Un desastroso Dallas cae ante Arizona

Bien se dice que la pretemporada no es un parámetro real para la temporada regular, pero la exhibición de los Vaqueros en su tercer ensayo y mismo número de derrotas prende los focos rojos. Hoy en el cierre de la semana 3 no explotó nunca la ofensiva y poco a poco fueron cavando su propia derrota con las entregas de balón que aprovechó de gran forma los Cardenales de Arizona.

Equipo mermado

Los equipos en la NFL utilizan la tercera semana de preseason para realizar su gran ensayo de cara al Kikckoff que se dará la primera semana de septiembre. Sin embargo, Dallas no pudo gozar de este privilegio por las lesiones que tiene el equipo a la ofensiva. Travis Frederick y Zack Martín, líderes en la línea de golpeo no pudieron estar y por ende el Quarter Back Dak Prescott y el corredor 'Zeke' Elliott no fueron arriesgados.

Desde la primera serie ofensiva de los Cowboys, se observó que el equipo no estaba fino al entregar el ovoide tras no obtener el primero y diez en las tres primeras oportunidades. Cardinales siguió con la tónica y el juego llegó a la mitad del primer cuarto sin unidades.

Un error que desencadenó la desgracia

Todo iba muy tranquilo y los locales habían parado por segunda ocasión forzando el punt. Aquí fue donde empezó a perder la concentración Dallas, dentro de su zona de goal el recibidor de patadas soltó la pelota. Esto fue aprovechado por la defensiva que recuperó el balón y abonó los primeros siete puntos.

Los Turnovers mortales

Tuvo su momento de mostrarse Cooper Rush en la posición de mariscal de campo titular, pero no fue bien aprovechada. ​Un fumbule y después una intercepción le costó caro al manejados de la ofensiva, ya que lo aprovechó a la perfección los Arizona Cardinals y en una de estas entregas de balón, Peterson regresó para 30 yardas y la defensa aportará su segundo Touchdown ​de la velada.

Antes de irse al descanso siguió el festín de errores por parte de la 'Estrella Solitaria'. Pero la inconsistencia de los pájaros rojos fue notoria y solo pudieron sumar un gol de campo más y poner el marcador (17-0) para que después en la parte complementaria entrarán los suplentes al emparrillado.

Poco de los suplentes

Con poco que arriesgar el tercer y cuarto cuarto siguió intentando la ofensiva de Arizona ver variantes que puedan funcionar en la temporada regular. El nombre que puede destacar es el del corredor T.J. Logan que encabezó todo el ataque por tierra y con una escapada de 59 yardas ponía en el marcador la única anotación de la ofensiva en la noche.

No se van en ceros

Lo restante del juego, fueron varias ofensivas que se cortaron en tres jugadas y fuera. Llegó un gol de campo por parte de los rojiblancos en el cuarto cuarto para llega a 27 puntos. ​Antes de terminar el juego, Dan Bailey evitó la blanqueada con un intento efectivo de 48 yardas y abonar los únicos tres puntos del juego para los Vaqueros.

Con esto, Dallas firma su tercera derrota en la preparación rumbo a la temporada 2018 y ahora enfrentará el siguiente jueves a los Texans en el tradicional clásico de pretemporada. En tanto, Arizona sigue con el paso perfecto; ahora viajarán a Denver para jugar ante los Broncos.