Guía VAVEL Nashville Predators 2018/19: un año más en la lucha

Nashville Predators

Fundación: 1998

Stanley Cups: 0

Títulos de conferencia: 1 (2016/17)

Títulos de división: 1 (2017/18)

Entrenador: Peter Laviolette

Pabellón: Bridgestone Arena, 17.113 espectadores

Bridgestone Arena | Fuente: NHL.com

La franquicia de Tennessee lleva dos temporadas consecutivas acariciando la gloria, rozando con la yema de los dedos la Stanley Cup. Sin embargo, los últimos playoffs tuvieron un sabor muy agridulce para los de amarillo, que perdieron unas finales hace dos años y, la temporada pasada, perdieron en segunda ronda tras haber conseguido el President’s Trophy. Pero el equipo no desiste. En esta nueva campaña, los de Peter Laviolette volverán a estar en la lucha después de un verano sin grandes movimientos, donde la renovación de Ryan Ellis ha sido la principal noticia.

En cuanto al draft de este año, los Predators eligieron a cuatro jugadores (dos defensas, un atacante y un portero). La primera elección fue Jachym Kondelik en la cuarta ronda, puesto 111, procedente de Alemania. Los otros tres son Spencer Stastney (131), Vladislav Yeryomenko (151) y Milan Kloucek (213).

Altas/Bajas

---> Connor Brickley (C/W), Rocco Grimaldi (C/W), Jarred Tinordi (D), Zac Rinaldo (W), Colin Blackwell (C), Zach Magwood (C) y Dan Hamhuis (D).

<--- Mike Fisher (C), Mark McNeill (C), John Ramage (D), Harry Zolnierczyk (W), Trevor Smith (C), Alexei Yemelin (D) y Cody Bass (C/W)

Plantilla 2018/19

Porteros

El finlandés Peka Rinne será una temporada más el guardameta titular de la franquicia. Desde 2005 en Nashville, la pasada temporada regular puede colarse entre las tres mejores de su carrera, o al menos así lo indican sus estadísticas: 42 victorias (a una de su récord), 2,31 goles encajados por partido (su tercera mejor marca) y 92,7 % de lanzamientos detenidos, el segundo mejor dato desde que es profesional. Sin embargo, la aventura en playoffs fue muy distinta. Además de cosechar unos números impropios, Peter Laviolette decidió sustituirlo en el séptimo partido de la segunda ronda ante los Jets tras encajar dos tantos en los diez primeros minutos. Los rumores en verano sobre un posible traspaso rondaron la ciudad de Nashville pero, finalmente, el europeo ha decidido continuar.

Por su parte, Juuse Saros cumplirá el rol de suplente por cuarto año consecutivo. El curso anterior participó en 21 partidos de temporada regular y seis de playoffs. Dejó buenas sensaciones y convenció al entrenador para ser una alternativa con garantías.

Pekka Rinne

Juuse Saros

Peka Rinne | Fuente: NHL.com

Defensores

Sin duda, Nashville goza de una de las zagas con más calidad de toda la liga. Un gran seguro en cada pareja. Destaca la primera línea formada por Josi y Ellis, que vienen de cuajar un año magnífico, tanto en sus funciones defensivas como en ataque. Entre los dos sumaron 79 puntos, una cifra no demasiado alta debido a los pocos partidos que disputó Ellis (44). Además, P.K. Subban firmará su tercer año en Nashville y lo hará a un nivel estratosférico. Después de ser galardonado en los últimos NHL Awards, el canadiense buscará romper su propio récord personal, que dejó esta última campaña en 59 puntos. Además, conformará la primera unidad de power play, con Josi y Ellis en la segunda, previsiblemente.

La nota negativa: la marcha de Alexei Emelin, un hándicap que deberá solucionar Laviolette. El ruso no completó su mejor año y, tras una temporada en Tennessee, ha puesto rumbo a su país natal, donde competirá con el Avangard Omsk de la KHL.

Roman Josi – Ryan Ellis

Mattias Ekholm – P.K. Subban

Matt Irvin – Yannick Weber

P.K. Subban | Fuente: NHL.com

Atacantes

Los Predators terminaron la temporada regular como el séptimo equipo más goleador (267), aunque es un apartado que no parece necesitar de cambios. Así lo ha hecho saber la gerencia después de apenas reforzar esta área durante el verano, a pesar de la retirada de Mike Fisher tras la caída en los playoffs. Por nombres, Nashville puede presumir de ser una de las franquicias con más estrellas. Sin duda, Filip Forsberg lidera esta lista, a la que también se pueden sumar hombres como Kyle Turris o Nick Bonino.

La primera línea, una de las más temidas en la liga, alcanzó la cifra de los 70 goles el curso pasado, es decir, algo más de un cuarto de todos los que anotó el equipo. El resto de tríos también asustan, con patinadores como Kyle Turris liderando la segunda línea o Nick Bonino al frente de la tercera. Si todo sigue su cauce, los Preds volverán a ser una franquicia de las más anotadoras.

Filip Forsberg – Ryan Johansen – Viktor Arvidsson

Kevin Fiala – Kyle Turris – Craig Smith

Eeli Tolvanen – Nick Bonino – Ryan Hartman

Colton Sissons – Calle Jarnkrok – Austin Watson

Filip Forsberg | Fuente: NHL.com

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2017/18

Uniformes