Zetterberg podría retirarse y dejar un hueco en los Red Wings

Los Detroit Red Wings parecen estar entrando ya de plano, a la reconstrucción del equipo basado en la sangre joven. Si bien Niklas Kronwall ya está casi fuera del equipo, ahora es el capitán Henrik Zetterberg que parece haber tenido su último juego con la playera roja. Lo peor para el alero derecho y ganador de una Stanley Cup, es que parece que su carrera podría haber terminado. Los problemas crónicos de espalda parecen ya haber dictaminado el final de una gran carrera del sueco de los Wings.

Ya quedan muy pocos pilares de esos Red Wings campeones en 2008. Ya no están Pavel Datsyuk o Niklas Lidstrom. Y Kronwall también parece ya estar fuera de Detroit. Zetterberg fue el MVP de los playoffs ese año y se llevó el Conn Smythe Trophy. Ahora con Jeff Blashill bajo el mando, todo parece indicar que ha llegado su fin de ciclo. Ya sólo restan dos semanas antes del training camp y un jugador con la edad de Zetterberg (37 años), no puede estar listo tan fácil si no hace el debido proceso de pretemporada.

Zetterberg dejaría un gran legado en los Red Wings

Los Red Wings ya están en un proceso de recambio más que marcado. Zetterberg fue parte de los campeones en 2008 y una figura estelar en la liga. El sueco suma 337 goles y de esos 64 fueron para ganar partido. En 1,082 juegos en la NHL, Zetterberg ha sumado 960 puntos con 623 asistencias.

En febrero, Zetterberg sintió peores dolores en las piernas en cuanto a los nervios. Los discos de la espalda son los que han provocado en especial las molestias para Henrik. A pesar de una cirugía en 2014, el sueco pudo jugar tres campañas seguidas de 82 juegos. A Zetteberg le quedan tres años en su contrato y los Red Wings lo podrían poner en la lista de reservas lesionados.

Desde 2013 Zetterberg ha sido capitán del equipo del legendario Gordie Howe. Y todavía en la campaña 2016-2017, fue el líder anotador de Detroit con 68 puntos. Eso si, Zetterberg dará paso a la sangre nueva como Mantha, Larkin, Athanasiou y compañía.