Grupo de expansión de Seattle se reunirá con la NHL en Octubre

Con alrededor de 32,000 depósitos para boletos de temporada y un mercado que parece estar listo para la NHL, Seattle se proyecta a ser la trigésima segunda franquicia de la Liga. Pero antes de que esto se haga oficial, el grupo de inversionistas que están apostando en traer el equipo de expansión a Seattle necesita el visto bueno de parte de la Liga, y puede ser que no pase mucho tiempo en lo que les den la luz verde.

En entrevista con Dave Mahler y Dick Fain en la estación de radio 950 KJR de Seattle, Tod Leiweke, Presidente y Director Ejecutivo del grupo de inversionistas de Seattle, comentó que David Bonderman y Jerry Bruckheimer, futuros dueños del equipo, se dirigirán rumbo a Nueva York en la primera semana de Octubre para reunirse con el comité ejecutivo de la NHL para iniciar el proceso de aprobación para el equipo de Seattle.

"Nunca me había preparado para una presentación como lo he hecho ahora, y vaya que he tenido algunas en mi carrera," "comentó Leiweke. "Este es un momento importante por que le debemos a la ciudad nuestro mejor esfuerzo. Hay mucha emoción y los 32,000 fanáticos que hicieron su depósito merecen que vayamos a la cita y demos todo de nuestra parte".

Si todo sale bien en la cita el siguiente paso será ir frente a todos los miembros de la NHL y exponer nuestro caso. Eso podría suceder tan pronto como Diciembre durante las reuniones de la Junta de Gobernadores de la NHL".

Se creía, originalmente, que el grupo de Seattle se reuniría con la NHL durante el verano. Aunque dicha reunión se ha postergado y esto haga que el prospecto de franquicia de expansión aún no cuenta con la aprobación, Leiweke le dijo a Mahler y Fain que los meses de espera realmente beneficiarían al grupo, ya que les ha permitido presentar un historia "mucho más completa" al comité ejecutivo. A su vez comentó que el mover la reunión a Octubre les permitirá tene listos los $700 millones de dólares para la renovación del KeyArena de Seattle, como también los planes para las instalaciones de entrenamiento con múltiples superficies de hielo que no solo serían utilizados por la franquicia de Seattle, sino también contribuirían a el esparcimiento del deporte en el Pacífico Noroeste".

"Hay muchas cosas que están mejor preparadas a comparación de lo que teníamos en Junio, tiempo en el cual hubiéramos dicho 'hey, confíen en nosotros', declaró Leiweke. "Ahora, en vez de decir eso, entraremos directamente con todas las cosas a la mano para satisfacer sus dudas".

Al grupo de Seattle le encantaría obtener la aprobación después de la reunión de octubre, ya que les permitiría empezar a reunir las diferentes piezas pertinentes para armar la franquicia. Esto no significa que no hayan empezado ya el proceso, en cierto grado. En Junio anunciaron que Dave Tippett, quien no ha visto acción de NHL desde 2016-17, se uniría al grupo como consejero. Leiweke comentó que desde que Tippett se unió al grupo ha estado aprendiendo más sobre el negocio del hockey, presentándose a reuniones, hablar de presupuestos y planes de negocios.

Dave Tippett se une al grupo de Seattle

Tippett también ha mantenido su enfoque en el juego, analizando lo que la nueva franquicia de expansión necesita hacer para replicar los logros que alcanzó la última franquicia de expansión, los Vegas Golden Knights. Quienes rompieron y establecieron todo tipo de marcas para un equipo en su temporada inaugural, coronándose como campeones en la Conferencia Oeste y llegando a la Final de Copa Stanley.

Toda la preparación que esta realizando Tippett parece apuntar a que se convertiría en el primer Gerente General, o al menos en el primer entrenador de la franquicia de Seattle, aunque este no es necesariamente el caso. Leiweke le comentó a Mahler y Fain que durante las platicas iniciales con Tippett para integrarlo al grupo, había sido muy claro en que no lo estaba contratando como entrenador o Gerente General. Pero que si le dio a entender que podría presentar tal oportunidad. Pero que las reglas de contrato no estipulaban ese o alguna otra posición dentro de la franquicia.