En un partido mal jugado, los Raiders doblegaron a los Packers

Por la tercera fecha de la pretemporada de la NFL, se enfrentaron los Oakland Raiders frente a los Green Bay Packers en el Oakland-Alameda Coliseum, con triunfo para los locales por 13-6.

Este enfrentamiento será recordado por ser el primer partido que el receptor abierto de los Oakland Raiders, Jordy Nelson enfrentó a su ex equipo, Green Bay Packers. Vale recordar que Jordy Nelson jugó en la franquicia de los Packers por nueve temporadas logrando un Super Bowl en una de esas campañas.

Jordy Nelson hablando con sus ex compañeros antes del comienzo del partido (Foto: Green Bay Packers)

Lo mejor de la Primera Mitad

En las primeras marchas del encuentro para ambos equipos se vio lo mejor de la primera mitad del partido. Consecuencia de esto, fueron las únicas series que regalaron puntos en la primera mitad.

Oakland Raiders, con todos sus titulares en la primera marcha, comenzó con todo. Una bomba de 49 yardas de su mariscal de campo Derek Carr a su receptor abierto Amari Cooper lo posicionó en terreno rival. Luego, otro pase de 20 yardas de Carr a su ala cerrada Jared Cook, los dejo a solo cuatro yardas de la anotación. En ese momento quisieron instalar el juego terrestre con Doug Martin pero no pudieron conseguir yarda alguna. Esta ineficacia tuvo como desenlace que solo puedan convertir tres un puntos a partir de un gol de campo de Mike Nugent.

La ofensiva de Green Bay liderada por el mariscal de campo suplente, Brett Hundley (el entrenador en jefe, Mike McCarthy decidió que ninguno de sus jugadores estelares participe del encuentro) no quiso ser menos y también colocó puntos en su marcador. Dos pases completos de nueve y 31 yardas al receptor abierto Gerónimo Allison ubicaron a Green Bay en terreno rival. Un acarreo de Ty Montgomery de nueve yardas y un posterior pase completo ocho yardas de Hundley a J.Moore los dejo en rango de gol campo accesible para Mason Crosby. Situación que el pateador no desperdició, y mediante un gol de campo de 42 yardas empató el partido. Esta serie podría haber terminado en anotación, pero al ala cerrada ex Rams, Lance Kendricks no atrapó un pase muy accesible (no tenía ninguna marca cerca suyo) en la zona anotación.

Posterior a esto, en esta mitad, ambos equipos se repartieron el balón sin ninguna posibilidad de agregar puntos a su favor. Tanto Green Bay como Oakland no podían establecer el ataque terrestre y el ataque aéreo estaba muy bien cubierto por las secundarias rivales. Por consiguiente al entretiempo el cotejo se fue empatado en tres puntos.

Oakland se despertó en el último cuarto

El tercer cuarto comenzó tal cual finalizó el segundo cuarto. Ningún equipo realizaba una marcha decente, las jugadas efectivas eran escasas y el público se aburría en las gradas del estadio. Es más los único tres puntos que se realizaron en el tercer cuarto fueron producto de un gran defensa. La defensiva de Green Bay recuperó el balón en la yarda 24 de Oakland. Dos pases completos de Deshone Kiser de 13 y siete yardas respectivamente a Emanuel Byrd dejaron a tiro de la anotación al equipo visitante, pero dos pases incompletos y una posterior falta ofensiva provocaron que solo se conformen con otro gol de campo de Crosby y pasen al frente en el marcador por 6-3.

Ya en el último cuarto y con el resultado adverso era imperioso que Oakland mejore su ofensiva si quería llevarse el triunfo y fue justo lo que paso. En la primera marcha del último cuarto empató el marcador con un gol de campo de 30 yardas de Nugent. En esta marcha un pase completo de 24 yardas de EJ Manuel a Griff Whalen y un acarreo de 12 de yardas de Chris Warren fueron las jugadas claves para que los locales anoten tres puntos.

Oakland defiendo rápidamente la ofensiva rival y en su segunda marcha de este cuarto logró la primera anotación de ellos y del encuentro. Durante esta marcha el mariscal de campo EJ Manuel fue sumamente efectivo y completo todos los pases que ejecutó en esta serie. Fueron cuatro pases para 38 yardas totales. Además dos faltas defensivas dejaron a Oakland a una yarda de la anotación. Y en este lugar, Chris Warren fue la persona elegida para que corra el balón hacia la zona prometida y anoté el único touchdown del encuentro y poner las cifras finales de 13-6 a favor de Oakland Raiders.

Después de esto, y hasta la finalización del partido no hay más nada para destacar. Ambos equipos lo único que querían es que culmine el partido sin ningún lesión que provoque perder algún jugador por numerosas semanas.

Este fue uno de los peores partidos de la tercera semana de la pretemporada. Prácticamente no hay nada para destacar. Lo único que se podría decir es que los suplentes de ambos equipos si quieren titularizar en algún momento de la temporada deberán mejorar y mucho.