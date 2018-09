Guía Vavel Carolina Hurricanes 2018/19: un objetivo centrado en la solidez defensiva

Carolina Hurricanes

Fundación: 1972 (New England Whalers).

División: Metropolitana.

Stanley Cups: 1

Títulos de Conferencia: 2

Títulos de División: 3

Entrenador: Rob Brind'Amour

Arena: PNC Arena (18 680 espectadores).

PNC Arena | Foto: wikipedia.org

Los últimos años no han traído consigo temporadas llenas de grandes resultados para los Hurricanes. Con 87 puntos en 2016-17 Carolina quedó a ocho puntos de los playoffs, y el año pasado el equipo falló, incluso más, acumulando 83 puntos y terminando 14 puntos fuera de los puestos de postemporada. Con un récord de 36-35-11, los Huracanes terminaron décimos en el Este y sextos en la División Metropolitana.

Antes de la temporada 2017-18, los Hurricanes agregaron a Scott Darling, con la esperanza de que su muestra en Chicago tuviera los mismos resultados en el equipo, pero no fue el caso. Darling luchó con un porcentaje de atajadas de 0.888 y 3.18 de goles en contra. Los Canes terminaron empatados en el séptimo lugar de la liga en goles en contra con 256 y su ofensiva no pudo mejorar la floja marca de 218 goles en total.

Este off season fue uno de cambio para los Hurricanes ya que el nuevo propietario, Tom Dundon, trató de dejar su huella. Peters y Ron Francis están afuera, Brind'Amour y Don Waddell están como entrenador y gerente general respectivamente. La nueva oficina de Carolina tuvo una pretemporada ocupada con una serie de movimientos llamativos.

Altas/Bajas

---> F Micheal Ferland, F Andrei Svechnikov, D Dougie Hamilton, D Calvin de Haan, G Petr Mrazek, entrenador en jefe Rod Brind'Amour.

<--- F Elias Lindholm, F Joakim Nordstrom, F Derek Ryan, F Jeff Skinner, F Lee Stempniak, D Noah Hanifin, G Cam Ward, entrenador en jefe Bill Peters.

Plantilla 2018/19

Portería

Darling salió de la nada para respaldar a Chicago cuando estaban sin Corey Crawford y luego usó esa jugada sólida para ganar un intercambio y un gran contrato con los Canes. Pero su primera temporada como titular no fue muy buena y el jugador de 29 años busca recuperarse esta temporada.

Petr Mrazek, por otro lado, fue uno de los porteros más aclamados cuando fue reclutado, pero nunca ha estado a la altura de esas expectativas iniciales. Después de perder la magia en Detroit, lo que llevó a un cambio durante el trade deadline hacia los Flyers, Mrazek firmó un contrato por un año en Carolina para respaldar a Darling y tal vez desafiarlo para el puesto de titular.

Scott Darling

Petr Mrazek

Darling | newsatspeed

Defensa

Los Canes poseen una de las defensas más profundas en la NHL, los primeros seis de Carolina son sólidos. Comienza con Slavin y Faulk arriba. Los dos defensores se combinaron para obtener 61 puntos y una calificación de -25 (Faulk -26, Slavin +1). Esa clasificación no es una representación justa de su desempeño, ya que nunca tuvieron un respaldo real detrás de ellos en la portería y jugaron la mayoría de minutos contra los mejores de la NHL. Con una nueva temporada por delante, es de esperar que jueguen mejor en la pintura azul, se espera que el par defensivo más importante de Carolina dé un gran paso adelante esta temporada.

Agregar a Calvin de Haan y Dougie Hamilton, y reelaborar un gran porcentaje de su línea azul, fue un gran paso para Carolina. Ambos defensores son sólidos y confiables y deberían ayudar a mejorar la posición de Carolina.

Fleury y Pesce son probablemente el mejor tercer par en la NHL. En la mayoría de los otros equipos esto se consideraría un segundo emparejamiento. Fleury se dirige a su segunda temporada, sigue buscando su primer gol (67 juegos la temporada pasada, 0 goles). Esta será la cuarta temporada de Pesce. El nativo de Tarrytown, Nueva York dio un paso atrás la temporada pasada, pero sigue siendo un jugador sólido.

Jaccob Slavin – Justin Faulk

Calvin de Haan – Dougie Hamilton

Haydn Fleury – Brett Pesce

Los Canes tienen una sólida línea azul | Foto: BOSTONHERALD.com

Atacantes

La primera línea tiene al destacado estudiante de la última temporada, Sebastian Aho (65 puntos la temporada pasada) entre el novato Valentin Zykov (54 puntos en 63 juegos AHL la temporada pasada, siete puntos en 10 juegos NHL) y el veterano Justin Williams (51 puntos la temporada pasada). Tener un novato habilidoso como Zykov solo ayudará a propulsar los puntos totales de Aho, y Williams será un buen veterano en la línea superior.

La segunda línea tiene experiencia, habilidad y confiabilidad. Staal y Teravainen tienen anillos de Stanley Cup, y Ferland es conocido como un sólido jugador de ataque y defensa. Deberían agregar algo significativo en ambas zonas esta temporada.

La tercera línea tiene algunos signos de interrogación. Brock McGinn tuvo su mejor temporada hasta la fecha el año pasado, anotando 30 puntos. La ex selección de segunda ronda podría dar un gran salto la próxima temporada jugando con Rask y el segundo mejor escogido en 2018, Svechnikov. Rask está buscando recuperarse un poco esta temporada, y Svechnikov está buscando demostrar que está listo para la NHL. Si tiene éxito al principio de la temporada, podría encontrarse rápidamente más arriba en la alineación.

La cuarta línea podría estar en rotación. Necas tuvo 17 puntos jugando con hombres la temporada pasada en la liga checa y viene con la esperanza de evitar la AHL. Él es otro jugador que puede avanzar rápidamente en la alineación si juega bien desde el principio. Martinook y Di Giuseppe son jugadores profundos, y nadie sabe si se quedarán con los 82 partidos en la 4ª línea.

Valentin Zykov – Sebastian Aho – Justin Williams

Micheal Ferland – Jordan Staal – Teuvo Teravainen

Brock McGinn – Victor Rask – Andrei Svechnikov

Jordan Martinook – Martin Necas – Phillip Di Giuseppe

Aho | Mtv.fi

Mayor debilidad: Portería

Claramente el punto débil del equipo, Darling y Ward se combinaron para un porcentaje de atajadas de .909, solamente mejor que los Buffalo Sabres. Ward obtuvo mejores números (2.73 GAA, porcentaje de salvadas de .906) que Darling (3.18 GAA, porcentaje de atajadas de .888), pero fue movido a los Chicago Blackhawks. Para reemplazarlo, los Hurricanes incorporaron a Mrazek, quien también tuvo problemas la temporada pasada (3.03 GAA, porcentaje de atajadas de .902).

Así que, para recapitular, Ward y Darling tuvieron malos años, pero para reemplazar a Ward los Canes añadieron a un portero que no logra convencer del todo.

Tiene sentido que Carolina quiera darle a Darling otra oportunidad de obtener el puesto de titular, considerando que canjearon para que sea su titular en un futuro, pero solo porque el objetivo no pudo ser mucho peor que la temporada pasada, no hay garantía de que sea mejor.

Mayor fortaleza: Defensa

Carolina estuvo sólida defensivamente la temporada pasada, simplemente no parecía así debido a lo malo que era el goaltending. La adición de De Haan y Hamilton refuerza lo que ya era una línea azul formidable.

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

No se han clasificado para la postemporada durante los últimos cinco años.

Highlights 2017/18

Uniformes