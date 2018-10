El extremo ruso Sergei Shumakov firma con los Capitals

Los Washington Capitals se han hecho con los servicios del extremo de origen ruso Sergei Shumakov por una temporada, con un contrato nivel entrada Two Way (con posibilidad de jugar en NHL o en la American Hockey League AHL) y un salario anual de 925.000 dólares.

La semana pasada se publicaron en la prensa rusa los términos del acuerdo entre el jugador ruso y la franquicia de Washington, pero desde los Capitals declinaron hacer cualquier tipo de comentarios y por su parte el agente del jugador no confirmó ningún acuerdo con los Caps ya que manifestó que estaban en conversaciones con varios equipos de la NHL. Finalmente los Caps firmaron al jugador de 25 años tras presionar en el Training Camp del CSKA de Moscú, logrando la carta de libertad para ser agente libre el lunes y firmar poco después con el actual campeón de la Stanley Cup.

Shumakov se unirá al nutrido grupo de jugadores rusos de los Caps liderados por Ovechkin Shumakov consiguió la pasada temporada con el CSKA de Moscú en 47 partidos en la Kontinental Hockey League (KHL) 17 goles, 23 asistencias y 40 puntos. Por lo que los Capitals se llevan un extremo con talento para su ataque ya que es un gran tirador y goleador. Lo que no está claro es donde encajará el ruso dentro del esquema de los Capitals esta temporada, ya que el equipo de Washington mantiene once de los doce delanteros con los que se proclamaron campeones de la Stanley Cup. Por lo que parece que sus opciones durante el Training Camp de los Caps pasan por entrar en el centro de la cuarta línea.

¿Conseguirá adaptarse a la NHL?

Reseñar que algunos jugadores tuvieron una gran adaptación en su primera temporada en la NHL tras llegar de la KHL. Fue el caso de Artemi Panarin la pasada campaña al llegar a los Columbus Blue Jackets procedente de la KHL, logrando sumar 82 puntos. Pero también otros jugadores les ha costado adaptarse al hockey hielo de norteamérica debido a las menores dimensiones del la pista y al ser un juego más físico, por lo que habrá que esperar si Shumakov logra adaptarse o no y es capaz de ser el gran jugador que deslumbró en la KHL.

El tope salarial de los Caps permite el fichaje de Shumakov

Según Capfirnedly.com a los Capitals les quedan aproximadamente 1.75 millones de dólares para alcanzar el tope salarial de la próxima temporada para un Roster de 22 jugadores. Por lo que el equipo podría permitirse incorporar a Shumakov a su plantilla si realiza una buena pretemporada y así lo consideran oportuno. Además con un tope salarial accesible para firmar al ruso, es una firma de bajo riesgo para la franquicia, ya que si su potencial se traduce en la producción que ha demostrado en la KHL dará grandes beneficios a los Caps. Además en caso de no adaptarse a la NHL o no ofrecer el rendimiento esperado, puede pasar directamente a la AHL gracias al contrato Two Way sin tener que enviarlo en Waivers (jugadores descartados) y no suponiendo un problema para la próxima temporada ya que será Agente Libre.