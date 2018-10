Kronwall cree que la próxima campaña, puede ser su última como Red Wing

Los Detroit Red Wings podrían tener a uno de sus emblemas como el defensa Niklas Kronwall, en sus últimos momentos con la playera roja. El sueco de 37 años ya está en los últimos compases de su carrera y anunció que la próxima campaña podría ser la última con el icónico equipo de hockey de la ciudad de Detroit.

En 2011, Kronwall firmó una extensión de contrato de 7 años. Los Red Wings ya no parecen querer contar con Kronwall a pesar que sólo son 4.75 millones en cuanto a lo que impacta el tope salarial. Es cierto que Kronwall seguramente querría un contrato parecido o un poco más jugoso al actual; algo que los Red Wings ya no quieren pagar para un defensa que va en declive.

Kronwall ya lleva 14 años en la NHL y todos como Red Wing

Kronwall está agradecido con la familia Ilitch y con el general manager Kenny Holland, pero sabe bien que su tiempo en Detroit ya está por terminar. Kronwall fue un pick de primera ronda en el 2000 y acumula 405 puntos en su carrera con 80 goles y más de 300 asistencias. Ya Kronwall no es un joven y acumula mucho hielo en sus skates con 874 partidos en la National Hockey League.

Kronwall tiene varias marcas en los Red Wings como ser el 13vo en partidos jugados además de ser 20 en puntos y 11vo en asistencias. Kronwall siempre fue un defensa físico pero con un stick que podía ser clave para crear goles. Es por eso que tiene 325 en total en su carrera. Kronwall estando sano puede contribuir todavía. Los problemas de rodilla lo han aquejado en los últimos años. En la campaña pasada pudo jugar 79 partidos con 27 puntos.

Niklas pudo ser parte de esos equipos poderosos de los Red Wings desde el año 2000

Kronwall pudo ser parte de esa gran racha de los Red Wings llegando año con año a playoff. En 12 campañas de Kronwall, Detroit pudo avanzar a la postemporada. Los dos últimos años, no se ha visto hockey de playoffs en Detroit. La última campaña en la legendaria Joe Louis Arena no vio postemporada ni la primera de la nueva casa que es ahora la Little Caesars Arena.

Kronwall pudo ganar una Copa Stanley en 2008 cuando los Red Wings ganaron ante los Pittsburgh Penguins en 6 juegos. Ya con Kronwall saliendo del equipo, quedan pocos jugadores de ese roster. Los Pavel Datsyuk o Niklas Lidstrom ya están fuera de la NHL o retirados. El único que queda es el gran capitán centro, Henrik Zetterberg.

Los Red Wings con Jeff Blashill como head coach desde 2015, han visto como el equipo ha entrado en un proceso de reconstrucción. Kronwall sabe que el equipo tiene una base joven con pilares como Dylan Larkin o Anthony Mantha. Kronwall tarde o temprano saldrá de los Red Wings. Parece que será más temprano que tarde.