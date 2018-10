Previa SmackDown Live 21/08/18: edición especial en Brooklyn

El domingo tuvo lugar una noche espectacular en SummerSlam con grandes combates de ambas marcas de WWE. Las consecuencias del evento más grande del verano se volverán a ver en el próximo SmackDown Live que se celebra esta noche desde el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.

La gerente general Paige había anunciado de antemano que para el próximo episodio de SmackDown, habría mucha acción para mantener el hilo de lo visto en el pasado PPV. Por lo tanto, ha hecho oficial el combate por los títulos en pareja, tras el desenlace de la lucha el domingo cuando los Bludgeon Brothers se hicieron descalificar, el encuentro de esta noche será sin descalificaciones.

Además, Jeff Hardy podrá finalmente vengarse de las violentas acciones de Randy Orton en su contra. AJ Styles tendrá una entrevista sobre lo ocurrido en su lucha por el título contra Samoa Joe; y Becky Lynch explicará por qué reaccionó de manera violenta contra su mejor amiga Charlotte.

Todo es permitido

El domingo, los Bludgeon Brothers se descalificaron del combate contra The New Day cuando Rowan tomó el mazo y embistió contra sus rivales. Las reglas dictaron un triunfo para el equipo conformado por Xavier Woods, Kofi Kingston y Big E, pero las mismas permitían a los poseedores de los campeonatos retener.

Para impedir que se repita el resultado, la gerente general ha anunciado que esta noche se dará la revancha por los campeonatos y está no tendrá descalificaciones, por lo que da oportunidad a los campeones de asestar brutales palizas a los retadores y así mantener sus cinturones evitando el quinto reinado de The New Day.

Finalmente

Foto: WWE

Randy Orton ha victimizado a Jeff Hardy por semanas desde que este perdió su título en Extreme Rules contra Shinsuke Nakamura. Las cosas se han vuelto personas por parte de Orton sobre el Enigma Carismático, a quien casi le destroza la oreja halando su perforación en una emisión de SmackDown, en otra, borró la pintura de su rostro. El domingo, tras perder su lucha contra Nakamura, Hardy estaba expuesto a un nuevo ataque de La Víbora, quien apareció, pero prefirió no atacar en ese momento.

Paige anunció el lunes vía Twitter que ambos darán el siguiente paso en su acalorada rivalidad, enfrentándose el martes en el primer combate de SmackDown Live. ¿Quién será el vencedor de este feudo entre leyendas vivientes?

Becky Lynch da explicaciones

Foto: WWE

Becky Lynch luchó por bastante tiempo con tal de volver a la cima de la división femenina de la marca azul, sin embargo, añadiendo a Charlotte Flair a la ecuación por el campeonato, la irlandesa se quedó corta para salir triunfante de SummerSlam. Su mejor amiga realizó la cuenta por encima de la irlandesa para quitar del trono a Carmella.

The Irish Lass Kicker celebró por momentos el nuevo triunfo de La Reina, pero segundos después estalló en ira y atacó sin piedad a la nueva campeona. Esta noche, la pelirroja explica sus acciones del domingo, ¿qué tendrá que decir?

Entrevista exclusiva

El campeón de WWE había prometido previo a SummerSlam que no perdería la cabeza contra Samoa Joe, de todas maneras, el retador al campeonato máximo se mantuvo firme en la intención de destronar a Styles y hacerle perder la compostura, algo que logró el pasado domingo cuando hizo declaraciones provocadoras durante el combate por el campeonato involucrando a la esposa e hija del campeón.

Styles atacó a la Máquina Samoana de la Sumisión con una silla metálica, retirándose a posteriori con su familia del recinto, pidiendo perdón por su actuación y prometiendo que no volverá a ocurrir. Las declaraciones de Styles sobre su futuro y lo sucedido el domingo se conocerán en una entrevista exclusiva este martes durante SmackDown.

¿Qué sigue?

Daniel Bryan finalmente logró dar los golpes que tanto deseaba propinar a The Miz, sin embargo, su oportunidad de salir vencedor en la lucha que llevaba ocho años horneándose, durante un candente enfrentamiento entre ambos, se fue por la ventana cuando la esposa del ex campeón intercontinental, Maryse, le brindó una manopla para dejar noqueado a Bryan.

¿Buscará Daniel Bryan la revancha tras la injusta derrota del domingo?