Análisis de los rivales de división de los New England Patriots

La División Este de la Conferencia Americana hace más de una década que está monopolizada por los New England Patriots. De las ultimas 16 temporadas los Patriots ganaron 14. La última vez que no ganaron la división fue en la temporada 2008.

Esta situación nos hace pensar, ¿en esta temporada podrán quitarle la hegemonía a los Patriots? ¿Buffalo Bills, Miami Dolphins y New York Jets tienen equipos competitivos para debatirle el liderazgo de la división en esta nueva temporada?

Para poder responder estos interrogantes, se realizará un breve análisis de los rivales de New England para que ver en qué situación se encuentran.

Miami Dolphins

La temporada 2017 se derrumbó antes de empezar esa temporada. En julio de ese año el mariscal de campo titular, Ryan Tannehill se rompió los ligamentos de la rodilla durante una práctica en Julio. Esta lesión provocó que hayan tenido una temporada negativa donde perdieron 10 partidos.

En esta temporada Tannehill parece estar 100% recuperado y listo para una campaña clave para su futuro y el de la franquicia.

Para combatir a Tom Brady y compañía, Miami contrató jugadores veteranos que le den experiencia necesaria para cuando se disputen partidos trascendentales. Entre estas incorporaciones se destacan; el corredor Frank Gore, el centro Daniel Kilgore, el guardia ofensivo Josh Sitton, el tacle defensivo Akeem Spence, el ala defensivo ex Rams, Robert Quinn y los receptores abiertos Albert Wilson (ex Chief de Kansas City) y Danny Amendola (ex Patriots de New England). Estos dos últimos jugadores van intentar suplir la ausencia del receptor Jarvis Landry que se mudó hacia la ciudad de Cleveland para jugar con los Browns.

En secundaria, los Dolphins tiraron la casa por la ventana eligiendo en primera ronda a Minkah Fitzpatrick, un defensivo que puede jugar en cualquier posición y que, de entrada, debería formar con Reshad Jones un dúo magnífico de profundos. Xavien Howard, Bobby McCain y Cordrea Tankersley son un trio de esquineros muy jóvenes y prometedores que si continúan su progresión pueden completar para Miami una secundara muy interesante.

Además en este draft, en la segunda ronda escogieron a Mike Gesicki, ala cerrada de la Universidad de Penn State, quien podría tener un efecto inmediato en el juego aéreo.

Las cosas no están tan claras en el grupo de apoyadores, el gran talón de Aquiles de los Dolphins en las últimas temporadas. Kiko Alonso es apoyador que tiene la capacidad de realizar grandes jugadas pero también en fallar tacles y lecturas decisivas. Por eso será tan importante el rendimiento de Raekwon McMillan. McMillan fue elegido en segunda ronda del draft de 2017 y se perdió toda la temporada por una grave lesión de ligamentos. De su juego dependerá gran parte de lo que pueda suceder en el centro del campo y en la cobertura de los corredores.

La línea defensiva seguirá siendo muy potente con Cameron Wake (10,5 embolsadas en 2018) y el fichaje de Robert Quinn, que consiguió 8,5 embolsadas en los Rams en 2018,

El corredor Kenyan Drake demostró la temporada anterior que puede ser un corredor de calidad si le dan la oportunidad de jugar. Después del traspaso de corredor titular de Miami, Jay Ajayi a los Eagles de Philaldephia, Drake se convirtió en el corredor titular y en los nueve partidos que fue abridor acarreo el balón 123 veces para totalizar 618 yardas y 3 anotaciones, con un promedio de 5 yardas por acarreo. Y cuando deba descansar alguna jugada o serie como su suplente se encuentra el veterano Frank Gore que siempre rinde de buena manera.

Con Danny Amendola, Albert Wilson, Davante Parker y Kenny Stills Miami tiene un muy buen grupo de receptores que proporcionará al mariscal Ryan Tanehill muchas variantes en el ataque aéreo.

Igualmente, todo dependerá del mariscal de campo Ryan Tannehill, Si este tiene una gran temporada y puede mantenerse en el emparrillado toda la temporada Miami Dolphins puede aspirar a llegar a los playoff. Sin él, quedo demostrado en la temporada anterior que no.

Buffalo Bills

En la temporada 2017, los Bills hicieron los imposible. Llegaron a los playoff después de 17 años. Esa temporada fue la tercera temporada con record positivo en 18 años. Ahora la fanaticada de los Bill se plantea un nueva incógnita, ¿fue una temporada milagrosa o marca una tendencia?

Para esta temporada Buffalo se desprendió de su mariscal titular, Tyrod Taylor, que se fue a Ohio, para jugar en los Cleveland Browns. Taylor no era un gran mariscal, no iba a llevar a Buffalo a otro nivel, su mayor virtud eran sus acarreos con el balón. Por razón soltaron a este jugador y buscaron en el Draft un mariscal de campo que les pueda brindar años de calidad en esa posición.

El elegido en el Draft 2018 y en el cual Buffalo mantiene sus esperanzas es Josh Allen, egresado de la Universidad de Wyoming. Sin embargo Buffalo, no quiere apurarlo, quieren llevarlo despacio en su primer año. Como se dijo anteriormente, buscan una solución a largo plazo y no a corto plazo y en esa decisión se basan para que empiece desde la banca. El titular en esta temporada será A.J McCarron. McCarron es un mariscal prolijo que no comete muchos errores pero tampoco es demasiado arriesgado en sus decisiones.

Buffalo es una franquicia donde su mayor déficit es la línea ofensiva. La temporada pasada fue la séptima peor en embolsadas recibidas (47 embolsadas). No recibió más embolsadas gracias a la movilidad de su mariscal Encima este año esta línea sufrió el retiro de los dos mejores jugadores de la esta línea, el guardia Richie Incognito y el centro Eric Wood. Imagínense que puede pasar este año con la baja de estos jugadores y un mariscal menos móvil.

El grupo de receptores también es un sector que deja mucho que desear. Kelvin Benjamin está en el límite para ser considerado un receptor principal en un franquicia y tiene un agregado que es que no para de lesionarse, Zay Jones decepcionó en su año de novato y no está claro si volverá después de intentar tirarse desnudo desde 30 pisos de altura durante la temporada baja, Rod Streater y Andre Holmes prometían mucho hace tres o cuatro años cuando empezaban en Oakland, pero desde entonces no paran de tener malas temporadas. Los únicos receptores confiables son Jeremy Kerley, que cumple de manera aceptable la función de receptor de slot y el ala cerrada Charles Clay que tiene manos muy seguras.

El ataque terrestre es lo mejor de esta ofensiva. LeSean McCoy, demuestra que con 30 años sigue teniendo combustible de sobra. Además es un gran receptor desde backfield, situación que por momentos lo hace muy difícil de defender. El gran problema y por el cual todavía no hay solución es, si va a poder participar en este temporada. Lesean McCoy está acusado de golpear brutalmente a su esposa y hasta que no se aclare la situación no participará esta temporada. Quien lo reemplazaría en caso de siga este problema será el ex Jaguars y Jets, Chris Ivory. Ivory es un corredor con mucha experiencia, con una gran fortaleza en sus piernas pero debido a continuas lesionas casi nunca ha completo una temporada completa.

Lo más dudoso en la defensa de los Bills el año pasado era el grupo de apoyadores. En este draft, además de encontrar el teórico líder del ataque para la próxima década, pueden haber encontrado su líder defensivo para los próximos años. A sus 20 años, Tremaine Edmunds es un gigante versátil y tremendamente agresivo que puede dominar todo el campo desde el centro de la cancha. A su lado estarán Matt Milano, que tuvo un prometedor año de novato, y Lorenzo Alexander, que a sus 34 años está quemando sus últimos cartuchos

Lo mejor de esta defensiva es la secundaria. Asimismo esta temporada puede sufrir un golpe letal tras la marcha a Cleveland de E.J. Gaines. El novato de primera ronda, Tre’Davious White realizó una espectacular campaña y se espera que este 2018 sea aun mejor. Sin embargo, falta profundidad en la posición. El fichaje de Vontae Davis no garantiza nada a sus 30 años y después de perderse la mayoría de la temporada 2017 por una lesión en la ingle su regreso es una incógnita. Por suerte, Micah Hyde, que resucitó en Buffalo el año pasado, y Jordan Poyer forman una pareja magnífica de profundos.

New York Jets

Los New York Jets suman ya siete temporadas sin playoffs, y aunque en la campaña debut de Todd Bowles en el 2015 el equipo consiguió una sorpresiva marca de 10-6, lo cierto es que se ha notado un retroceso en sus últimas dos campañas con registros idénticos de 5-11.

A ningún equipo de la NFL le gusta la palabra reconstrucción, pero eso es exactamente lo que ocurre con los Jets. Se fueron las figuras defensivas pero en contrapartida a esto, la franquicia se encuentra llena de confianza en la posición de mariscal de campo, situación que no se había sentido en años.

La presión, sin duda, será para Bowles, quien en su cuarto año al frente de la franquicia deberá mostrar un avance importante si busca mantener el trabajo

Desde luego, una fracción del primer partido de la temporada de exhibición es insuficiente para generar cualquier juicio útil al respecto de lo que pueda ser la carrera de Darnold. No obstante, incluso bajo esas circunstancias, siempre será preferible jugar bien, como lo hizo Darnold, que jugar mal, incluso en los partidos que no cuentan.

Sin embargo, la situación de Darnold deberá considerarse a la par de la de los otros dos quarterbacks: Josh McCown y Teddy Bridgewater. En primer lugar, McCown comprende a la perfección que su trabajo es limitar el número de errores sobre el campo y, sobre todo, servir como mentor para Darnold. Hay pocos veteranos más confiables para cumplir con estos objetivos que McCown. En segundo lugar, viene el comodín en el asunto, Bridgewater. Los Jets asumieron un riesgo muy bajo al firmar al ex mariscal de campo titular de los Minnesota por una campaña y 5 millones de dólares. Bridgewater ha estado brillando en las sesiones de campamento de entrenamiento y al igual que Sam Darnold, su actuación en el partido inaugural de la pretemporada fue muy buena.

Darnold eventualmente será titular, y solamente se trata de una cuestión de cuándo. McCown será el mentor y, con el tiempo, su suplente. Pero los Jets encontraron una joyita inesperada con Bridgewater. Sera una atractiva lucha por quien será el mariscal abridor este temporada.

Con respecto al grupo de receptor, Robby Anderson es el receptor abierto principal de los Jets. Con un gran potencial, se prevé que en su tercer año en la NFL, Anderson supere las 1000 yardas aéreas por primera vez en su carrera. Sin embargo, debe encontrar el modo de mantenerse fuera de problemas, o su carrera con los Jets será muy breve.

Terrelle Pryor deslumbró en el 2016 para los Cleveland Browns en su primera temporada completa como receptor abierto, atrapando 77 pases para 1,007 yardas y cuatro touchdowns, pero el año pasado pasó desapercibido con los Washington. El ex QB de los Oakland Raiders tiene todavía mucho por aprender en la posición, pero tiene también, como Anderson un enorme potencial para poder brillar.

Jermaine Kearse, por su lado, es un gran receptor de complemento, pero para que él se destaque, necesitará que algunos de los otros dos se conviertan en un receptor dominante, capaz de atraer la atención de las dobles coberturas

Con respecto al grupo de corredores, los Jets tienen un trío de corredores que, en algún momento, se supuso podrían convertirse en titulares de la NFL.

En primer lugar, Bilal Powell Está con la franquicia desde el 2011, y en algún momento se pensó que podría tomar la posta luego del retiro de LaDainian Tomlinson, iniciando 11 partidos en el 2013. Sus campañas más productivas fueron las dos más recientes, cuando superó las 700 yardas terrestres en ambos años y acumuló ocho touchdowns terrestres como suplente de Matt Forté.

En la temporada baja, los Jets también firmaron a Thomas Rawls, quien brilló intensamente como novato en el 2015 con los Seattle Seahawks antes de que una serie de lesiones descarrilara su carrera. Aparentemente, las lesiones todavía no dejan a Rawls, quien no pudo participar en la apertura de pretemporada de los Jets y parece estar en mayor riesgo de quedar entre los recortados previo al inicio de campaña. Finalmente, Isaiah Crowell podría ser el que lleve la ventaja en la carrera por la titularidad. El ex corredor titular de los Browns fue contratado por tres campañas y 12 millones de dólares, y a sus 25 años de edad, es el único que se ha aproximado al millar de yardas terrestres en una campaña, sumando 952 en el 2016. También posee una temporada de ocho touchdowns terrestres

Con respecto a la defensiva, la salida de jugadores como como , Sheldon Richardson, Mo Wilkerson, Darrelle Revis, David Harris y hasta Demario Davis en años recientes ha impactado de fuerte manera el nivel de talento en la defensa..En la actualidad el liniero defensivo Leonard Williams es el mejor jugador de una unidad que cuenta con jóvenes en ascenso como el apoyador Darron Lee, y los profundos Jamal Adams y Marcus Maye. La contratación del ex Rams, el esquinero Trumaine Johnson jerarquizara la posición

El sector donde se generan mayores dudas es en grupo de apoyadores. Esta temporada es el momento para que varios jugadores eleven su nivel juego. Entre ellos están Jordan Jenkins, quien apenas acumula 5.5 capturas en dos campañas como profesional luego de ser reclutado en la tercera ronda del 2016; y Lorenzo Mauldin, quien suma 6.5 embolsadas en tres años como profesional, tras ser fichado en la tercera vuelta del 2015. Si ellos dos no elevan significativamente su producción, habrá problemas graves en New York especialmente cuando se deba frenar la corrida rival.

Conclusión

En esta temporada New England Patriots reinaran la división nuevamente. En la actualidad no hay otra franquicia que sea capaz de competirle a los Patriots en toda una temporada.

Miami Dolphins tiene mucho potencial pero tiene que demostrarlo en el campo de juego. Calidad en su plantilla tiene, el tema será la fortaleza mental. Tannehill es un mariscal con gran talento pero suele achicarse en situaciones límites.

Buffalo se encuentra en un periodo de transición. Es más, es muy posible que los Bills sea una de las franquicias más débiles esta temporada. Este año temporada debería tener como objetivó que Josh Allen se asiente como mariscal de campo. Hay más incógnitas que talento en los Bills.

Con respecto a los Jets hay mejoría en la posición más importante del campo y eso se traducirá en más triunfos, pero no sé si sea suficiente para competir por un lugar en la postemporada. Son un equipo muy joven que tiene muchísimo futuro en la división, pero le todavía les falta experiencia para poder pelearle de igual a igual a New England.