Guía VAVEL Ottawa Senators 2018/19: reinventarse para lograr objetivos

Ottawa Senators

Fundación: 1990

Stanley Cups: 0

Títulos de conferencia: 1

Títulos de división: 4

Arena: Canadian Tire Center, 17,000 espectadores

Hace solo 16 meses, los Ottawa Senators se encontraban a un solo gol de la final de la Stanley Cup. Pero en todo ese tiempo, todo ha cambiado. Hoy en día, nadie puede encontrar una razón que explique el nivel tan bajo de la temporada pasada de la franquicia canadiense. Los pocos movimientos en el mercado para intentar revertir la situación del curso pasado pueden hacer pensar que la temporada 2018-2019 pueda ser un calco de la pasada.

Los de Ottawa terminaron séptimos en la clasificación del Atlántico, lo que les hizo ser el segundo peor equipo de la NHL. Además, estuvieron entre los equipos menos goleadores y, por su parte, más goleados, cifras que constatan el nivel bajo que tuvo el equipo. Guy Boucher tiene ante sí un doble reto: revertir la situación de la campaña anterior haciendo de los Senators un equipo poderoso y capaz de codearse entre los mejores y sobreponerse al último gran contratiempo del equipo: la marcha de su capitán y jugador clave, Erik Karlsson a los San Jose Sharks.

Altas/Bajas

--- > Dylan Demelo (D), Chris Tierney (C), Rudolfs Balcers (LW), Josh Norris (C), Chase Balisy (C/RW), Adam Tambellini (C), Paul Carey (C/W), Mike McKenna (G), Mikkel Boedker (RW/LW) y Julius Bergman (D).

< --- Erik Karlsson (D), Francis Perron (LW), Tyler Randell (RW), Mike Bluden (RW/LW), Chris Driedger (G), Fredrik Claesson (D), Cody Donaghey (D), Ville Pokka (D) y Danny Taylor (G).

Plantilla 2017/18

Porteros

Pese a los resultados del curso anterior, Craig Anderson volverá a ocupar la portería de los Senators una temporada más. No obstante, Boucher puede apostar por Mike Condon en reiterados partidos como ya viene realizando en las pasadas temporadas. De hecho, ambos porteros se repartieron los partidos y defendieron la portería una cantidad muy pareja de minutos. Anderson y Condon tienen el deber de mejorar sus porcentajes de paradas que la temporada pasada se situó en: 0.898% y 0.902%, respectivamente.

Craig Anderson

Mike Condon

Defensas

La zaga de los Senators deberá sobreponerse a la baja del que ha sido su mejor jugador durante casi una década: Erik Karlsson. El que haya sido el capitán de los "Sens" deja un grave problema en la franquicia canadiense ya que fue el máximo anotador del club con 62 puntos. La temporada parecía ya complicada para los de Guy Boucher, pero resulta que a poco más de dos semanas para el comienzo de la liga, el equipo deberá reinventarse si pretende no hundirse. En esta situación de crisis, se encuentran zagueros muy jóvenes como Thomas Chabot, Cody Ceci o Christian Wolanin, que deberán asumir su nuevo rol y cerrar mejor la línea defensiva para consolidarse en la zona que más problemas tuvo el año anterior.

Thomas Chabot – Cody Ceci

Christian Wolanin – Dylan Demelo

Mark Borowiecki – Chris Wideman

Thomas Chabot asumirá el rol de dirigir la zaga de los Senators | Foto: sportingnews.com

Atacantes

Si hay algo evidente en lo que debe subir un plus el equipo de Ottawa es la línea ofensiva. En la temporada pasada anotaron 221 goles en temporada regular, lo que les situó en el equipo número 25 en goles marcados. Incrementando la cifra goleadora, sumado a un incremento en las tareas defensivas del conjunto canadiense, se convertirían en un equipo capaz de llegar lejos, nuevamente. Aun así, varios nombres propios se erigen en el ataque: Mark Stone, Mike Hoffman y Matt Duchene. Otros patinadores como Ryan Dzingel, Derick Brassard o el recién llegado, Paul Carey, tratarán de ser importantes en un año importante para los Senators.

Mike Hoffman – Matt Duchene – Mark Stone

Brady Tkachuk – Jean-Gabriel Pageau – Ryan Dzingel

Mikkel Boedker – Logan Brown – Colin White

Zack Smith– Tom Pyatt – Marian Gaborik