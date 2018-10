La redacción opina: WWE SummerSlam 2018

La trigesimoprimera edición de SummerSlam llega al Barclays Center. Los redactores de VAVEL opinan sobre los posibles resultados del evento.

Kick-Off:

Mixed Tag Team Match:

Rusev & Lana vs Andrade "Cien" Almas & Zelina Vega

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Rusev y Lana se harán con la victoria con total seguridad ya que tienen más experiencia.

Óscar García: Rusev y Lana se llevarán la victoria en un combate donde tendrá mucho que ver la participación de Aiden English.

WWE Cruiserweight Championship:

Cedric Alexander (c) vs Drew Gulak

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Creo que el campeón retendrá su título ya que no veo a Gulak como campeón crucero.

Óscar García: Es muy difícil que haya dos victorias heels en un mismo Kick-Off. El campeón seguirá siendo el mismo al finalizar el combate.

RAW Tag Team Championships:

The B-Team (c) vs The Revival

Foto: WWE.com

Diego Del Val: A pesar de que el B-Team lleva una racha impresionante de victoria, The Revival se va a hacer con la victoria y conseguirán su primer campeonato por parejas en el roster principal.

Óscar García: Después de año y medio deambulando en roster principal ha llegado el momento de The Revival. Dawson y Wilder acabarán con el sorpresivo reinado de Curtis Axel y Bo Dallas.

MAIN SHOW:

United States Championship:

Shinsuke Nakamura (c) vs Jeff Hardy

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Nakamura vs Jeff Hardy. Después de unas semanas tensas entre ambos hombres y con Randy Orton de por medio, se pactó la revancha del Extreme Enygma. El campeón retendrá gracias a una más que posible intervención de Randy Orton.

Óscar García: La no presencia de Randy Orton en la lucha es una intriga. De una forma u otra se involucrará en la lucha. Lo más probable es que ataque a Jeff Hardy y le cueste la lucha para que Nakamura retenga.

Finn Bálor vs Constable Baron Corbin

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Tras varios combates entre ambos hombres, con victorias repartidas, Bálor se hará con la victoria esta vez y así dejar el feudo cerrado.

Óscar García: Finn Bálor necesita mucho más la victoria. El nuevo personaje de Baron Corbin puede ponerle en cualquier momento en un combate titular. Sin embargo, Bálor tiene que ir ascendiendo en la escena principal.

SmackDown Women's Championship:

Carmella (c) vs Becky Lynch vs Charlotte Flair

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Tras en principio ser un combate entre Carmella y Becky Lynch se unió al final Charlotte y se convirtió en una triple amenaza. Pienso que Becky Lynch se hará con la victoria, aunque es un combate con muchas dudas y es difícil pronosticar un resultado.

Óscar García: Si no es en esta ocasión no será nunca. Becky Lynch saldrá con el título en sus manos tras casi dos años de sequía titular.

Maletín de Money in the Bank:

Braun Strowman vs Kevin Owens

Foto: WWE.com

Diego Del Val: De los combates con el resultado más abierto, si no el que más. Muy difícil pronosticar el resultado. Sería raro que Strowman perdiera el maletín, aunque si alguien podría arrebatárselo con argucias ese sería Owens. Si hay que decantarse por uno de los dos, sería por Kevin Owens y que canjearía en la misma noche ante Roman Reigns.

Óscar García: Este combate solo puede tener un ganador, y ese es Kevin Owens. Braun Strowman no ha aportado nada con el maletín y todo el mundo sabe de todo lo que es capaz Kevin Owens.

SmackDown Tag Team Championships:

The Bludgeon Brothers (c) vs The New Day

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Los campeones retendrán a su cinturón, ya que no veo una buena idea que New Day vuelva a conseguir otro título.

Óscar García: Qué mejor equipo que los tan queridos New Day para acabar con el pesado y aburrido reinado de Harper y Rowan. Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods saldrán como campeones en parejas de la marca azul de la WWE.

Intercontinental Championship:

Dolph Ziggler (c) (w/ Drew McIntyre) vs Seth Rollins (w/ Dean Ambrose)

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Tras la victoria de Dolph Ziggler en Extreme Rules, se le dio a Rollins una última oportunidad para recuperar el título Intercontinental en Summer Slam. Que Dean Ambrose haya regresado hace pensar que el aspirante parte con ventaja. Pero sigo pensando que Dolph Ziggler retendrá.

Óscar García: La presencia de Dean Ambrose en el ringside abre un abanico de posibilidades. Lo más probable es que ayude a Seth Rollins a ganar de vuelta el Campeonato Intercontinental para que después del combate ataque a su “amigo” con un Dirty Deeds cambiando a heel.

RAW Women's Championship:

Alexa Bliss (c) vs Ronda Rousey

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Combate que no arroja muchas dudas sobre el resultado del combate, ya que Ronda Rousey está demasiado over y dudo mucho que le nieguen el título de nuevo después de lo ocurrido en Money In The Bank. Ronda gana al 100%.

Óscar García: ¿Obvio no? Directo al grano, sin rodeos. Ronda Rousey ganará su primer campeonato en WWE.

Daniel Bryan vs The Miz

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Tras muchos años esperando el combate entre alumno y maestro, por fin se da. Daniel Bryan se hará con la victoria con casi total seguridad, aunque tampoco hay que descartar una victoria del Miz, para así preparar el combate definitivo en Wrestlemania 35.

Óscar García: Aunque no sea una opinión muy popular, con una de sus trampas o con cualquier marramucia The Miz saldrá con la victoria. Esto haría que se pudiera ver una revancha en el evento estelar de WrestleMania 35 por el, por qué no, WWE Championship.

WWE Championship:

AJ Styles (c) vs Samoa Joe

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Mucho tiempo se venía esperando este combate, ya que son de los dos con más talento en el ring de SmackDown junto a Nakamura. Creo que Samoa Joe ganará y se hará con el titulo mundial, ya que el reinado de Styles esta siendo demasiado largo y aburrido, y Samoa sería un campeón maravilloso.

Óscar García: El combate que más duda genera. Mucha gente piensa que va a ganar Samoa Joe pero AJ Styles retendrá de forma épica para dar comienzo a la rivalidad que le hará perder definitivamente el título. Ese rival será The Miz como ya se podía apreciar arriba.

Universal Championship:

Brock Lesnar (c) vs Roman Reigns

Foto: WWE.com

Diego Del Val: Cuarto combate entre ambos, y que todo hace indicar que sí, esta vez si Roman se va a hacer con el título (lo mismo que se pensaba en Wrestlemania) aunque con todo lo que esta pasando con Heyman se hace difícil pensar si habrá traición o será fiel a Brock Lesnar. Roman Reigns ganará e incluso se sospecha una posible alianza con Paul Heyman. Si Kevin Owens le gana el maletín a Strowman canjeará, si no no lo creo.

Óscar García: Será por fin el final del tormentoso reinado de Brock Lesnar y Roman Reigns se hará con el Campeonato Universal. Después de la lucha Kevin Owens canjeará con éxito el maletín que hubiera ganado unos minutos antes y “el papaúpa” saldrá de SummerSlam como el campeón universal.