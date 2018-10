Cartelera WWE SummerSlam 2018

Este domingo se emitirá a través de WWE Network una nueva entrega de SummerSlam desde el Barclays Center de Brooklyn, NY.

Kick-Off:

Mixed Tag Team Match:

Rusev & Lana vs Andrade "Cien" Almas & Zelina Vega

Foto: WWE.com

Después de casi capturar el WWE Championship en Extreme Rules, Rusev, junto a Lana, se enfrentará en el preámbulo de SummerSlam a Andrade “Cien” Almas, quien estará junto a Zelina Vega, en un combate mixto.

WWE Cruiserweight Championship:

Cedric Alexander (c) vs Drew Gulak

Foto: WWE.com

Tras convertirse en el Nuevo campeón crucero en WrestleMania 34, Cedric Alexander ha ido superando cada obstáculo que se le ha puesto por delante. En esta ocasión será Drew Gulak el que intente derrotar al campeón.

RAW Tag Team Championships:

The B-Team (c) vs The Revival

Foto: WWE.com

Bo Dallas y Curtis Axel ganaron ante todo pronóstico los Campeonatos en Parejas de RAW ante The Deleters of Worlds pero durante la rivalidad The Revival se metió por el medio. Esto llevó a una triple amenaza en el último RAW donde los campeones cubrieron a Bray Wyatt para retener los títulos. Este domingo tendrán que volver a defenderlos, pero esta vez solo ante Dash Wilder y Scott Dawson.

MAIN SHOW:

United States Championship:

Shinsuke Nakamura (c) vs Jeff Hardy

Foto: WWE.com

Shinsuke Nakamura ganó su primer título en el roster principal de WWE el mes pasado en Extreme Rules después de derrotar a Jeff Hardy en cinco segundos. Este domingo se dará la revancha titular. El enigma carismático está teniendo al mismo tiempo una rivalidad ante Randy Orton, quien podría presentarse en el cuadrilátero en cualquier momento.

Finn Bálor vs Constable Baron Corbin

Foto: WWE.com

El nuevo rol de Baron Corbin como alguacil en RAW ha hecho que su actitud viciosa hacia Finn Bálor vaya en aumento. Tras derrotarlo en Extreme Rules, el irlandés tendrá una nueva oportunidad de humillar a Baron Corbin en SummerSlam.

SmackDown Women's Championship:

Carmella (c) vs Becky Lynch vs Charlotte Flair

Foto: WWE.com

Becky Lynch se ganó la oportunidad de enfrentarse a Carmella en SummerSlam después de derrotar a la campeona. Por su parte, Charlotte Flair hizo lo mismo que su major amiga para ganarse la oportunidad. Este domingo se verán las tres las caras en una triple amenaza por el Campeonato Femenino de SmackDown.

Maletín de Money in the Bank:

Braun Strowman vs Kevin Owens

Foto: WWE.com

Después del combate con escaleras Kevin Owens intent ser amigo de Braun Strowman pero The Monster Among Men solo atacó y atacó a Owens. The Prizefighter habló con Stephanie McMahon, quién pactó un combate en SummerSlam entre ambos donde el maletín de Money In The Bank de Braun Strowman estará en juego.

SmackDown Tag Team Championships:

The Bludgeon Brothers (c) vs The New Day

Foto: WWE.com

The New Day ganó un torneo donde participaron SAnitY, The Usos y The Bar ganándose el derecho de enfrentarse a The Bludgeon Brothers este domingo. ¿Quién saldrá de SummerSlam com los títulos en su cintura?

Intercontinental Championship:

Dolph Ziggler (c) (w/ Drew McIntyre) vs Seth Rollins (w/ Dean Ambrose)

Foto: WWE.com

Una última oportunidad. Seth Rollins tendrá una oportunidad más de recuperar el título intercontinental. Por derecho de contrato Drew McIntyre estará en la esquina de Dolph Ziggler. Por su parte, Seth Rollins podía elegir a alguien para estar de su lado. The Architect eligió a Dean Ambrose, quién regresaba a WWE 9 meses después.

RAW Women's Championship:

Alexa Bliss (c) vs Ronda Rousey

Foto: WWE.com

Ronda Rousey fue suspendida por 30 días la noche después de que Alexa Bliss le fastidiara su combate titular canjeando su maletín de Money in the Bank. Este domingo tendrá una nueva oportunidad ante la mujer que le impidió ganar en el primer intento.

Daniel Bryan vs The Miz

Foto: WWE.com

El combate que lleva ocho años cocinándose. El mentor contra el alumno. El combate de ensueño de WWE desde aquella épica promo de The Miz en Talking Smack. Aunque parecía imposible, el alta médica de Daniel Bryan y el cambio de The Miz a SmackDown Live hicieron realidad el sueño de muchos. Finalmente, el “dream match” de la última década tendrá lugar este domingo en SummerSlam.

WWE Championship:

AJ Styles (c) vs Samoa Joe

Foto: WWE.com

AJ Styles capturó por segunda vez el Campeonato de WWE el pasado noviembre. Desde entonces no ha hecho otra cosa que no sea defenderlo ante rivales de la talla de Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn y John Cena. Y este domingo en SummerSlam no va a ser menos. The Phenomenal One defenderá la presea ante Samoa Joe, elección específica de la manager general de SmackDown Live Paige.

Universal Championship:

Brock Lesnar (c) vs Roman Reigns

Foto: WWE.com

Roman Reigns falló en su oportunidad de derrotar a Brock Lesnar en el evento estelar de WrestleMania 34. Un mes después tuvo otra oportunidad en Greatest Royal Rumble donde, aunque ganase la lucha, perdería por un fallo arbitral. Unos meses después participó en un torneo para enfrentar a Brock Lesnar en Summer Slam donde, tras derrotar a Bobby Lashley en la final, salió como vencedor. ¿Quién saldrá de la mayor fiesta del verano como campeón máximo de RAW?