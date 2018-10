New England, victoria de más a menos

New England Patriots

El inicio de temporada de New England, parecía no tener una base tan sólida como en los últimos años; los rumores de conflicto entre Bill Belichick y Tom Brady ponía bajo los reflectores al subcampeón vigente. Por su parte, Houston Texans, después de una temporada de declive, tras las lesiones de J. J. Watt y Whitney Mercilus, no pudieron resistir y el equipo de Bill O’Brien registró su primera temporada perdedora desde su llegada; sin embargo, el regreso de sus jugadores clave, más los agentes libres para reforzar su línea ofensiva, ponen a Deshaun Watson y Texans de regreso a la competencia.

La batalla entre experiencia con juventud es lo más atractivo en este partido, Brady tras 19 temporadas jugadas da razones para seguir hablando de él y Watson con 2 temporadas está bajo la lupa para valorar su calidad como quaterback.

New England se hace respetar

En una combinación de buen trabajo ofensivo y defensivo de los Patriotas, lograron conseguir un fumble que terminaría en una serie ofensiva efectiva por parte de Rob Gronkowski con recepción de touchdown. La mayor preocupación en el equipo de New England era el comportamiento y la efectividad que llegará a tener su defensiva, tras la salida de Matt Patricia del equipo quien estuvo en las últimas cinco temporadas como coordinador defensivo.

Sin embargo, la ausencia no se hizo notar, la defensiva tras conseguir el balón suelto demostró su habilidad de contener a los Texans en zona roja, quienes habían conseguido una buena posición de campo tras la intercepción a Brady, y lo máximo que pudieron sacar fue un gol de campo con sabor amargo.

Rapidez y efectividad

New England volvió a pegar a inicios del cuarto, después de haber recibido el gol de campo, respondieron con otro touchdown con un pase soberbio de Brady a James White quien puso el marcador 14-7. Houston a pesar de mover las cadenas y tener la posesión del balón por mucho más tiempo que los Patriotas, no lograban concretar las jugadas y dejaban ir series ofensivas larguísimas con el menor daño posible.

Watson tras desaprovechar su última serie ofensiva del segundo cuarto, dejaron a la ofensiva patriota un minuto y medio en el reloj, tiempo suficiente para hacer daño y conseguir el tercer touchdown como uno de los últimos clavos del ataúd.

Jugadas ofensivas desperdiciadas

Si hay algo que ha enseñado Rob Gronkowski es la potencia y explosividad que tiene, aptitudes que lo ponen como un jugador muy difícil de tirar, ante esto la defensiva de Houston entendió que si no puedes tirarlo tienes que irte directo hacia el balón, tras conseguir el fumble y darle una oportunidad más a Watson para lograr el tan ansiado touchdown, la ofensiva solo avanzaba pero no concluía las series.

Por la vía área Deashaun Watson estaba bloqueado, por lo que el primer touchdown de los Texans llegó con un pase corto a DeAndre Hopkins. En su contra parte la ofensiva de New England iba de más a menos y en el tercer cuarto lo único que pudieron sacar fue un gol de campo de Gostkowski.

La defensiva salva el partido

Después de que New England comenzarán a bajar la intensidad de su ofensiva, Watson comenzó a tener mayor protagonismo junto a su ofensiva, sin embargo después un excelente despeje que los dejaría en la yarda 1 de su propio campo, los ponía ante las cuerdas y sería una misión imposible recorrer todo en menos de un minuto.

Con un 'hail mary' que llegaría por la yarda 10 terminó el partido tras ser un pase incompleto. Tras llevarse la primera victoria de la temporada, los 'pats' irán a Jacksonville a jugar ante unos peligrosos Jaguars y por su parte los Texans buscarán sacarse la 'espinita' de la derrota a visitar a los Titans.