Washington dominó en el debut

Washington se llevó su compromiso por la Semana 1 de la NFL imponiéndose 24 a 6 sobre Arizona. Los Redskins jugaron un gran partido en defensiva y dejaron la ofensiva a cargo de los dos corredores: Adrian Peterson y Chris Thompson.

Arizona entró a esta primera semana como uno de los equipos peor rankeados de la liga. La llegada de Sam Bradford como nuevo QB no mejoró mucho la situación. Sin duda la mejor noticia para los Cardinals esta semana es la renovación del contrato de David Johnson, firmado el sábado y valuado en 39 millones de dólares (30 garantizados).

Por el lado de Washington la cosa es muy distinta. Es uno de los equipos más infravalorados de la liga, con una ofensiva que cumple y una defensiva muy bien trabajada por el coordinador defensivo Greg Manursky. Si bien todavía Alex Smith puede encontrar más química con sus receptores (los dos que consiguieron más yardas por aire fueron Peterson y Thompson), este grupo chapado a la antigua va a dar algunos titulares en la NFC Este.

En el partido, no paso mucho hasta el extraordinario segundo cuarto del equipo dirigido por Jay Gruden, que aprovechó cada marcha ofensiva para agregar puntos en el marcador. En la primera jugada de este periodo, tras una larga marcha en el inicial, Alex Smith encontró abierto a Chris Thompson, quien solo tuvo que correr hacia afuera, evitar tackleos y anotar los primeros punto del partido. Unos minutos más tarde, llegaría la segunda anotación de Washington en el partido, esta vez de la mano del inoxidable Adrian Peterson. Ese 14-0 parcial comenzaba a sacar a los Cardinals del partido.

Hubo otro TD antes del cierre de esa primera mitad: con pocos segundos en el reloj de juego, Alex Smith encontró en un pase corto hacía la derecha a su ala cerrada Jordan Reed, que vuelve a anotar tras casi un año. Esa anotación cerró la primera parte, con un contundente 21-0 a favor de los Redskins.

El desarrollo de la segunda mitad fue lento. Washington comenzó a quemar el reloj, y Arizona intentó avanzar rápidamente sobre el terreno de juego. Los Cardinals no lograron hacer carburar la ofensiva, con un David Johnson que no obtuvo buenos bloqueos y un Sam Bradford sin conexión con sus receptores. El ex pick número 1 del Draft lanzó una intercepción al final del tercer cuarto, que derivó en un gol de campo de Dustin Hopkins para extender la ventaja del equipo de la capital estadounidense a 24.

En el último cuarto, el equipo del coach de primer año Steven Wilks tuvo una buena serie ofensiva, que culminó con el primer touchdown de la campaña para David Johnson. Los Cardinals intentaron los dos puntos terminaron con las manos vacías. De allí en más, el partido fue quemando su tiempo y terminó con la victoria de los Redskins 24-6.

Para Washington, arrancar con el pie derecho es muy importante teniendo en cuenta lo dura que estará este año la NFC Este. Destacada labor de los dos corredores, que marcaron el ritmo de la ofensiva tanto por aire como por tierra. Alex Smith parece cómodo en el sistema. Y ni hablar de la defensiva: solo 6 puntos permitidos a una ofensiva que incluye a jugadores muy buenos en la posición de corredor y de receptor. Los Redskins podrían sorprender a más de uno este año, y tendrán un partido en los papeles accesible la próxima semana: ante Colts en el FedEx Field.

Arizona no dio buenas sensaciones en su debut en la temporada. Sam Bradford estuvo impreciso y no se conectó bien con sus receptores. La ofensiva no puede ser cargada solo por Johnson, van a tener que rediseñar algunas rutas para así aprovechar mejor los jugadores que tienen en el ataque por aire. La defensa no tuvo un mal día, aunque debe mejorar claramente la protección contra la carrera teniendo en cuenta que enfrentarán a Todd Gurley y los Rams en la segunda semana.