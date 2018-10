Cincinnati Bengals- Dallas Cowboys: el partido de las dos caras

Como suele ocurrir en los partidos de fútbol americano, las miradas ayer en Arlington estaban puestas en Prescott, quarterback de los Cowboys y en Dalton, el de los Bengals.

Durante los dos primeros cuartos, el domino fue para los locales con un Prescott sobresaliente. El primer y único touchdown para los locales llegaría al principio del segundo cuarto donde Prescott completaría un pase de seis yardas para el receptor Terrance Williams tras salir del pocket para salir de la presión a la que le sometía la defensiva de los Bengals en la única jugada en la que supieron sostener a Prescott durante el primer tiempo. En esta primera parte la jugada más interesante por parte de Dalton fue una arrancada en una tercera y cinco en la que una carrera suya era la única salida por la buena presión que hizo la defensiva local. Hasta ahí llegó la aportación ofensiva de Luke Dalton ayer. Una sola primera y diez en los cuatro drives que estuvo en el emparrillado. Como contraprestación Prescott acabó el encuentro con 10 de 15 completos para 86 yardas. A falta de 31 segundos para el descanso Chidobe Awuzie conseguiría hacerle una intercepción a Jeff Driskel, jugada que sería la última para los de Ohio en la primera parte.

La segunda empezaría con un sack de Taco Charlton a Driskel a 55 yardas de la zona de anotación que acabaría con un field goal de Jonathan Brown. Tras una serie buena de pases Driskel mandaría una carrera por el medio para que Tra Carson lograra el touchdown a falta de algo más un minuto para el final del tercer cuarto y para poner el 10-11 en el marcador tras una conversión de dos puntos de John Ross. En la siguiente jugada, entraría en juego el tercer quarterback, el novato Mike White al cual le harían un sack en la primera jugada y que no lograría el primer down. Empezaría atacando Bengals que tampoco logró el primer down pero que Jonathan Brown arreglaría con un field goal de 24 yardas y lograría poner el 14-10 en el luminoso del AT&T Stadium. White descubriría que Jackson y su juego terrestre sería un filón y le utilizaría para lograr dos primeros seguidos. Pero la siguiente sería un pase en el que la defensa de Ohio conseguiría un sack y provocaron que saliese Brett Maher para un field goal de 35 yardas y acercase a su equipo a un punto 14-13. El cornerback de primer año Darius Phillips conseguiría un retorno de 40 yardas en la siguiente jugada. Matt Barkley completaría un pase para Brian Hill que sería parado a 17 yardas de la goal line. En la siguiente jugada, mismos protagonistas y a falta de siete minutos y 47 segundos lograrían un touchdown con el que sellarían por completo la victoria. 21-14 para los de Ohio que se ponen dos cero en esta pretemporada y dejan a su rival en dos derrotas en los mismos partidos.