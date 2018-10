¡Ya perdieron los Browns en el 2018!

B. MAYFIELD: 7-13. 75 YDS // C. HYDE: 9 ACARR, 64 YDS, 1 TD // N. CHUBB: 11 ACARR. 53 YDS, 1 TD // D. SCOTT: 2 REC, 31 YDS.

Los Browns reaparecieron ante su afición después de la peor campaña en la historia, aunque lo hicieron de mala forma ya que no se pudieron llevar la victoria, sin embargo, los resultados de pretemporada no suelen decir mucho de lo que serán los equipos en la campaña regular, puesto que muchas veces juegan los suplentes y otros más, se pelean un puesto para permanecer en la institución.

El primer drive del enfrentamiento lo tuvieron los Buffalo Bills, no obstante, no pudieron conseguir las 10 yardas y terminaron despejando el ovoide. En cambio, los Browns establecieron un ataque sólido bajo el comando del running back Carlos Hyde, ex de los San Francisco 49ers, que culminó con la corrida de dicho jugador de cuatro yardas para doblar la esquina y realizar el primer touchdown de la noche, dándole la ventaja a Cleveland siete por cero.

Aparecieron los novatos

Ya en el inicio del segundo cuarto, Josh Allen con los Bills y Baker Mayfield con los Browns tomaron los controles de sus respectivas ofensivas, aunque fue el quarterback visitante quien tuvo los mejores dividendos, puesto que cuando restaban 3:55 para el medio tiempo, Allen desde la formación escopeta logró escaparse de la presión para meter el pase de cuatro yardas a Rod Streater e igualar el score a siete puntos.

Dentro de la pausa de los dos minutos, un gran regreso de los Bills para quedar en la yarda 40 del rival, propició que con tan sólo tres segundos en el reloj ingresara al campo Stephen Hauschka y realizara el field goal de 33 yardas, colocando el marcador 10-7.

La primera serie ofensiva de los Browns para el tercer cuarto dejó mucho que desear porque solamente permanecieron tres jugadas a la ofensiva. Debido a ello, retornaron los Bills al campo de juego y lograron mover un par de veces las cadenas para el regreso de Hauschka y la conversión exitosa de otro gol de campo más de 53 yardas.

Quedando menos de dos minutos y medio en el tercer cuarto, Mayfield montó un buen drive que ingresó hasta la red zone, pero los castigos los obligaron a retroceder y conformarse con el field goal de Ross Martin de 33 yardas.

Poco duró la voltereta

Por fin los Browns volvieron a timbrar en la zona de anotación tras otro buen ataque, principalmente por el acarreo de 18 yardas de Chubb que los dejó en la yarda uno para que, el propio corredor, hiciese el touchdown al acarrear el ovoide una yarda y poner la pizarra 17-13. Sin embargo, el gusto les duró muy poco debido a que inmediatamente los visitantes hilvanaron un sólida ofensiva culminada con el envío de Nick O'Leary de 35 yardas al encontrar a un desmarcado Nathan Peterman, quien aprovechó el espacio para irse hasta la zona prometida. Buffalo solamente se puso en ventaja por dos unidades, debido a que su kicker falló el punto extra.

En la recta final del partido, los Bills pudieron incrementar la ventaja, pero en esta ocasión Hauschka erró su patada de 45 yardas, dejando el marcador final de 19-17.

En el último intento, los Browns ya no pudieron mover el ovoide y terminaron por entregárselo a la ofensiva visitante que consumió el tiempo restante para asegurar la primera victoria de la pretemporada.

Próximos partidos

La tercera semana de la pretemporada es la más trascendental de todas, ya que los 32 equipos meten a la mayoría de sus titulares en gran parte del partido y los Browns tendrán una complicada misión al intentar vencer a los campeones Phialdelphia Eagles el próximo jueves. Por su parte, Buffalo regresará a casa para recibir a los Cincinnati Bengals.