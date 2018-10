Guía VAVEL San Jose Sharks 2017/18: con todas lo necesario para llevarse la Copa

San Jose Sharks

Fundación: 1991

Stanley Cups: 0

Títulos de conferencia: 1

Títulos de división: 6

Arena: SAP Center, 17.562 espectadores

SAP Center | Foto: Travis Wise

Desde el año 2003 los San Jose Sharks solo han dejado de clasificar a la post temporada en una ocasión, esto es una muestra del gran trabajo que el equipo de gerencia liderado por Doug Wilson ha realizado. Con la adquisición de la super estrella Erik Karlsson, dos extensiones de contrato importantes y otros buenos movimientos durante el verano, Wilson podría ya ser nominado al premio de mejor gerente general del año.

Los Sharks son un equipo muy consistente y siempre favoritos a llegar lejos en los Playoffs, sin embargo la ventana para ganar la Copa Stanley podría cerrarse por un cierto tiempo. Dos veteranos entran al umbral de su carrera, dos delanteros excepciones firman extensiones, pero en general es un equipo que de nuevo se está desarrollando con joven talento. Esta podría ser una temporada clave para San Jose, quien al parecer posee todas las piezas, sobre todo en defensa, para llevarse la tan preciada Copa Stanley.

Altas/Bajas

---> Mikkel Boedker (RW), Jannik Hansen (RW), Joel Ward (RW), Eric Fehr (C), Paul Martin (D), Chris Tierney (C), Dylan DeMelo (D), Joshua Norris (C), Rudolfs Balcers (LW)

<--- Erik Karlsson (D), Francis Perron (LW), Antti Suomela (C), Kyle Wood (D)

Plantilla 2018/19

Portería

El conjunto de porteros de San Jose es uno de los más subestimados de la liga, siendo en realidad uno de los pares más consistentes. Con un récord ganador y números bastante decentes, Martin Jones es el numero uno indiscutible en esta organización. Por su parte Aaron Dell ha realizado su trabajo de reemplazo de una manera excelente, permitiendo que en la temporada pasada los juegos en que participara Jones se mantuviesen por debajo de 65.

Sin embargo es importante que Martin Jones logre subir la barra y obtenga números mayores al promedio si quiere llevar a su equipo de nuevo a la batalla por la Copa Stanley, así como lo hizo en 2015-16. Ahora, con una defensa claramente fortalecida este año, es posible que la presión sobre la portería más bien se vea disminuida, permitiendo a Jones y a Dell mejorar considerablemente sus estadísticas.

Martin Jones

Aaron Dell

Extra: Antoine Bilbeau

Martin Jones | Foto: NHL.com

Defensa

Los movimientos realizados durante el verano sin dura convirtieron a la defensa de los San Jose Sharks en una de las más poderosas de la liga. La adición del dos veces ganador del trofeo Norris Erik Karlsson, aumenta el potencial ofensivo que tienen estos pares. Junto con Brent Burns, los Sharks cuentan con dos de los defensores más ofensivos de la NHL.

Por otro lado el talento defensivo puro de Vlasic y Braun crea un balance ideal en la línea azul. Sin duda esta defensa tiene la capacidad de detener la ofensiva de cualquier equipo en la liga, al igual que proveer una producción de goles y asistencias importantes, sobre todo en superioridad numérica.

Joakim Ryan - Brent Burns

Marc-Edouard Vlasic - Erik Karlsson

Brenden Dillon - Justin Braun

Extras: Tim Heed, Radim Simek, Jeremy Roy, Kyle Wood

Brent Burns | Foto: Sports Illustrated

Atacantes

A pesar de no se una de las ofensivas más llamativas de la liga, las dos primeras líneas de los Sharks cuentan con jugadores capaces de ofrecer lo necesario para llegar de nuevo a la post temporada. Por un lado Evander Kane parece haber encontrado su hogar en San Jose, y con una extensión de contrato seguramente su producción será determinante. Logan Couture viene de tener una temporada de ensueño con más de 30 goles, de igual forma obteniendo una extensión por parte de la organización. Junto a Kane formará parte de la punta de lanza de esta ofensiva.

A pesar de la edad, el apoyo que brindan Joe Pavelski y Thorton a estás linea es de gran importancia. Dos veteranos que sin duda serán muy importantes en el desarrollo del resto de jóvenes talentos que integran esta ofensiva, y que sin duda complementarán el explosivo ataque de Kane y Couture al frente.

Se auguran buenos resultados por parte de este grupo de delanteros, ya que indudablemente poseen un buen balance de talento y energía que los puede llevar a la final de Copa Stanley de nuevo en esta temporada.

Evander Kane - Logan Couture - Joe Pavelski

Timo Meier - Joe Thornton - Tomas Hertl

Joonas Donskoi - Antti Suomela - Kevin Labanc

Marcus Sorensen - Dylan Gambrell - Melker Karlsson

Extras: Barclay Goodrow, Joachim Blichfield

Logan Couture | Foto: NHL.com

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2017/18

Uniformes