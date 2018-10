Nate Schmidt, suspendido 20 partidos

Nate Schmidt, defensa de los increíbles Vegas Golden Knights la temporada pasada, fue sancionado el domingo con 20 partidos tras violar la política de la liga sobre sustancias prohibidas. La NHL seguirá de cerca la evolución del jugador y está pensado en someter al jugador a un posible tratamiento.

"Estamos muy en contra de esta suspensión. Le apoyaremos durante todo este tiempo"

En el escrito que publicó la liga no se detalla la sustancia que se encontró en la sangre del patinador. Por su parte, la franquicia de Nevada no tardó en mostrar su disconformidad con la sanción y salir al paso con un comunicado para defender a su jugador. “Estamos muy en contra de esta suspensión”. Además, también dan por seguro que Schmidt se tomó esa sustancia de manera “accidental y sin intención”. Los Golden Knights terminan la carta con un firme respaldo al de Minnesota. “Nate es una persona honesta con un alto carácter moral y muy integrada. Estaremos a su lado y le apoyaremos durante todo este tiempo”, concluye.

Además del equipo, el jugador también publicó una carta sobre lo sucedido, admitiendo su mayor de las sorpresas. “Solo he consumido sustancias recibidas por parte de mi equipo y siempre he tenido mucho cuidado de lo que he metido en mi cuerpo. No estoy de acuerdo con la sanción”, sentenció. También confesó que pidió opinión a varios expertos, entre los que alguno afirmó que la cantidad encontrada no era suficiente para evidenciar que había sido ingerida intencionalmente.

Matt Keator, agente del jugador, no quiso dejar pasar la oportunidad y también emitió un breve escrito sobre lo acontecido. “En 30 años que llevo trabajando en la NHL, Nate Schmidt es uno de los hombres más honestos con los que me he encontrado. Siempre se preocupa por su salud, familia y equipo. Nunca pondría en peligro sus principios por tomar cualquier tipo de droga. No hubo un uso intencional de sustancias prohibidas, tal y como se ha corroborado científicamente. Es inocente y esta es una decisión errónea”.

También multa económica

Además de no poder jugar en los primeros 20 encuentros de la temporada, tampoco podrá cobrar en ese periodo, donde dejará de ganar casi 483.000 dólares. Regresará, si el técnico así lo desea, el 18 de noviembre frente a los Edmonton Oilers.

Sin duda, Schmidt será una baja muy sensible de cara al comienzo de la segunda campaña de Las Vegas en la élite del hockey sobre hielo norteamericano. El defensa fue de los jugadores que más minutos estuvo en pista, tanto en temporada regular como playoffs, y registró 36 puntos, una cifra muy por encima de todas las que había conseguido años atrás.