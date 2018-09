Steelers y Browns empatan en la semana inaugural

T. TAYLOR: 15-40, 197 YDS, 1 TD, 1 INT; 8 ACARR, 77 YDS, 1 TD // C. HYDE: 22 ACARR, 62 YDS, 1 TD // J. LANDRY: 7 REC, 106 YDS.

Cleveland Browns : T. TAYLOR: 15-40, 197 YDS, 1 TD, 1 INT; 8 ACARR, 77 YDS, 1 TD // C. HYDE: 22 ACARR, 62 YDS, 1 TD // J. LANDRY: 7 REC, 106 YDS.

El primer domingo de NFL se disputó y con ello uno de los juegos con mayores incógnitas se dio. Por un lado, los Steelers sin Bell que sigue sin resolver su situación contractual con el equipo, enfrentando a unos renovados Cleveland Browns que, pese a la buena actuación de la defensiva, no lograron obtener su primer victoria de la temporada.

La primera serie la tuvieron los Steelers, sin embargo, solamente duraron tres jugadas en el campo de juego, por lo que tuvieron que despejar. Los siguientes tres drives, dos de los locales y uno de los visitantes, tampoco pudieron mover la cadenas ante la buena actuación de las defensivas.

Por fin los Steelers ejecutaron una buena conducción, pero aconteció el primer error de Ben Roethlisberger al entregar el ovoide al novato Ward, quien realizó su primera intercepción como jugador profesional de la NFL.

Ya en el segundo cuarto, el ‘Big Ben’ realizó el acarreo en una 3&7, lo que provocó seguir adelante con la marcha. Posteriormente en la red zone, el quarterback de Pittsburgh no logró encontrar a alguno de sus receptores en tercer down, aunque los réferis señalaron una rudeza contra el pasador, por lo que los Steelers no lo desaprovecharon y en la corrida de 4 yardas de James Conner, consiguieron el primer touchdown del partido.

Continuaron las intercepciones

Dentro de su propia yarda 10, Ben Roethlisberger decidió soltar el brazo y colocó un mal envío que fue aprovechado para que Randall hiciera la intercepción, aunque los Browns no pudieron llegar ni al medio campo.

Dentro de la pausa de los dos minutos, una vez más los Steelers se acercaron para lograr más puntos, pero un pase de ‘Big Ben’ a James que le pegó en las manos, fue interceptado por segunda ocasión por Ward y devuelto al medio campo, aunque una vez más los Steelers presionaron a Taylor, impidiendo que lograran hacer puntos al medio tiempo para dejar la pizarra 7-0 en favor de Pittsburgh.

Segundo medio

Iniciando el tercer cuarto, un castigo de holding, otro más de foul personal y una buena serie ofensiva de los Browns, permitió que en segunda oportunidad en acarreo de 20 yardas el propio quarterback Taylor hiciera el touchdown para igualar el partido siete por siete.

Sin embargo, el gusto le duro muy poco a Cleveland, debido a que en la primer jugada Roethlisberger conectó con Juju Smith-Schuster quien se escapó hasta la yarda ocho del rival. En zona de goal por un par de castigos, los Steelers fueron echados hacia atrás, pero por primera vez apareció la conexión Ben Roethlisberger con Antonio Brown de 22 yardas, para retomar la ventaja 14-7.

En la siguiente serie ofensiva de los visitantes, Pittsburgh volvió a tener una gran marcha que fue capitalizada con el acarreo de Conner de 22 yardas aprovechando el hueco que generó la línea ofensiva para irse hasta la zona prometida y ampliar la ventaja de los Steelers 21-7.

A raíz de estas anotaciones, los Steelers calmaron el partido y lo pusieron a su favor, en el cual cambiaron la fórmula para basarse en el ataque terrestre por conducto de James Conner, quien movió en varias oportunidades las cadenas en favor de su equipo. Los Browns tuvieron que dejar a un lado el juego por tierra y empezar a atacar por la vía aérea, no obstante, no fue el fuerte de Taylor y los Browns sufrieron en demasía para mover el ovoide, aunque tuvo que ser la defensiva que provocó el fumble a Conner, recuperado por Garrett, que finalizó con el acarreo de una yarda de Hyde para acercarse 21-14 en el partido.

Sin embargo, el partido se complicó en los últimos minutos cuando los Browns provocaron otro fumble a Ben Roethlisberger que les permitió tener una posesión más dentro de la yarda 40, aunque no pudieron sumar puntos.

Antes de la pausa de los dos minutos, los Browns regresaron y con un gran pase de Taylor a Gordon de 17 yardas, igualaron la pizarra a 21 puntos.

Poco antes de que culminase el partido, los Browns tuvieron la oportunidad de ganarlo, pero la mala decisión de Taylor provocó que los visitantes interceptaran el balón.

Tiempos extras

Ambos equipos en sus primeras series no avanzaron y, de la misma forma, los dos tuvieron el field goal del gane. Primero fue Boswell al errar su patada de 42 yardas y, a escasos segundos del fin, ahora fue el turno de González bajo la misma distancia, aunque fue bloqueado.

Steelers y Browns empatan a 21 puntos, siendo un resultado inédito en primera jornada aunado a que Cleveland pone fin a una racha de 18 derrotas consecutivas en temporada.