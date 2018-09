Guía VAVEL Calgary Flames 2018/19: el objetivo son los playoffs

Calgary Flames

Fundación: 1972

Stanley Cups: 1 (1988/89)

Títulos de conferencia: 3 (1985/86 – 1988/89 – 2003/04)

Títulos de división: 6

Entrenador: Bill Peters

Home Arena: Scotiabank Saddledome

Nuevos tiempos acontecen para los Calgary Flames, el equipo canadiense quiere revertir los discretos resultados de temporadas pasadas y buscar ya no sólo los playoffs, sino también dar un juego dinámico y vistoso a su afición. Para ello, la directiva ha apostado por el entrenador canadiense Bill Peters, un técnico con experiencia en la NHL y que pretende dar un impulso diferente a estos “nuevos” Flames. Anteriormente ha dirigido a los Detroit Red Wings y hasta abril del año pasado a los Carolina Hurricanes.

Y es que se tenían muchas esperanzas puestas en la evolución del equipo la temporada pasada y por desgracia para Calgary, salió al revés de cómo se esperaba. Los 84 puntos adquiridos al final de la temporada regular no fueron suficientes para la presencia del equipo en los playoffs. A pesar también, de las actuaciones individuales de Johnny Gaudreau con 24 goles, o la de Sean Monahan que marcó 31 tantos.

Aunque a priori el equipo dirigido por el nuevo entrenador Bill Peters no se ha reforzado en exceso en cuanto a jugadores se refiere, sí se ha fichado a piezas clave como James Neal, subcampeón el año pasado con Vegas Golden Knights o el defensa procedente de Carolina Hurricanes Noah Hanifin. Además, se ha mantenido dentro del equipo a los que mejor rendimiento tuvieron el año pasado como Gaudreau o TJ Brodie.

Altas/Bajas

---> James Neal (C), Austin Czarnik (C), Alan Quine (C), Derek Ryan (C), Elias Lindholm (C), Noah Hanifin (D), Bill Peters (entrenador)

<--- Tanner Glass (C), Matt Stajan (C), Troy Brouwer (C), Hunter Shinkaruk (C), Kris Versteeg (C), Austin Carrol (C), Zack Fischer (C), Cody Goloubef (D), Tyler Wotherspoon (D), Matt Bartkowski (D), Marek Hrivik (C), Daniel Pribyl (C), Dougie Hamilton (D), Micheal Ferland (C), Adam Fox (D), Jaromir Jagr (C), Glen Gulutzan (entrenador).

Plantilla 2018/19

Portería

No habrá grandes cambios en esta posición, Mike Smith sigue siendo el dueño indiscutible de la portería en los Flames. Hay que recordar que será el segundo año de Smith defendiendo la portería canadiense. El año pasado no fue un buen año en general para los Flames y tampoco en particular para sus porteros, de hecho, Smith encajó una media de 2,65 goles por partido, demasiados goles para un equipo con aspiración de playoffs.

Estará esperando su oportunidad en el banquillo David Rittich, un buen portero procedente de la República Checa. Este será su tercer año en Calgary y buscará ponérselo muy difícil a un experimentado Mike Smith.

Defensa

Por nombres, sin duda Calgary tiene una de las mejores defensas de la liga, empezando por un experimentado Mark Giordano, que además ejerce como capitán. Será su décima temporada en Calgary y a sus 34 años puede que sea una de las últimas temporadas de su carrera. Giordano no estará sólo en las labores defensivas, a su lado estará TJ Brodie un experimentado defensor que a sus 28 años ha estado prácticamente toda su carrera en los Calgary Flames.

Por otra parte, debemos resaltar el fichaje en defensa de Noah Hanifin, un joven jugador de 21 años que viene de Carolina Hurricanes y con quien en Calgary están muy ilusionados. Es un defensa duro, rápido y que sabe sacar bien la pastilla. Sin duda, uno de los mejores refuerzos para Calgary este año. La defensa la completan jugadores como Michael Stone o Travis Hamonic.

Mark Giordano – TJ Brodie

Noah Hanifin – Travis Hamonic

Michael Stone – Brett Kulak

Atacantes

El fichaje estrella de este año para los Flames ha sido el atacante procedente de Vegas Golden Knights James Neal. El año pasado Neal de 31 años, quedó subcampeón de la NHL con la franquicia de Las Vegas y cosechó 25 goles, 19 asistencias para un total de 71 puntos. Sin duda Neal debe ser uno de los que marque la diferencia en Calgary.

Otra de las incorporaciones en ataque es la joven perla sueca Elias Lindholm, procede de los Hurricanes y los técnicos de los Flames tienen muchas esperanzas depositadas en él. Otro fichaje más en ataque es el del veterano Derek Ryan procedente también de Carolina y que aportará a esa tercera línea de Calgary un punto más de experiencia.

Además los Flames han mantenido en el equipo a jugadores en ataque tan importantes como Johnny Gaudreau, Sean Monahan o Matthew Tkachuk entre otros.

Johnny Gaudreau – Sean Monahan – Elias Lindholm

Matthew Tkachuk – Mikael Backlund – James Neal

Sam Bennett – Derek Ryan – Michael Frolik

Garnet Hathaway - Mark Jankowski – Curtis Lazar

