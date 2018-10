Hanifin firma seis años con los Flames

El defensa nacido en Boston recala en Calgary después de un intercambio con los Hurricanes que llevó en el mes de junio a Dougie Hamilton al club del sur de los Estados Unidos.

Buena temporada pasada

De la corta trayectoria de Noah Hanifin en la NHL sin duda hay que destacar la de la pasada campaña. En ella, el defensa de 21 años consiguió la nada despreciable cifra de 10 goles, 22 asistencias y 32 puntos, hay que tener en cuenta que es defensa por lo tanto su registro goleador tiene más valor.

En el total de las tres temporadas en la NHL ha acumulado 18 goles y 65 asistencias para un total acumulado de 83 puntos. Llegó a la máxima competición procedente del hockey universitario, concretamente en el Boston College dónde fue uno de los jugadores más destacados.

Defensa con segundo mejor contrato en el equipo

Calgary ha apostado por tener una defensa dura, correosa y a la vez de calidad, y eso cuesta dinero. De hecho, Hanifin será el segundo defensor mejor pagado del equipo canadiense. Sólo tendrá por encima al capitán del equipo Mark Giordano con 6,75 millones, y estará por encima de jugadores consagrados como Tj Brodie.

Además de Hanifin, los Flames también ficharon con un contrato de 4,85 millones de dólares al defensa sueco Elias Lindholm, también procedente de Carolina.

El objetivo de Calgary esta temporada es mejorar la discreta, por no decir muy mala temporada del año pasado, donde ni siquiera pudieron clasificar para los playoffs. Ahora, y con buenos refuerzos en la plantilla, la consigna es bastante clara y la afición no esperará otra cosa que no sea al menos, dicha clasificación para los playoffs.

Veremos si Hanifin responde con grandes actuaciones el gran esfuerzo económico hecho por la directiva de los Flames.