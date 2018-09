Cinco jugadores que definirán su futuro esta temporada

Durante el fin de semana del Draft cada organización de la NHL tiene la oportunidad de comenzar a diseñar las futuras líneas de sus equipos, y sin duda alguna aquellos dichosos que escucharon su nombre en primera ronda generarán las mayores expectativas entre los fanáticos, la prensa y la dirección del equipo. Y es natural que se generen dichas expectativas, ya que gracias a un gran desempeño en las ligas menores es que estos jóvenes logran posicionarse por delante de cientos de otros que de igual forma sueñan con jugar en la mayor de las ligas.

Permanecer en la liga se vuelva una tarea bastante compleja Ser seleccionado en el Draft es solo un pequeño paso en la carrera de un jugador de la NHL, en donde dominar un juego mucho más rápido y aguerrido puede convertirse en todo un reto para el cual no todos están realmente preparados, haciendo que permanecer en la liga se vuelva una tarea bastante compleja. Un ejemplo de esto es el jugador Nail Yakupov, seleccionado de primero en el Draft de 2012 por los Edmonton Oilers. Luego de jugar cuatro temporadas en Edmonton y pasar por Saint Louis y Colorado, el joven ruso vio como sus minutos en el hielo disminuían al no poder lograr aumentar su producción, que en su mejor año solo llegó a 33 puntos. Este año Yakupov decidió irse a jugar en la KHL en Rusia ya que a pesar de las grandes expectativas que generó su selección, ya no existe un lugar para el en la liga.

En esta ocasión se analizará a cinco jóvenes que de igual forma han generado grandes expectativas y que de no tener un buen desempeño durante la siguiente temporada podrían ver su carrera en la NHL en peligro.

Zemgus Girgensons - Buffalo Sabres

Seleccionado catorce en primera ronda y a punto de comenzar su sexta temporada en Buffalo, el joven de 24 años ha visto su producción disminuir año tras año luego de que lograra su mejor temporada en 2014-15 con 15 goles y 30 puntos. A pesar de esto el jugador centro obtuvo un contrato de dos años de alrededor 3 millones de dólares, lo que le ofreció la oportunidad de demostrar en dos oportunidades que puede mejorar su desempeño. Este es su ultimo año, por lo que si no logra aumentar sus números considerablemente, podría ir planificando un viaje a la KHL para la siguiente temporada.

Anthony Duclair - Columbus Blue Jackets

Pronto a cumplir 23 años, Duclair cuenta con una gran rapidez que le da ventaja sobre muchos otros en una liga, sin embargo el canadiense no ha logrado superar su mejor temporada con los Arizona Coyotes donde logró 44 puntos. De hecho su producción ha sido notablemente baja en los últimos años. Los Columbus Blue Jackets le ofrecieron un contrato de un año y es el momento de que él demuestre que su gran potencial puede traducirse en puntos y un mejor juego defensivo, de no ser así, el año que viene pudiese estar buscando oportunidades lejos de la NHL.

Curtis Lazar - Calgary Flames

Seleccionado en primera ronda por los Ottawa Senators, Lazar vio su producción desplomarse en el tercer año con la organización, siendo luego trasladado a Calgary. Dicho cambio no ha logrado tener un efecto positivo en el centro de 23 años, quien no ha logrado obtener buenos números y su producción sigue siendo de cuarta linea. A pesar de poseer un buen juego defensivo, si la ofensiva de Lazar no logra mejorar considerablemente durante este año, su futuro en la liga será incierto.

Pavel Zacha - New Jersey Devils

El más joven de la lista con tan solo 21 años, el centro de los Devils aún no ha logrado desarrollar el juego que todos estaban esperando en la organización. A pesar de que Zacha cuenta aún con tiempo para demostrar su verdadero valor, ya existe cierta preocupación en el equipo al ver que el tiempo en el hielo ha venido disminuyendo considerablemente. Es momento de que Zacha se convierta en un jugador de impacto en el equipo, ya que de no ser así su futuro en la liga podría verse perjudicado.

Petr Mrazek - Carolina Hurricanes

El joven checo de 26 años se había visto establecido como el portero principal de los Detroit Red Wings durante la temporada 2015-16, sin embargo vivió una debacle considerable que incluso lo dejó desprotegido en el Draft de expansión de los Vegas Golden Knights en 2017. Luego de ser traspasado a los Flyers la pasada temporada en donde obtuvo pésimos resultados, Mrazek tiene ahora la oportunidad de demostrar su potencial detrás de una gran defensa como la de Carolina y quizás cambiar el destino de su carrera.