buena base", dijo Stastny el lunes en el St. Louis AAA Blues Celebrity Golf Classic. "Creo que juegan de la manera correcta. El año pasado sorprendieron a todos, y creo que este año va a ser casi lo mismo, los de fuera probablemente digan que el año pasado fue suerte. Sin embargo, en esta liga, nada es una casualidad. Siempre tienes que demostrar tu valía. Estoy preparado para el desafío, estoy dispuesto a ayudar a los muchachos más jóvenes y tratar de encajar".

Stastny, que fue traspasado a los Jets el 26 de febrero, se enfrentó a los Golden Knights en los playoffs perdiendo en cinco partidos en la final de la Conferencia Oeste. "Te das cuenta de lo difícil que era jugar contra ellos", dijo Stastny. "No solo en los playoffs, sino en la temporada regular. Tienen mucha profundidad. No tienen solo una súper estrella de primer nivel, pero tienen muchos buenos jugadores y todos juegan de la misma manera. Entonces, si vas contra su en la línea superior o van contra su cuarta línea, van a jugar un estilo agresivo. Creo que eso es lo que los hizo realmente exitosos".

Stastny logró 53 puntos (16 goles, 37 asistencias) en 82 partidos la temporada pasada con los Jets y los Blues, y obtuvo 15 puntos (seis goles, nueve asistencias) en 17 encuentros de playoff con los de Winnipeg. Los Blues y los Jets eran una opción para Stastny, pero en última instancia, el núcleo de los Golden Knights con los delanteros William Karlsson y Jonathan Marchessault era demasiado bueno como para dejarlo pasar. "He trabajado mucho en mi carrera y me he ganado una reputación", dijo Stastny, quien tiene 646 puntos (220 goles, 436 asistencias) en 824 partidos de temporada regular. "Sé lo que puedo aportar a los equipos, y creo que los equipos también lo saben".