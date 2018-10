Tyler Seguin ¿un nuevo caso Tavares?

Si hubiese que averiguar cuál es la palabra que más repite Tyler Seguin en las últimas entrevistas que concede sería “decepcionado” o “decepcionante”. Y es que al delantero canadiense le resta un año de contrato del que firmó con Boston Bruins en 2012 por seis temporadas y 34,5 millones de dólares, con quien ganó la Stanley Cup y que le traspasó a los Dallas Stars en 2013.

Desde el pasado 1 de julio Seguin podía negociar su renovación con el equipo de Dallas, pero solo existieron unas conversaciones informales en junio y desde entonces no se han realizado nuevos avances ni dialogo entre ambas partes. De no llegar a un acuerdo de extensión se convertiría en Agente Libre sin Restricciones el 1 de julio de 2019. Además posee una clausula de no intercambio, aunque podría presentar una lista de 15 equipos a los que aceptaría un cambio si Dallas considera un cambio antes de que se convierta en Agente Libre, y una vez comenzada la temporada quizás el canadiense rechazase entrar en negociaciones para la extensión del contrato.

En declaraciones de Seguin en el campamento BioSteel Pro hockey 2018 de Toronto, dijo sobre la situación de renovar su contrato: "Me ha decepcionado que no haya sucedido. Las expectativas eran que sería antes este verano y no se ha hablado mucho, así que estoy de vuelta al trabajo. Me queda un año y y me centro en ello. Estoy listo para ir y estoy deseando volver (a Dallas) la próxima semana".

Situaciones Paralelas Seguin-Tavares

Y es que la situación de Seguin este verano y la de John Tavares el pasado año son cada vez mas paralelas según ha ido avanzando esta Offseason. Antes de firmar el contrato de siete temporadas y 77 millones de dólares con Toronto Maple Leafs, Tavares tuvo un contrato de seis años y 33 millones de dólares, con un tope de 5,5 millones por temporada, con New York Islanders. Por su parte Seguin entra en su último año de contrato de los seis que firmó y un salario de 34,5 millones de dólares, con un tope anual de 5,75 millones. Además de coincidir en el tiempo cuando firmaron ambos sus contratos, vuelven a coincidir ambos en el final de él. En lo que no coinciden es que en los últimos cinco años Seguin ha superado en números de producción a Tavares con 384-372, 173 goles, detrás de Ovechkin y empatado en el segundo lugar con Crosby, mientras que Tavares sumó 160 goles.

Tavares en su etapa en los Islanders | Foto: NHL.com

Por todo ello y teniendo en cuenta los números de ambos jugadores, si Tavares costaba un contrato con un promedio de 11 millones por temporada el verano pasado, ¿qué valor tiene Seguin? Si a ello se le suma que para el próximo 1 de julio, Seguin será cinco meses más joven que cuando Tavares firmó su nuevo contrato, sus progresos y su mejor forma de moverse en el hielo, es algo que tendrá que tener en cuenta el equipo que pretenda firmarle el próximo verano en caso de llegar a ser Agente Libre. Preguntado por la similitud de su situación con la de Tavares, Seguin dijo: "No me fijo en eso en este momento. Mi objetivo es ponerme en la mejor forma y condiciones posibles para hacer todo lo que pueda por mis compañeros".

¿Que pasará?

De momento el equipo de Dallas podría tener la sartén por el mango en toda esta historia, ya que es el único equipo que le podría ofrecer un contrato de ocho años, ya que Seguin podría estar buscando un gran contrato. Aunque la pregunta correcta podría ser si los Stars estarían dispuestos a ir más allá del contrato de ocho temporadas y 76 millones de dólares firmado a Jamie Benn la pasada temporada, ya que quizás de no ser así y ser inferior para Seguin podría no ser suficiente.

Lo que está claro es que la situación no cambiará sin ambas partes no se sientan a negociar. Que aunque no haya fechas límites ni Seguin se cierre 100% a negociar durante la temporada, el saborear las mieles de la Agencia Libre cada vez más cerca puede hacer que Seguin no quiera renovar con los Stars. Y es que el dinero no lo es todo para Seguin, por lo que continúan las similitudes con Tavares, y es que el delantero ha dejado claro que Dallas es su hogar y que quiere regresar allí, algo parecido que Tavares ya dijo sobre New York la pasada temporada. Pero además todo jugador quiere estar en un equipo con oportunidades de ganar algo que le diferencia de Tavares ya que los Stars puede darle esa oportunidad, algo que los Isles no podían darle al ex capitán del equipo de New York. "Me imagino dando todo este año y volviendo a los Playoffs. Han sido unos pocos veranos largos sin carreras ni goles, pero desde que aterrice en Dallas quise adentrarme en los Playoffs. Eso es en lo que me centro y estoy deseoso de conocer más a mis entrenadores. Parecen realmente emocionados y definitivamente me están emocionando".

Dada la situación será una temporada larga y llena de incertidumbre, tanto para Seguin como para los aficionados de los Dallas Stars. Solo queda esperar si se reúnen las partes para negociar la renovación o si como en el caso de Tavares va pasando el tiempo para que una vez finalizada la temporada sea Agente Libre sin restricciones y firme con un club que le satisfaga tanto en contrato como por proyecto deportivo. El tiempo dirá!