Guía VAVEL Florida Panthers 2018/19: nuevo contendiente

Los de Sunrise vivieron en una montaña rusa la temporada pasada. Cuando parecía que no había nada por lo que luchar, 25 victorias en los 35 partidos finales aúparon a la franquicia a los puestos de arriba, aunque finalmente no entraron en playoffs por un punto. De cara a este curso, la plantilla no ha sufrido muchos cambios y los refuerzos esperan ser los indicados para dar el paso que falta y regresar a la lucha por la Stanley Cup.