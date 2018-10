Predicciones NFL VAVEL 2018

Los Philadelphia Eagles saldrán en la búsqueda de revalidar su título en una competida Conferencia Nacional, pero también otros 31 equipos pelearán por conseguir el trofeo Vince Lombardi.

El objetivo es claro, acudir a la cita del próximo domingo 3 de febrero del 2019 en el Mercedes-Benz Stadium para disputar la próxima Super Bowl, aunque muchos equipos cuentan con panoramas distintos para llegar a este camino. Mientras que unos apuntan a lo más grande, otros más intentarán reestructurar un plantel que viene en decadencia de años anteriores y por ello probarán con quarterbacks seleccionados en el reciente NFL Draft.

En la ciudad de las apuestas, Las Vegas, indican que los máximos favoritos para llegar a la final serán los New England Patriots, Philadelphia Eagles, Los Angeles Chargers, Pittsburgh Steelers, Minnesota Vikings y Green Bay Packers.

De igual forma, los últimos cinco MVP’s de la temporada han sido quarterbacks, siendo los últimos Tom Brady, Matt Ryan y Cam Newton, ¿podrá cambiar esta tendencia?

A tan sólo unos días de que arranque la campaña regular de la NFL, la redacción de NFL VAVEL predice quiénes podrían ser los equipos que se enfrenten en la próxima Super Bowl LIII.

Los Minnesota Vikings y New England Patriots jugarán la Super Bowl LIII, Víctor Calle

Foto: Boston

La AFC apunta a seguir dominada por los New England Patriots. A pesar de las bajas sufridas, los de Belichick han tapado sus necesidades para seguir buscando la Super Bowl con Brady a sus 41 años y en su mejor versión. Esta campaña no tiene pinta de que Steelers, Chargers o Jaguars puedan acabar con ellos.

En la competida NFC relumbran los Minnesota Vikings. Un partido les separó de su primera Super Bowl el año pasado por culpa de los Eagles, quienes han movido demasiados jugadores para esta temporada.

Los Vikings parecen haber asegurado la pieza que más relumbraba, la de quarterback, y por ello trajeron a Kirk Cousins. Además, recuperan al prometedor Dalvin Cook y cuentan con receptores de gran talla aunado a una defensiva al alza.

Packers y Steelers tendrán revancha en la Super Bowl, Adrián Hernández

Foto: Steelers

Es cierto que Pittsburgh ha tenido dificultades una vez más con Le'veon Bell, por lo que el running back se integrará de forma tardía al equipo, sin embargo, el máximo ganador de las Super Bowls cuenta con un poderoso arsenal ofensivo para hacer daño a cualquier equipo, además de que deberán aprovechar los últimos años del buen momento de Ben Roethlisberger. La defensiva parece ser sólida, prometiendo ser una de las mejores de la liga; asimismo, el equipo ya cuenta con la experiencia de ser derrotados en la final de la AFC por los Patriots y el año pasado, en la ronda divisional ante los Jaguars, por lo que la sed de revancha estará al límite para lograr los objetivos planteados.

Por su parte, Green Bay tendrá a plenitud el regreso de Aaron Rodgers y si él se conserva sano durante toda la temporada, pelearán por ser el primer lugar en la NFC Norte, donde si logran ubicarse como primeros de la Conferencia Nacional, el Lambeau Field es un campo que impone a los visitantes y que difícilmente los Packers caerán en época invernal.

Vikings y Steelers disputaran la Súper Bowl LII, Christian Torres

Foto: NFL

Minnesota Vikings, quien llegó a la final de la conferencia nacional la temporada anterior, llegará a la Súper Bowl debido a que la defensiva, de las mejores de la NFL en los últimos años, se ha mantenido en gran nivel y al haber incorporado al tackle defensivo Sheldon Richardson, generarán una dura presión al quarterback contrario forzando muchos balones perdidos. Con respecto a la ofensiva, Dalvin Cook demostrará que cuando se mantiene en plenitud física es de los mejores corredores de la liga. Además, el QB Kirk Cousins subirá el nivel de la ofensiva vikinga llevándola a ser indetenible.

Por otro lado, Pittsburgh tiene el plus que ningún otro equipo tiene, ya que en su roster está el mejor corredor de la liga como Le'veon Bell y el mejor receptor de la NFL como Antonio Brown. Ellos dos, sumado a una defensa que mejorará su rendimiento de años anteriores, serán las principales causas del porqué estarán jugando la próxima Súper Bowl.

Dos históricos en la Super Bowl, Agustín Esposito

Foto: Pats

La Super Bowl LIII tiene varios candidatos que pueden ganarlo, y la mayoría provienen de la NFC. Para imaginar una posible final es imposible no dejar afuera a los Patriots, quienes este año han reforzado fuerte muchas áreas de su juego. Su rival en la AFC tranquilamente pueden ser los Texans, que sí mantiene sano su plantilla, dará de que hablar en su conferencia.

Por el lado de la NFC hay demasiados buenos equipos para dejarlos a todos fuera, pero Saints, Rams y Vikings parecen ser los más fuertes es una conferencia durísima. New Orleans ante New England sería la Super LIII más atractiva.

De igual forma, predecimos quién podría ser seleccionado el jugador más valioso cuando culmine la temporada del 2018

El MVP de la temporada será Aaron Rodgers, Christian Torres

Foto: Packers

Aarón Rodgers ejecutará una ofensiva que será la mejor ofensiva de la NFL. Con la incorporación del tigh end Jimmy Graham, sumado a un buen ataque terrestre, encontrará muchísimas variantes por donde atacar. Será una temporada donde es muy posible que alcance las 4,500 yardas aéreas y 30 anotaciones con un bajo número de intercepciones. Estos números lo catapultarán para ser el mejor jugador de liga. Lamentablemente a nivel equipo, los Green Bay Packers perderán la final de Conferencia frente a los Minnesota Vikings.

El QB campeón se lleva los honores, Agustín Esposito

Foto: NFL

Si bien la NFL se plagó de jugadores fuera de la posición de mariscal que pueden tranquilamente ganar el máximo galardón individual que entrega la liga (como Antonio Brown, Todd Gurley o Harrison Smith), en un fútbol americano donde cada vez se va más por aire, el premio este año va a ir a algún conductor de ofensiva.

Tom Brady o Drew Brees serían buenas opciones. El de New Orleans podría coronar una gran carrera con un título y un MVP más bajo el brazo. No hay que descartar al QB de los Patriots ganándolo todo y yéndose por la puerta grande.

Antonio Brown dará la sorpresa para ser el MVP de la temporada, Adrián Hernández

Foto: Pittsburgh Steelers

Desde el 2013, el ‘número 84’ de los Steelers ha sumado más de 1250 yardas por temporada, además de que ha contabilizado más de cien recepciones por campaña. No por nada es la portada principal del videojuego de la NFL.

De igual forma, Antonio Brown cuenta con un quarterback que le gusta lanzar mucho el ovoide como ‘Big Ben’, agregando que la conexión entre ellos dos es bien sabido por todos los equipos de la NFL y aun así, se las han ingeniado para tener grandes números.

Es indudable que los favoritos a ganar el trofeo son los quarterbacks y running backs, sin embargo, ¿por qué no pensar en alguien diferente?

Si su equipo se lo permite, Aaron Rodgers podría ser el MVP de la temporada, Víctor Calle

Foto: Packers

Tras una temporada donde romperse la clavícula le restringió jugar tan sólo siete partidos, Aaron Rodgers podría volver a su máximo nivel y aspirar al MVP.

Los Packers iniciaron el 2017 junto al quarterback estrella con un balance de 4-1 hasta que su lesión echó a perder la temporada. Regresará con un equipo fortalecido, aunque haya perdido a su receptor favorito, Jordy Nelson.

La gran progresión en los últimos años de Davante Adams lo erigirá como el actual WR predilecto de Rodgers. Junto a él estarán el habitual Randall Cobb, varios rookies y el flamante TE Jimmy Graham, quien podría ser el nuevo gran protagonista.

Por último, siempre hay equipos que prometen una buena temporada, pero que en diciembre terminan decepcionando a todos sus aficionados. Aquí te contamos qué escuadras podrían estar en el listado.

El equipo decepción serán los actuales campeones Philadelphia Eagles, Christian Torres

Foto: Phialdelphia Eagles

El principal motivo por la cual los Eagles serán la decepción será porque la ofensiva bajará mucho su productividad. Carson Wentz, luego de la lesión sufrida la temporada anterior, no tendrá la movilidad de la temporada 2017, por lo tanto, sufrirá numerosos sacks. Además, al haber estado inactivo mucho tiempo, afectará la precisión en sus pases que provocarán varias intercepciones.

La prometedora ofensiva de los Atlanta Falcons desilusionará, Adrián Hernández

Foto: Atlanta Falcons

No será un equipo que no gane ningún partido como los Browns del 2017, no obstante, estarán en una complicada división NFC Sur que comandarán los Saints y Panthers, por lo que no les alcanzará para llegar a playoffs.

El punto más alto del equipo ya aconteció y eso fue en la campaña del 2016 en la que ganaron la Conferencia Nacional para jugar la Super Bowl, en la cual cayeron en over time contra los New England Patriots.

Los números de Matt Ryan vinieron a menos en el 2017 y aunque la ofensiva titular no jugó mucho tiempo en esta pretemporada, el equipo no se vio nada bien. Atlanta peleará, pero no le alcanzará.

Carolina Panthers será la decepción de esta temporada, Víctor Calle

Foto: Carolina Panthers

Comparten división con Atlanta Falcons y New Orleans Saints, dos serios contendientes al anillo, además de los Tampa Bay Buccaneers quienes se reforzaron bien para intentar renacer este año. Los Carolina Panthers no tienen nada a favor en la NFC Sur.

A esto se le añade que la franquicia ha cambiado de propietario y a tres coordinadores, demasiados cambios juntos. Por último, el equipo solo destaca por dos nombres, Cam Newton y Luke Kuechly.

Entre una defensa que envejece, una línea ofensiva que no ha mejorado y aún sin receptores ni backfield destacables, dependientes del polivalente McCaffrey, los Panthers deben rezar mucho porque sus grandes jugadores le salven la temporada.

Andrew Luck está de vuelta, pero eso no será suficiente para Indianapolis, Agustín Esposito

Foto: NFL

No hay persona en la NFL que no esté feliz de volver a ver a Luck jugando al fútbol americano. Tras casi dos años parado por una lesión en el hombro, el ex de Stanford está listo para devolverle la grandeza a la franquicia, o tal vez no, debido a que Indianápolis tiene QB, pero no tiene una línea ofensiva estable. También carece de un buen juego terrestre y su ataque aéreo depende íntegramente de Hilton y Doyle. Además, su defensa no asusta a nadie, por lo que el 2018 va a ser un año muy largo para los Colts.