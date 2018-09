Resumen de la semana 1 de la NFL

El regresó del fútbol americano por fin se dio y varios equipos dieron una grata exhibición conforme a lo que se esperaba, otros más sorprendieron por sus grandes actuaciones y varios equipos decepcionaron a sus aficionados.

A continuación repasamos lo más importante de los primeros 16 partidos:

Impresionantes actuaciones de Fitzpatrick y Rodgers

Nadie apostaba porque Tampa Bay le iba a dar pelea a los Saints en su estadio y sin James Winston, sin embargo, pese a verse en temprana desventaja en el marcador, los ‘Bucs’ y especialmente Ryan Fitzpatrick tuvieron una tarde increíble, ya que el quarterback sustituto sumó 21 de 28 pases para alcanzar las 417 yardas con 4 touchdowns, que propiciaron la clara victoria ante los Saints de 48-40.

Ese mismo día pero en la noche, los Bears dominaban a los Packers 20-3 a inicios del tercer cuarto, aprovechando la salida de Aaron Rodgers en el segundo cuarto por una lesión en la rodilla, no obstante, el mejor jugador pagado de la NFL regresó a las canchas y fue el principal comandante para realizar la épica voltereta al conseguir tres touchdowns e imponerse a Chicago 24-23.

En los siguiente días se conocerá la magnitud de la lesión de Rodgers, aunque ya declaró que le gustaría jugar el próximo domingo ante los Vikings.

Abultados resultados de Ravens y Jets

Baltimore se dio un “festín” contra los Bills, quienes no mostraron resistencia en ninguna de sus líneas, por lo que Joe Flacco en la primera semana se vio bastante bien al lanzar tres pases de anotación.

Por otro lado, Sam Darnold debutó con los Jets y en su primera jugada fue interceptado y regresado hasta el touchdown, aunque el equipo se compuso y tanto el ataque terrestre como aéreo, aunado a la defensiva y los equipos especiales anotaron de todas las formas posibles para consumar una auténtica “paliza” de 48-17 sobre los Lions en el primer partido del Monday Night Football

El regreso de Andrew Luck y la catástrofe de los nuevos head coaches

Por fin inició Luck un juego de temporada regular tras dos años de ausencia y no se vio nada mal al lanzar más de 319 yardas con dos anotaciones, sin embargo, los Colts no cuentan con una de las mejores defensivas y los errores les costaron muy caro para perder el juego ante los Bengals; por lo que esta derrota fue la primera de Franck Reich al cargo de Indianápolis. Al igual que otros seis entrenadores que debutaron con sus respectivos equipos y no pudieron conseguir la victoria, como el caso de Raiders, Bears, Titans, Lions, Cardinals y Giants.

Jimmy Garoppolo perdió su primer partido como profesional

“Jimmy G” conoció su primera derrota como titular en el profesional, en el cual no se mostró del todo bien al errar más del 50% de sus pases, conseguir menos de 300 yardas y tener tres intercepciones que le costaron el partido a los 49ers. El próximo duelo será en casa ante los Lions, un rival ‘a modo’ para obtener la primera victoria.

Dolphins y Titans jugaron más de 7 horas

El encuentro más largo de toda la NFL fue el que tuvieron Miami y Tennessee debido a que un par de veces se suspendió el partido por tormenta eléctrica, posponiéndose más de dos horas en la primera ocasión. Al final, la victoria se la llevaron los Dolphins 27-20 con el regreso de Ryan Tannehill.