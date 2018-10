Barkov reemplaza a MacKenzie en la capitanía de Florida Panthers

El delantero fines de 23 años ya fue capitán asistente de los partidos que jugaron como locales la temporada pasada. Reemplaza al canadiense de 37 años, Derek MacKenzie, que fue capitán durante las últimas dos temporadas.

"Este es el mayor honor que he tenido en mi vida", dijo Barkov. "Estar con este equipo, el equipo que me seleccionó y tener la oportunidad de ser capitán es increíble". Los Panthers no anunciaron los capitanes asistentes pero Barkov dijo que será un esfuerzo de equipo. "Yo y los muchachos vamos a hacer esto juntos", dijo. "Puede que tenga la 'C', pero vamos a hacer esto juntos".

Barkov lideró a los Panthers con 78 puntos (27 goles, 51 asistencias) en 79 partidos la temporada pasada. Terminó tercero en la votación del Lady Byng Trophy detrás de los delanteros William Karlsson de los Vegas Golden Knights y Ryan O'Reilly de los Buffalo Sabres. Barkov también jugó su primer AllStar de la NHL y terminó segundo entre los delanteros de la NHL en tiempo de hielo promedio por partido con 22:04 minutos, solo un segundo menos que Anze Kopitar de Los Angeles Kings.

Seleccionado por los Panthers en el segundo puesto del Draft de la NHL de 2013, Barkov ha logrado 249 puntos (100 goles, 149 asistencias) en 331 partidos. Con la selección de Finlandia alcanzó la medalla de plata en los mundiales de 2016 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. "Es nuestro mejor jugador dentro y fuera del hielo", dijo el gerente general Dale Tallon. "Su ética de trabajo es insuperable y solo tiene 23 años".

El entrenador Bob Boughner nombró Barkov capitán tras hablarlo con MacKenzie. "Hablé con [MacKenzie] sobre esto hace un tiempo, estuvo de acuerdo. Creemos que la plantilla se ha organizado en torno a un grupo central. Es difícil pedirles que lideren de inmediato pero ahora que son profesionales de cuatro o cinco años y que han aprendido de veteranos como Willie Mitchell y Derek MacKenzie, es su momento".

MacKenzie declaró que haría todo lo posible para apoyar a Barkov. "Me siento honrado de ser parte de esto y seguir viendo crecer a este equipo. Barkov ha sido un líder en el hielo y es uno de los mejores jugadores de la Liga. Quiero hacer lo mejor. El tiempo se acaba para mí, solo quiero ganar. Haré lo que sea necesario para ayudarnos a ganar ... Tengo muchas ganas de estar con este equipo mientras damos el siguiente paso".