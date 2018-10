Formidable actuación ofensiva de los Bears para imponerse a los Chiefs

C. DANIEL: 15-18 YDS, 198 YDS, 2 TD // B. CUNNINGHAM: 7 ACARR, 22 YDS, 1 TD // J. WIMS: 4 REC, 114 YDS, 1 TD // K. WHITE: 2 REC, 33 YDS, 1 TD.

Varios partidos en la semana tres de la pretemporada de la NFL se tornaron un tanto trabados por el buen accionar de las defensivas, sin embargo, para este partido esa cuestión cambió, ya que pese a no poner a los titulares a la ofensiva, los Chicago Bears dieron una grata exhibición para imponerse a los Kansas City Chiefs.

Tres ofensivas, tres touchdowns

Durante la primera serie ofensiva los Bears contaron con fortuna, puesto que la patada de salida salió del terreno de juego para iniciar el ataque en la yarda 40. Además, un first down y un castigo de foul personal colocó a los locales en la red zone, cuestión que no desaprovecharon mediante el acarreo de 13 yardas de Benny Cunningham para dar el primer zarpazo del partido.

No obstante, los Chiefs contestarían de la misma forma debido a un buen drive comandado por Patrick Mahomes, quien comandó a su equipo hasta al otro lado y en jugada de tercer down, encontró en pase pantalla de 19 yardas a Kareem Hunt para igualar la pizarra en el Soldier Field.

Posteriormente, Chase Daniel volvió a brillar en el siguiente drive y apoyado del receptor Kevin White, lideró a su equipo para lograr otro touchdown de 29 yardas y dejar la pizarra 14-7 a favor de los Chicago Bears.

Las buenas conducciones siguieron, aunque en esta ocasión los Kansas City Chiefs no pudieron llegar hasta la zona prometida y se tuvieron que conformar con un field goal de Harrison Butker de 47 yardas, acercándose a tan sólo cuatro puntos.

Aunque, una vez más, los Bears consiguieron mover las cadenas a placer, principalmente por la recepción de Wims para escaparse 53 yardas que, a la postre, benefició a los locales para culminar la obra con el envío de Daniel a Wims de siete yardas, aumentando la ventaja en el juego.

A partir de entonces, la defensiva de los Bears se cerró y comenzó a presionar al todavía novato Mahomes, quien ya no pudo mover el ovoide como lo había estado haciendo. En cambio, los Bears dentro de la pausa de los dos minutos, aprovecharon la posición de campo para que Cody Parkey entrara por primera vez al partido y convirtiera el field goal de 48 yardas, colocando el marcador al medio tiempo 24-10.

Segundo medio

La mayoría de los equipos dejaron a sus quarterbacks por lo mucho dos cuartos, otros más una serie ofensiva y algunos ni siquiera vieron actividad, sin embargo, Andy Reid decidió mantener a Patrick Mahomes en el campo para el primer drive del tercer cuarto, en el que llevó a su equipo hasta la yarda cinco del oponente, consumiendo casi 10 minutos, pero sin lograr puntos para irse con las manos vacías.

Después de ello, ambas escuadras decidieron meter a los quarterbacks suplentes. En el caso de Kansas City con Chase Litton y Chad Heenne, mientras que Chicago con Tyler Bray, cuestión que se vio reflejado en el partido porque vino a menos.

Fue hasta el último cuarto que cayeron más puntos en la pizarra. Primero con el field goal de Harrison Butker de 29 yardas. Posteriormente con el segundo gol de campo de Parkey de 19 yardas, sin embargo, los Chiefs apretaron el encuentro en la recta final del partido tras una escapada de Marcus Kemp de 55 yardas, en el que se logró quitar a varios adversarios para hacer el touchdown y sentenciar el marcador final de 27-20 con victoria para los Bears.

Para la última jornada de la pretemporada, los Chicago Bears volverán a jugar en casa, pero ahora contra los Buffalo Bills; mientras que los Kansas City Chiefs cerrarán su preparación recibiendo a los Green Bay Packers.