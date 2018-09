Previa pretemporada semana 2 de la NFL

La segunda semana de pretemporada de la NFL deja el primer gran partido de la temporada y es la posible revancha que se pueden tomar los chicos de Belichick que perdieron la última Super Bowl contra los Eagles. Y un duelo entre los dos mejores equipos de las divisiones Norte, Steelers y Packers.

Los siguientes partidos se disputarán el jueves 16 de agosto.

Philadelphia Eagles - New England Patriots

Encuentro que supone reeditar el último partido por el título que se jugó el pasado mes de febrero y que ganó el equipo de Filadelfia. En esta pretemporada, en el único partido que ambos equipos han jugado, los dos perdieron.

Pittsburgh Steeler - Green Bay Packers

Partido que se juega en la Tundra Helada y que supone un partido entre los dos mejores equipos de las divisiones norte, sin olvidarnos de los Vikings. Duelo entre dos quarterbacks de leyenda, Roethlisberger y Rodgers que son los líderes de sus ofensivas. Ojos puestos también en Alejandro Villanueva el línea ofensiva de los Steelers.

New York Jets - Washington Redskins

El partido más flojo de los tres que se juegan el jueves. Todas las miradas puestas en los jugadores de primer año de los de Nueva York.

Los siguientes partidos se disputarán el viernes 17 de agosto.

Kansas City Chiefs - Atlanta Falcons

Los Chiefs no podrán contar con Laurent Duvernay-Tardif que fue evaluado por una conmoción ni con Xavier Williams que sufrió un problema en el cuello. Por su parte, los locales, necesitan dar una mejor imagen delante de sus aficionados después de la estrepitosa derrota ante los Jets por 17-0.

New York Giants - Detroit Lions

El gran aliciente de estos Giants, Saquon Barkley, se ha lesionado en un entrenamiento y no estará disponible para jugar esta semana. Por su lado, los chicos de Matt Patricia se aferran a su estrella, el QB Sam Stafford.

Buffalo Bills - Cleveland Browns

El único aliciente del partido es ver si Mayfield sigue progresando y no deja en agua de borrajas lo que demostró la primera semana de pretemporada.

Miami Dolphins - Carolina Panthers

Los de Florida encaran el partido contra los chicos de Rivera sin el veterano línea defensivo Gabe Wright que ha sido suspendido por su equipo por golpear a su compañero Kenyan Drake cuando éste no tenía puesto el casco, durante el entrenamiento del pasado lunes. En cuanto a los Panthers, los ojos siguen puestos en su genial quarterback Cam Newton.

Arizona Cardinals - New Orleans Saints

Último encuentro del viernes deja un genial duelo de mariscales de campo entre Rosen y Brees. El novato dejó buenas pinceladas en su primer partido y un Brees que busca esta temporada superar a Manning como QB con más yardas de siempre en la NFL.

Los siguientes partidos se disputarán el sábado 18 de agosto.

Jacksonville Jaguars - Minnesota Vikings

Los Jaguars no podrán contar con los suspendidos Jalen Ramsey y Dante Fowler Jr ambos jugadores de la defensiva. Los Vikings entusiasmados con Kirk Cousins y su buen debut la semana pasada.

Oakland Riders - Los Angeles Rams

Partido que servirá como piedra de toque para los Raiders que se enfrentan a unos Rams sin el cornerback Kevin Peterson que ha sido mandado a la IR por una lesión de rodilla.

Cincinnati Bengals - Dallas Cowboys

Los de Ohio esperan que Dalton esté al mismo nivel que la semana pasada y así derrotar al equipo de Texas, que recuperan a Maliek Collins y que han realizado entradas y salidas entre sus líneas defensivas y receptores para este partido.

Tampa Bay Buccaneers - Tennessee Titans

Tampa llega al partido contra Titans lanzados tras una victoria con buenas sensaciones contra los Dolphins 26-24 y los Titans llegarán con nuevas caras al partido ya que han conseguido hacerse con los linebackers Tony Washington y Davond Dade y con el línea defensivo Francis Kallon.

San Francisco 49ers - Houston Texans

Otro partido más para que Garoppolo demuestre su valía y que merece esos 137 millones y medio. Los Texans a seguir demostrando el nivel del primer encuentro de pretemporada contra los Chiefs.

Chicago Bears - Denver Broncos

Tercer partido para Matt Nagy como entrenador jefe, que de momento no conoce la victoria tras perder el partido del Hall of Fame ante Baltimore Ravens y contra los Bengals en la primera semana de pretemporada. Partido con dudas en los de Colorado para la posición de QB que no saben a quien poner, Case Keenum o Chad Kelly.

Seattle Seahawks - Los Angeles Chargers

Encuentro que cierra la jornada del sábado. En Seattle todos los ojos puestos en el LB Shaquem Griffin que tuvo un debut bastante bueno con nueve tackles. En los Chargers buscan la primera victoria tras perder 24-17 contra los Cardinals en el University of Phoenix la semana pasada.

Los siguientes partidos se disputarán el domingo 19 de agosto.

Baltimore Ravens - Indianapolis Colts

Flacco y Jackson siguen en el punto de mira de los Ravens tras un gran comienzo de pretemporada y los Colts esperan que Luck se asiente tras la lesión del año pasado.