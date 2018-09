Triunfo de los Patriots en tierra neoyorkina

NEW YORK GIANTS

NEW YORK GIANTS : K.LAULETTA 8-19 118 YDS, TD/2 INT; J.SIMMONS, 11 ACARR, 41 YDS; J. PRESSLEY 7 ACARR, 40 YDS; A.RUSSELL 3 REC, 24 YDS, TD

NEW ENGLAND PATRIOTS : D.ETLING 18-32, 157 YDS, TD/2 INT, 7 ACARR, 113 YDS, TD; R.WEEB 12 ACARR. 41 YDS, 4 REC, 30 YDS, TD: K.J.MAYR 5 REC, 71 YDS

Por la cuarta y última fecha de la pretemporada 2018 de la NFL, en el Metlife Stadium de New Jersey, se enfrentaron los New England Patriots y los New York Giants, con triunfo de los visitantes por 17-12.

Tanto New England como New York jugaron con la mayoría de suplentes por temor a que se produzca alguna lesión de sus jugadores estelares. A pesar de esto, fue un entretenido encuentro que se definió en el último cuarto con corrida espectacular del mariscal suplente Danny Etling.

Una primera mitad muy defensiva

En los dos primeros cuartos, las defensivas dominaron a las ofensivas rivales. Las ofensivas no podían establecer un ataque eficiente. Los acarreos generaban pocas yardas productivas y el juego aéreo provocaba balones perdidos ya que las defensivas interceptaron tres pelotas en esta mitad.

Sin embargo en esta mitad ambos equipos pudieron anotar puntos. El primer equipo que puso puntos en su tanteador fueron los ganadores del partido, los Patriots, a través de un gol de campo de 33 yardas del pateador Stephen Gostkowski. El principal motivo por el cual los Patriots anotaron este gol de campo fue la cantidad de yardas que entregaron los Giants en penalidades. En total fueron 35 yardas en penalidades.

Inmediatamente a este gol de campo los Giants respondieron con una anotación. Solo les bastó completar dos pases para sumar puntos. Primero fue pase completo 12 yardas del novato de la Universidad de Richmond, Kyle Lauletta al receptor abierto Scott Simonson. Y posterior a este, con otro pase completo, esta vez de 41 yardas de Lauletta a Amba Etta-Tawo llegaron a la zona prometida. El punto extra no fue convertido y así nos fuimos al descanso 6-3 a favor de los locales.

Una segunda mitad toda patriota

El tercer cuarto comenzó con todo para los Patriots. Una intercepción del esquinero Donte Deayon los ubico en mitad de campo. Luego una bomba de 46 yardas de Etling al receptor abierto K.J.Maye dejó a New England a solo una yarda de la zona de anotación. Lugar que llegaron una jugada más tarde, cuando Etling realizó un pase completo hacia el corredor Ralph Webb. Con el punto extra positivo los Patriots pasaron al frente 10-6.

Los Giants intentaron realizar una remontada en una de las series siguientes pero no pudieron anotar puntos. Con una ofensiva donde intercalaban corridas del jugador Jhurrer Pressley y pases cortos del mariscal de campo Alex Tanney hacia los receptores Alonzo Russell y Jawill Davis posicionaron a los Gigantes en la yarda 14 rival. En ese momento la defensiva patriota se volvió a agigantar y defendieron correctamente un cuarto intento y seis yardas para devolverle al ovoide a su ofensiva.

Una jugada más tarde, New England sentenció el encuentro. El mariscal de campo, Danny Etling, protagonizó un extraordinario acarreo de 86 yardas para llegar a la zona prometida rival y agregar siete puntos a su equipo.

En la serie siguiente los Giants anotaron 6 puntos más mediante un pase completo de 8 yardas del mariscal Alex Tanney al receptor Alonzo Russell pero para lo único que sirvió, fue para engrosar el resultado ya que no había más tiempo en el partido.

Resultado Final. Patriots 17 - Giants 12

Este partido sirvió para que los entrenadores en jefe, Bill Belichik (New England Patriots) y Pat Shurmur (New York Giants) analicen que jugadores reservas pueden ser útiles en la temporada regular en caso de lesión de alguno de sus titulares.