Troy Brouwer firma por un año con los Florida Panthers

El veterano de 33 años de edad firmó un contrato de un año con los Florida Panthers, luego de que su contrato actual fuese comprado por los Calgary Flames dos años antes de que terminara. Con un valor de 850 mil dólares, dicho contrato hace que el ala derecha canadiense se mude de su país natal a otras latitudes para intentar mejorar sus números y aportar a un nuevo equipo con su veteranía.

Brouwer fue seleccionado en séptima ronda durante el Draft del 2004 por los Chicago Blackhawks, con quienes alzó la Copa Stanley en el 2010 acumulando 22 goles y 18 asistencias. Luego formó parte de los Washington Capitals por cuatro temporadas con quienes obtuvo 25 goles, su mayor cantidad hasta el momento. Después de jugar un año con los Saint Louis Blues, Brouwer firmó un contrato de cuatro años con los Calgary Flames de un valor de 18 millones de dólares, el más valioso de su carrera.

Una corta relación con los Flames

Con un contrato de gran valor, las expectativas en el equipo de Calgary eran altas, sin embargo Brouwer no logró obtener los número necesarios para seguir siendo parte del equipo. A principios del mes de agosto su contrato fue comprado por la organización, por el cual pagarán 1 millón y medio de dólares por los próximos cuatro años. Para cualquier jugador, encontrarse en esa posición no es fácil y Encontrarse en esa posición no es fácil y sumamente estresante sumamente estresante, y Troy Brouwer y su familia no fueron la excepción. Luego de semanas en búsqueda de otro equipo y una ciudad que los acogiera, finalmente una oportunidad se ofrece dentro de la organización del sur.

En 763 juegos en la NHL Brouwer ha obtenido 341 puntos (169 goles y 172 asistencias), y con su veteranía buscará convertirse en una herramienta importante para el desarrollo de los jóvenes miembros del equipo de la Florida. El actual gerente general de los Panthers, Dale Tallon, también fue el gerente de los Blackhawks durante la victoriosa temporada del 2010, por lo que Tallon conoce el valor que Brouwer podría aportar a su equipo. De igual manara Brouwer recuerda como Tallon agregó a ese equipo veteranos que ayudaron a impulsar a su núcleo más joven, y Troy tiene la esperanza de poder causar el mismo efecto entre las jóvenes líneas de los Panthers.