Nurse firma dos años con los Oilers

Los Edmonton Oilers y el defensa Darnell Nurse han llegado a un acuerdo para firmar un contrato para las próximas dos temporadas y 3.2 millones de dólares por cada una tras haberse convertido en Agente Libre Restringido.

El defensa de 23 años natural de Hamilton, Canadá, jugó la pasada temporada 82 partidos con el equipo de Edmonton. Consiguiendo los mejores números de su carrera en la NHL, 26 puntos (6 goles y 20 asistencias) y siendo el segundo mejor en los Oilers en la clasificación más/menos con (+15), la primera vez que acaba en positivo en su etapa en NHL. En las temporadas anteriores en la NHL no sumó puntos en la temporada 2014-2015 tras jugar dos partidos, en la 2015-2016 consiguió 10 puntos (3 goles y 7 asistencias) en 69 partidos y en la temporada 2016-2017 alcanzó los 11 puntos (5 goles y 6 asistencias) en 44 partidos. Fue elegido por el equipo de Edmonton en el Draft 2013 en la séptima selección y en total en toda su carrera ha jugado 197 partidos de Temporada Regular, ha conseguido 47 puntos (14 goles y 33 asistencias) y ha disputado 13 partidos de Playoffs logrando dos asistencias.

Nurse tenía muy claro cuando se convirtió en Agente Libre Restringido que no participaría en el Training Camp (pretemporada) de los Oilers sin haber firmado un nuevo contrato, por ello estuvo en Toronto entrenando por su cuenta para mantenerse en forma. Tras la firma de su nuevo contrato Nurse manifestó su satisfacción por el acuerdo: "Es bueno tenerlo hecho y será bueno salir con los muchachos, es emocionante”. Una vez consumado el nuevo contrato, Nurse dijo que sabía que era cuestión de tiempo alcanzar un acuerdo, aunque pensaba que iba a ser antes de iniciar la pretemporada y si que es cierto que una vez comenzada se agilizó todo aunque estuvo impaciente: "Tenía la sensación de que iba a terminar, no estaba preocupado. Era cuestión de tiempo, al principio, pensé que se haría antes del Training Camp, y luego, una vez que comenzó es probable que fuese un poco más rápido. Estaba perdiendo un poco la cabeza estando sentado en casa y no estando en el hielo".

Con la mente en la nueva temporada

Pensando en la nueva temporada, Nurse dijo que es clave mejorar el inicio de la pasada temporada, (3 victorias, 7 derrotas y 1 Overtime) en 11 partidos, si quieren aspirar a los Playoffs, y tiene conocimiento que la pretemporada ha ido muy bien antes de incorporarse él, así como el gran estado de ánimo que hay en el equipo y su deseo de que su llegada sea positiva para la franquicia en cada partido: "Creo que nuestro comienzo va a ser extremadamente importante, así que estar listos para el comienzo de la temporada va a ser nuestro trabajo. Tengo entendido que el Training Camp ha ido bien hasta ahora. Los muchachos están emocionados y trataré de salir e intentar ser un impacto positivo para nuestro equipo todas las noches".