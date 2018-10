Seattle un paso por delante de Las Vegas en su proceso de expansión

La comparación entre el camino seguido por Las Vegas y ahora en marcha por Seattle de cara a su incorporación en la NHL es inevitable. Su proximidad en el tiempo, y la arrolladora temporada de los Golden Knights en su debut, crean una expectación y un seguimiento extra en el devenir de la futura franquicia. No solo en lo que afecta al funcionamiento futuro de la liga si no además por la atracción que supone el esperar si el milagro del desierto puede repetirse en los bosques del oeste.

No podemos olvidar que Seattle a día de hoy no tiene el estatus de franquicia, sigue siendo una candidatura que trabaja para convertirse en ello una vez consiga la aprobación del Consejo de Gobernadores de la NHL. La licitación de las obras para la remodelación del KeyArena de Seattle para convertirlo en un pabellón para NHL y NBA de primera línea el pasado 31 de Julio, abre la puerta para que en el próximo otoño, los gobernadores den luz verde al paso de candidatura a franquicia.

La candidatura

El 7 de diciembre de 2017, Gary Bettman hacía oficial la candidatura de Seattle a la franquicia número 32 de la NHL, 1029 días antes del día de inicio de la temporada objetivo, los de Nevada recibían la aceptación de su candidatura con 803 días de adelanto. Teniendo en cuenta que en ambas ciudades se trabajaba para el objetivo desde mucho antes que esa aceptación, Seattle ha conseguido un periodo de más de seis meses de ventaja en los que ha trabajado en terreno más asentado que su hermana mayor.

Campaña de abonos

Las apuestas son el alma de Las Vegas, y una apuesta y fuerte fue la que hizo el grupo inversor con una campaña de abonos previa a la aprobación de la candidatura, y el resultado fue un asalto a la banca, diez mil depósitos para unos abonos en un pabellón en construcción para un equipo cuya existencia aún era una entelequia, un espaldarazo que resultaría definitivo para que la propuesta de Bill Foley de que el hockey llegara al desierto fuera aprobada poco después.

Pero si Las Vegas es la ciudad del espectáculo, en Seattle no se andaron con chiquitas. Bien es cierto que la campaña se hizo con la candidatura ya aprobada, pero nadie duda del hambre de hockey en la ciudad esmeralda cuando se consiguió la cifra de diez mil abonos ¡en 12 minutos!. Una demostración de fuerza comparable a la exhibida anteriormente.

El pabellón

El T-Mobile Arena de Las Vegas puso la primera piedra de su construcción el 1 de mayo de 2014, 1249 días antes de su debut, y se finalizó, estamos a unos 750 días del inicio de la temporada 2020-21, aunque en este caso no estamos hablando de la construcción de cero, sino de la mejora de una dotación ya existente, aún así la previsión es que el nuevo KeyArena no se inaugure hasta prácticamente un mes del inicio planeado para competir.

En este punto, Seattle no está a la altura de Las Vegas, pero aunque el proyecto de un pabellón de élite para la ciudad, llevaba en el candelero mucho tiempo, los temas de política local han intervenido más en el retraso de su iniciación que una falta de voluntad o de incapacidad por parte del grupo inversor, de hecho la inversión privada necesaria provista por el millonario David Bonderman lleva lista desde hace tiempo.

Aprobación de la franquicia

La resolución del tema de pabellón, nos lleva al que sin duda es el que más interesa a los promotores y aficionados en Seattle, el paso de candidatura a franquicia. Gary Bettman expresó en el consejo de gobernadores celebrado el pasado mes de junio, que Seattle seguía el camino previsto, pero que la clave para que la aprobación de la franquicia pasara al orden del día, era la aprobación y puesta en marcha de la remodelación del que será su pabellón.

Con la obra adjudicada a la unión de empresas Skanska Hunt y la previsión del inicio este mismo otoño, tendríamos la aprobación de la franquicia a unos 700 días del inicio de la temporada, muy por delante de los 466 de Las Vegas.

En resumen, el trabajo en Seattle no solo no desmerece al de Las Vegas, si no que además puede presumir en ir en varios aspectos por delante. Queda mucho trabajo por hacer, pero las previsiones son alentadoras.