Taylor Hall quiere seguir con el nivel de MVP la próxima campaña

Cuando Taylor Hall fue cambiado de los Edmonton Oilers a los Devils de New Jersey, muchos pensaban que su carrera iría en un declive. El año pasado los Devils pudieron salir del sótano de su división y pasar de manera sorpresiva a los playoffs. New Jersey ahora es un buen equipo en la Conferencia Este y Taylor Hall el líder de un equipo que ya no está del todo en reconstrucción como se pensaba.

Taylor Hall rubricó esa gran campaña de New Jersey con el Hart Trophy. Al ser el MVP de la temporada, Hall puede respirar tranquilo y sabiendo que hay vida después de ser cambiado de sus amados Oilers. Hall tuvo su histórica seguidilla de partidos seguidos (23) con puntos. Además de todo pudo sumar 93 puntos en total con 39 goles y 54 asistencias.

Hall quiere llevar a los Devils más lejos en los playoffs y ser un jugador de élite por muchos años

La racha de partidos consecutivos con 26 puntos fue algo que ayudó mucho a Hall en cuanto a la tinta extra dedicada para él en los periódicos. Pero si analizamos bien esa racha, la podemos comparar a la de los grandes de este deporte como la del gran Wayne Gretzky o del emblema de los Pens, Mario Lemieux. Hall acumuló 18 goles (38 puntos) en esa racha de fantasía para ayudar mucho a los Devils en los últimos meses buscando entrar a playoff.

Hall tuvo una cirugía en su mano izquierda para reparar ligamentos. Lo mejor de todo es que la hizo en la temporada muerta para llegar a punto al inicio de la temporada. Si algo es clave para un jugador de hockey son sus piernas y sus manos; con los dedos y manos sostiene el stick para poder hacer esos movimientos rápidos de muñeca. Hall dijo que desde diciembre tenía esas molestias en la mano por un crosscheck recibido en un juego contra los Chicago Blackhawks. Así que si lesionado pudo tener esa racha, el cielo es el límite para pensar que es lo que podrá hacer completamente sano.

Hall tuvo 19 puntos en los últimos 13 partidos de los Devils para que se metieran a playoff como un Wild Card de la Conferencia Este. Si Hall está sano, así los Devils no tendrían que sufrir por ser un 2do Wild Card y apenas pasar (tuvieron 97 puntos y sólo uno arriba de los Florida Panthers). En la primera ronda de playoff tuvo un inicio caliente en la serie contra los poderosos Tampa Bay Lightning de Stamkos, Kucherov, Miller y compañía. Al final, se dio el resultado esperado para New Jersey de perder en 5 juegos contra una potencia del Este mucho más amalgamada.

Los Devils tienen una buena base con el centro suizo Nico Hischier (primer pick del año pasado) además de veteranos como Kyle Palmieri. El ex Duck tuvo lesiones en momentos puntuales y si está sano puede ayudar más aún a Hall para llevar más lejos a los Devils. Hall es un winger que es de los más rápidos en la liga y que ayuda mucho ya sea en asistencias o goles. Un stick virtuoso en campo abierto pero cuando se habla de él, son los cohetes que tiene por skates lo que más se destaca de su juego.