En un partido sumamente parejo los Rams triunfaron sobre los Texans

Por la tercera fecha de la pretemporada de la NFL, los Houston Texans visitaron Los Ángeles para enfrentarse con Los Ángeles Rams en el Memorial Coliseum, con triunfo para los locales por 21-20.

Ambas franquicias realizaron un muy buen encuentro donde la paridad fue la característica principal del cotejo. La diferencia fue la no conversión de un punto extra. Con el resultado adverso, los Texans en lugar de intentar empatar el encuentro decidieron ir por todo y ganarlo con un punto extra de dos puntos pero la conversión no fue positiva y como consecuencia de eso, los Rams fueron los ganadores del cotejo.

Las defensivas dominaron el primer cuarto

Ambos equipos comenzaron el juego con muchas imprecisos en aspecto ofensivo, ninguno podía establecer su juego. Las defensivas dominaban claramente a las ofensivas rivales. No fue extraño entonces, que la primera situación a destacar del juego fuera una intercepción del profundo de los Rams, Lamarcus Joyner al mariscal de campo de Houston, Deshaun Watson. La defensiva de Houston no quiso ser menos que la defensiva local y en la serie siguiente Kareem Jackson interceptó al mariscal de campo Sean Mannion (el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay no utilizó a ninguno de sus titulares ofensivos en este partido) dejando a equipo ofensivo a que empiece el ataque en la yarda una rival. Esta intercepción si fue capitalizada por el equipo visitante ya que mediante un acarreo de una yarda del corredor Alfred Blue llegaron a zona prometida rival para poner el partido 7-0 a favor de los Texans.

Los Rams seguían sin poder realizar una ofensiva decente y en la próxima marcha a la anotación del equipo texano debieron despejar el balón rápidamente. En ese momento apareció su defensiva nuevamente y mediante una nueva intercepción (esta vez fue del esquinero Sam Shield sobre el mariscal de campo Brandon Weeden) puso a los Rams a 10 yardas de empate. Esta vez la ofensiva no dejo pasar la oportunidad y mediante un pase completo de 6 yardas de Mannion al receptor Pharoh Cooper, los Rams anotaron su primer touchdown y empataron el marcador en siete.

Seguían sin sacarse ventajas

El segundo cuarto continúo la paridad entre ambos equipos. Las defensivas seguían jugando en un alto nivel y no permitían que las ofensivas avancen en el emparrillado. A pesar de esto, quien pegó primero en este cuarto fueron los Rams. Finalmente a mediados de este cuarto, Los Ángeles pudieron establecer el ataque terrestre comandado por los corredores Nick Holley y el novato de la Universidad de Tennessee, John Kelly. Y fue este último jugador que mediante un acarreo de 4 yardas llego a la zona de gol de rival poniendo el tanteador 14-7 para los angelinos.

Houston no quería irse al descanso perdiendo y por eso con una ofensiva explosiva pudo empatar el encuentro rápidamente. Primero una interferencia defensiva los ubicó en campo rival, luego dos excelentes pases de Weeden de 32 y 16 yardas respectivamente a Sammy Coates y Braxton Miller posicionaron a Houston dentro de la yarda 10 del oponente. Y nuevamente con otro pase de 7 yardas a Miller, Houston empató el encuentro antes de irse al descanso de la primera mitad.

Anotacion de Braxton Miller (foto Houston Texans)

Los Rams pasaron al frente

Finalmente en el tercer cuarto se terminó la paridad. Los Rams, en este cuarto, tomaron el control del marcador para nunca despegarse del mismo. Para llegar a ello, los Rams realizaron una larguísima serie que prácticamente fue lo único que se jugó en este cuarto. En total fueron 19 jugadas en 12 minutos de juego. El caballito de batalla de esta serie fue el corredor John Kelly que protagonizó todos los acarreos de esta exitosa marcha y fue quien culminó la misma con una corrida de 15 yardas para anotación y poner adelante a su equipo. Este corredor novato demostró en estos partidos amistosos que puede ser un gran suplente del corredor estrella Todd Gurley II.

En el último cuarto Houston fue por todo y casi logra dar vuelta el encuentro en dos oportunidades. A mediados de este cuarto una bomba de 43 yardas del mariscal de campo, Joe Webb hacia el receptor novato, Vyncint Smith ubicó a los visitantes a solo 6 yardas de la zona de anotación rival. Lugar que finalmente accedieron tres jugadas posteriores a esta pase gracias a un pase de 3 yardas de Webb a Quad Bray poniendo a Houston a solo un punto. En ese momento, Houston en lugar de empatar el partido intento pasar al frente con un punto extra de dos puntos pero fue la jugada no fue exitosa ya que la defensiva de los Rams logró embolsar al mariscal rival.

Después de esta anotación, los Rams plantearon una ofensiva cuyo único objetivo era desgastar el reloj y así lo hicieron, dejaron a Houston con solo dos minutos y medio para poder dar vuelta resultado. Y estuvieron muy cerca de lograrlo, dos pases completos y un falta personal defensiva dejaron a los Texans con la posibilidad ganar el cotejo con un gol de campo de 57 yardas, pero el pateador Nick Rose desperdició esta oportunidad y Rams fueron los ganadores del partido.

Este partido de preparación para la temporada 2018, fue un lindo espectáculo para los fanáticos que estuvieron hasta el último segundo sin saber quien podría ser el ganador. Asimismo, los entrenadores en jefe habrán sacado muchas conclusiones para determinar que jugadores estarán en el roster final de 53 jugadores.