La renovación del KeyArena, detenida a la espera de la franquicia NHL

El Consejo de Gobernadores de la NHL votará la aprobación de la franquicia para Seattle en diciembre, ese retraso sobre la previsión inicial de octubre, tendrá consecuencias también en los plazos de la obra de la futura casa del equipo.

Marshall Foster, Director de Planificación de la ciudad de Seattle, en declaraciones a la radio local KIRO, advirtió al Oak View Group, promotor del proyecto, de que no permitirán la demolición parcial del pabellón hasta no tener aprobada la concesión de la franquicia NHL. El ayuntamiento no quiere verse con un pabellón medio derruido sin tener asegurados los medios para terminarlo.

Guerra contra los plazos

El inicio de las obras aún está pendiente de la aprobación por el pleno del ayuntamiento de Seattle, la votación está prevista para finales de septiembre, aunque podría retrasarse ya que hasta el 13 de septiembre es posible presentar alegaciones al plan de impacto medio ambiental de la reforma.

A pesar de todo, funcionarios del ayuntamiento y fuentes del Oak View Group mantienen el plazo de finalización de las obras para octubre de 2020, justo para el inicio de la temporada inaugural de la franquicia.

La venta de abonos también se retrasa hasta diciembre cuando el plan original era empezar a convertir las 33 mil reservas en entradas de temporada el pasado mes de junio.

Vista simulada del futuro KeyArena Foto cortesía Oak View Group

El próximo mes de octubre se abrirá un centro en el que podrán verse simulaciones virtuales del pabellón donde los depositantes de las reservas podrán hacerse una idea de las que serán sus localidades. En ese mismo lugar abrirán las oficinas y taquillas para la adquisición de los abonos en el mes de diciembre.

Así el mes de diciembre se convierte en clave para conocer el devenir de la que puede ser la franquicia número 32 de la NHL.