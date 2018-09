Previa semana 1 de la NFL

Como ha sido tradición en las últimas temporadas de la NFL, el campeón debuta los jueves en horario estelar contra algún equipo con cierta rivalidad. En este año, los ganadores de la última Super Bowl, los Philadelphia Eagles, estarán recibiendo la visita de los Atlanta Falcons, reviviendo la edición del pasado juego divisional de la Conferencia Americana.

Por un lado en la Conferencia Americana, una vez más los New England Patriots parten como favoritos en una división que ni Dolphins, Bills y Jets vislumbran para clasificar. En la AFC Norte los Pittsburgh Steelers salen como favoritos para ganar su división de la mano de Roethlisberger, Bell y Brown, aunque no hay que perder de vista a los Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals.

Hace años la AFC sur era de las más débiles, pero ahora cuenta con cuatro equipo que pudieran obtener la división. Por último, los Chargers apuntan a grandes cosas en este año, donde Raiders y Chiefs darán pelea, además de que los Broncos son una gran incógnita.

Mientras que en la NFC en la división oeste, los Rams parten como amplios favoritos, pero 49ers, Cardinals y Seahawks pudieran dar la sorpresa. En la NFC Este no ha habido campeón consecutivo desde el 2004, cuestión que los Eagles querrán lograr, además, los Cowboys quieren regresar a los playoffs junto con los Giants y Redskins.

La NFC Norte está entre Packers y Vikings al tener dos ofensivas poderosas, Lions y Bears lucharán por un lugar para el wild card. Por último, Saints con Bress, Panthers con Newton y Falcons con Ryan luchan por el primer lugar de la NFC Sur, por lo que una verdadera sorpresa sería ver al final de la temporada a los ‘Bucs’ en postemporada.

A continuación, repasamos los cinco mejores partidos de la semana 1 de la NFL:

Atlanta Falcons vs Philadelphia Eagles

Una de las mejores ofensivas de la NFL estará en acción, ya que los Falcons tendrán rápidamente su revancha al tratar de echar a perder la fiesta de los campeones Eagles, quienes no contarán con el quarterback titular Carson Wentz y por eso hace unos días nombraron al último MVP de la Super Bowl, Nick Foles, como el titular para el próximo jueves.

La última vez que se vieron las caras fue en enero con apretado triunfo de los Eagles:

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns

Es casi un hecho que Bell no estará en la jornada inaugural al no haber firmado el contrato de jugador franquicia, sin embargo, los Steelers cuentan con un poderoso arsenal ofensivo que puede generar daño. Los renovados Browns lucieron con su defensiva en pretemporada, además de que tendrán en la posición de QB a Taylor, ex de los Buffalo Bills.

En el 2017 se enfrentaron también en la fecha inaugural:

Dallas Cowboys vs Carolina Panthers

La línea ofensiva es una verdadera interrogante con los Cowboys, quienes se han desprendido de muchas piezas importantes, aunque mantienen a los protagonistas Prescott y Elliott como sus principales armas ofensivas. Los Panthers apuntan a grandes cosas para esta campaña de la mano de Cam Newton.

El último partido fue en el Thanksgiving Day en el 2015:

Chicago Bears vs Green Bay Packers

Para abrir el Sunday Night Football una de las rivalidades más históricas de la liga se enfrentarán, puesto que los Packers con el sano y millonario Aaron Rodgers recibirán la visita de los Chicago Bears, que intentarán dar la primera campanada de la temporada.

En la fecha cuatro del año pasado se toparon en el Lambeau Field con amplia ventaja para los locales:

Los Angeles Rams vs Oakland Raiders

Los Rams son un equipo plagado de talento en ambos lados de las líneas, contando con hombres como Gurley en el ataque terrestre o Suh y Donald en la defensiva que pueden causar dolores de cabeza a los rivales. Por su parte, los Raiders tendrán el regreso de Jon Gruden como head coach y esperan que mejore el nivel de la mancuerna Carr y Lynch para esta campaña.

Hace cuatro años fue el último partido que tuvieron con paliza, de los entonces, Saint Louis Rams:

De igual forma, hay juegos muy atractivos como Texans vs Patriots, 49ers vs Vikings y Chiefs vs Chargers que también pueden ser los juegos de la semana.