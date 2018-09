Categórico triunfo de los Jaguars sobre los Patriots

New England Patriots

New England Patriots : T. BRADY 24-35, 234 YDS, 2 TD; S.MICHEL 10 ACARR, 34 YDS; J.WHITE 7 REC, 73 YDS; C.HOGAN 3 REC, 42 YDS, 2 TD; P DORSETT 5 REC, 44 YDS.

Por la segunda semana de la temporada regular 2018, reeditando la final de la Conferencia Americana de la temporada anterior, en el estadio TIAA Bank Field, de la ciudad de Jacksonville, se enfrentaron los locales, los Jacksonville Jaguars contra los New England Patriots. Esta vez a diferencia de la final de Conferencia, el triunfo fue de Jacksonville por 31-20

Los Jaguars querían revancha luego del partido perdido en la Final de la Conferencia Americana la temporada anterior y vaya que lo hicieron. Dominaron todo aspecto del juego de principio a final. Blake Bortles fue la gran figura del juego al completar 29 de 47 pases realizados para un total de 377 yardas y 4 anotaciones.

Ya que para esta partido VAVEL fue acreditado a presenciar el encuentro en la zona de prensa, no solo nos limitaremos a comentar el desarrollo del encuentro, sino también comentaremos acerca de la previa al partido y post del mismo

Con varias horas antes del encuentro, tanto la fanaticada local como visitante (eran muchos menos claro está) ya se encontraban en la zona de estacionamiento del estadio gozando del día con amigos o familia. Muchos realizaban sus parrilladas en la parte trasera de sus grandes camionetas, se regocijaban de una buena cerveza para soportar el fuerte calor que había, pero por sobre todas las cosas disfrutaban de un día de futbol americano en plena camarería

Ya dentro del estadio y con la acreditación pertinente, nos ubicamos en el lugar establecido. En el mismo, el departamento de prensa local nos había dejado información sobre las alineaciones de ambos equipos, sobre quienes serían los árbitros del encuentro y demás información que podría servirnos de utilidad. Arriba de nuestros escritorios, habían muchos televisores que transmitían los demás encuentros que se estaban disputando hasta la hora de nuestro juego donde en ese momento los televisores iban a focalizarse en el partido que fuimos presenciar.

Blake Bortles dominó de manera absoluta la primera mitad

La primera mitad del encuentro fue toda del equipo local. Superaron a los Patriots en todo aspecto del juego de principio a fin.

Ya en la primera serie ofensiva de Jacksonville se evidenció el dominio comentado. Con un ataque basado en pases cortos de Blake Bortles a sus corredores Corey Grant y T.J Yeldon (el corredor titular Leonard Fournette no fue de la partida debido a una lesión muscular) y pases cortos a los receptores Dede Westbrook y Austin Seferian-Jenkins llegaron a la yarda 4 rival. En ese lugar, nuevamente un pase corto de Bortles al receptor Donte Moncrief puso la primera anotación de la jornada y poner el 7-0 para los Jaguars.

Tom Brady y compañía no podían realizar absolutamente nada. La mejor defensiva los dominaba por completo y por eso debían despejaban el balón rápidamente.

La segunda serie del local terminó como la primera, en una anotación vía aérea. Esta vez, los pases era un pocos más largos y el principal receptor fue Keenan Cole que mediante una recepción de 24 yardas puso el marcador 14-0. Cole fue prácticamente indetenible para la defensa patriota (terminó el encuentro con 114 yardas aéreas en siete recepciones y una anotación).

Luego de esta anotación, New England realizó una tímida reacción. Con tres pases completos de Tom Brady al receptor Phillip Dorsett de 6, 11 y 14 yardas respectivamente junto a otros dos pases completos de Brady al corredor James White de 11 y 10 yardas, llegaron a posición de gol de campo que el pateador Stephen Gostkowsky no desaprovechó y puso los primeros tres puntos para los Patriots.

La última marcha de la primera mitad para los Jaguars fue un calco a las series que terminaron en anotación y al igual que esas series término de igual manera, en anotación para los locales.

Con varios pases de Bortles (la primera mitad termino 17 pases completos para 200 yardas y tres anotaciones) a los receptores Cole, Westbrook y Seferian-Jenkins se posicionaron nuevamente en la yarda 4 rival. Ahí nuevamente un pase al ex Jets de New York, Seferian-Jenkins colocó el marcador 21-3 al finalizar la mitad.

Seferian-Jenkins festejando su anotacion al final de la primera mitad (foto Jacksonville Jaguars)

Una segunda mitad más pareja.

La segunda mitad del encuentro fue más acorde a lo creíamos que iba a suceder. Paridad entre ambos conjuntos.

Finalmente en esta mitad, apareció la ofensiva de los Patriots. Luego de un balón recuperado en la mitad de campo, New England pudo establecer un ataque que llegó a la zona de anotación rival. El baluarte de esta marcha fue el corredor Sony Michel, que mediante varios acarreos suyos, New England llegó a la yarda 9 de los locales. Ahí, con un pase de Brady a Chris Hogan pudieron lograr la anotación y acortar la diferencia.

En ese instante del juego, fue el mejor momento de los visitantes en el cotejo, ya que en la jugada siguiente interceptarón a Bortles y empezaban a creer que al igual que en la final de Conferencia de la temporada anterior podrían dar vuelta el resultado. Pero en esta ocasión esa resurrección no ocurrió, la mejor defensiva de la NFL se mantuvo firme y mediante una gran penetración forzaron un balón perdido a Brady y se lo devolvieron a la ofensiva.

Era el momento que Bortles y compañía sentencie el partido y fue lo que realizaron en la marcha posterior. Un pase a corto de Bortles a Westbrook, que gracias a los muy buenos bloqueos, se transformó en una jugada grande de 63 yardas para anotación, puso el resultado 31-13 y liquidó el encuentro.

Solo quedaba tiempo para que en los minutos basura (se denominan así cuando el partido está definido) Tom Brady encuentre nuevamente a Chris Hogan en un pase de 29 yardas para anotación y ponga el 31-20 como resultado final para los locales.

Jacksonville Jaguares demostró que es el principal candidato a llegar al Súper Bowl en la Conferencia Americana. Sin su corredor titular (Fournette) ni su receptor principal (Marquise Lee) pero con una defensiva que mete miedo a los rivales y con una ofensiva con un gran ataque aéreo vencieron con facilidad a los campeones de la Conferencia y se mantienen invicto en esta temporada con dos partidos ganados en la misma cantidad de encuentros jugados.

Por el lado de New England Patriots, quien sufrió la primera derrota de la temporada, deberá trabajar mucho en el aspecto ofensivo ya que hoy se lo vio bastante apagado y con pocas variantes y mejorar también en en la presión al mariscal de campo contrario ya que en pocas oportunidades pudieron poner en aprietos a Bortles.

El post del partido fue toda fiesta en la ciudad de Jacksonville, los fanáticos, a la salida del estadio festejaban y cantaban la victoria con bombos y platillos, en los bares de la ciudad también se encontraban muchos simpatizantes festejando la victoria. Todo era alegría en la bella ciudad nos acogió en este gran partido.