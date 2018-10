Tyler Seguin alarga su contrato con los Stars por ocho temporadas

"Siempre confié en que se haría", dijo Tyler Seguin quien, recientemente, ha alargado su contrato con los Dallas Stars por ocho años con un contrato de 78.8 millones de dólares a lo largo de estas futuras campañas. "Preferí que se hiciera antes de la temporada, y el momento en que sucedió todo no pudo haber sido mejor. Si no se hacía, no iba por otro camino. Ser estrella en Dallas era mi prioridad número 1 y me preparé todo el verano, entrenándome para un buen año, siendo el mejor en el campamento para mis compañeros. Me siento bien y estoy feliz de que todo haya terminado”.

"Es una pena cuánto tiempo tomó y qué tan rápido se unieron, pero estoy feliz de ser un Dallas Stars el resto de mi carrera".

Seguin jugará este año la última temporada de un contrato de seis años que se situaba en 34.5 millones de dólares firmado con los Boston Bruins el 11 de septiembre de 2012. Podría haberse convertido en agente libre sin restricciones el 1 de julio de 2019, pero en su lugar firmó con Dallas hasta la campaña 2026-27 de la NHL.

Seguin, una de las mejores armas ofensivas de la liga

"Tyler es un jugador de clase mundial y se ha convertido en un líder de esta franquicia", dijo el gerente general Jim Nill. "Estamos muy contentos de que se haya dedicado a la ciudad de Dallas y la organización Stars durante los próximos nueve años. En su tiempo aquí, no sólo se ha convertido en un jugador de élite, sino que ha hecho un tremendo trabajo en la comunidad. Poder hacer esto antes de que comience la temporada muestra cuán comprometido está con este grupo, y qué tan importante es para él ganar ".

Seguin obtuvo 78 puntos, incluidos los 40 goles de la NHL, la temporada pasada. Tiene 384 puntos (173 goles, 211 asistencias) en 387 encuentros disputados en las últimas cinco temporadas y está empatado en el segundo lugar en goles con Sidney Crosby de los Pittsburgh Penguins durante ese lapso. Alex Ovechkin de las capitales de Washington se sitúa el primero con 236.

Seguin fue trasladado a Dallas desde Boston el 4 de julio de 2013. Fue la selección No. 2 en el Draft de la NHL 2010, detrás de Taylor Hall por los Edmonton Oilers.

"Justo cuando aterricé desde Boston, instantáneamente tuve química con Jamie Benn, que era nuestro capitán", dijo Seguin. "La ciudad, la organización, la gente de aquí. Eso era lo más grande, era la gente. Creo que tenemos algo especial aquí con las relaciones, no solo con los compañeros sino con el personal, con la gente en la oficina, con la propiedad. Dallas es una gran familia y en algún lugar me sentí cómodo, en casa y cómodo cuando llegué al aeropuerto. Esto hizo que esta decisión fuera bastante fácil ".

Dallas, con un bagaje de 42-32-8, terminó tres puntos detrás de Colorado Avalanche por el segundo comodín en los playoffs de la Stanley Cup de la Conferencia Oeste y se perdió los playoffs por segunda temporada consecutiva y tercera vez en las últimas cuatro temporadas.

"Es una emoción segura", dijo Seguin, tras conocer en mayo la contratación como entrenador de Jim Montgomery. "Hemos tenido algunos buenos entrenadores aquí y personalmente he tenido entrenadores excelentes. Pero al final del día, no hemos tenido este tipo de entrenador, un chico más joven, el entrenador “casi” jugador si quieres llamarlo así... y va a cambiar las cosas. Creo que todos están entusiasmados por eso y esperan un año nuevo y fresco ".