Guía VAVEL Pittsburgh Penguins 2018/19: a recuperar el trono

Pittsburgh Penguins

Fundación: 1967

Stanley Cups: 5

Títulos de Conferencia: 6

Títulos de División: 8

Trofeo de los Presidentes: 1

Entrenador: Mike Sullivan

Arena: PPG Paints Arena, 18.387 espectadores

PPG Paints Arena | Foto: Joe Wojcik

Tras no conseguir la tercera Stanley Cup consecutiva la pasada temporada, ponerse a la altura de las grandes dinastías de la NHL y ser el siguiente equipo en conseguirlo desde que lo hiciese por última vez los New York Islanders de 1980 al 1983. El equipo de Pittsburgh buscará ser campeón por tercera vez en cuatro años.

La pasada campaña los Pens no tuvieron un buen inicio y les costó enchufarse a la liga hasta la segunda mitad de la temporada, logrando remontar y clasificarse con solvencia para los Playoffs con un récord de (47,2,6; 100puntos), en segundo lugar de la División Metropolitana y quinto en la División Este. Finalmente en Postseason eliminaron en primera ronda a sus vecinos de Pensilvania los Philadelphia Flyers, cayendo eliminados por, los que a la postre fueron los campeones, su eterno rival los Washington Capitals.

Tras mantener esta temporada el núcleo fuerte de la pasada temporada, continuan dirigidos desde el banquillo por Mike Sullivan con el objetivo de alcanzar los Playoffs por decimotercer año consecutivo. Esperando recuperar la mejor versión de Kris Letang y Matt Murray, así como conseguir que sigan enchufados en ataque Evgeni Malkin, Phil Kessel, Jake Guentzel y su líder y capitán Sidney Crosby. A pesar de la no renovación de Tom Kuhnhackl y de las bajas obligadas por el tope salarial de Conor Sheary y Matt Hunwick a Buffalo Sabres, los Pens pudieron ir al mercado de Agentes Libres para reforzar la defensa con Jack Johnson y retocar el ataque con la veteranía de Matt Cullen, que regresa a Pittsburgh, y del ex de Anaheim Ducks Derek Grant para cubrir las bajas que se puedan ir dando a lo largo de la temporada.

Altas/Bajas

---> Conor Sheary, Matt Hunwick, Tom Kuhnhackl, Carter Rowney, Josh Jooris.

<--- Jack Johnson, Matt Cullen, Derek Grant, Stefan Elliott, Jimmy Hayes.

Plantilla 2018/19

Portería

Matt Murray partirá como claro titular en portería. Tras una mala temporada en lo personal por el fallecimiento de su padre y en lo profesional con lesiones que le hicieron perderse hasta 22 partidos, acabó el año con un bajo porcentaje de paradas del 0,907 %. Si bien es difícil que se acerque al porcentaje conseguido en 2016/17 de 0,923%, es probable que sea un año de recuperación y si las lesiones le respetan, es posible que alcance las 60 aperturas y con serias opciones de sumar 40 victorias.

Donde habrá competencia es en quien será el portero reserva. Estará entre Casey DeSmith y Tristan Jarry, ya que ambos tuvieron sus oportunidades de respaldar a Murray la pasada campaña. DeSmith tuvo la pasada temporada un porcentaje de paradas del 0.921%, mientras que Jarry tuvo un 0.908%. Esto le da a DeSmith ventaja para quedarse en NHL junto al hecho de que es mayor y más experimentado, mientras que Jarry puede ser el abridor en el equipo afiliado de la AHL WBS-Penguins para acumular tiempo de juego. Aunque la decisión final dependerá de la pretemporada.

Matt Murray

Casey DeSmith – Tristan Jarry

Matt Murray | Foto: NHL.com

Defensa

El dúo Dumoulin-Letang es uno de los mejores de la liga cuando están en forma. Kris Letang tras su lesión, por fin ha podido tener un verano completo para entrenar y no hay motivo para pensar que no pueda volver a ser uno de los diez mejores defensores de la liga. Si a ello se le une un Brian Dumoulin que llega de hacer una temporada excepcional, esta pareja puede ser de máximas garantías. Ambos impulsan la posesión muy bien, y mientras que Dumoulin no se acerca a los números ofensivos que tiene Letang, lo compensa al ser un defensor de Shutdown.

Tras jugar juntos en ciertos momentos la pasada temporada, Olli Maatta y Justin Schultz es probable que vuelvan a jugar bastantes minutos juntos este año. La pasada campaña fue una gran temporada para Maatta, igualando sus mejores registros (7 goles y 22 asistencias), mejorando su posesión del 49.2% en 2017 a casi el 52% la temporada pasada, así como también su patinaje fue notablemente mejor. Schultz por su parte solo necesita mantenerse saludable tras perderse 19 partidos la temporada y caer sus registros de 51 puntos en la 2016/17 a 27 puntos la pasada campaña. Si no se lesiona esta temporada, su techo podría rondar los 40 puntos, ya que juega los primeros cuatro minutos de emparejamiento y rota en el mejor Powerplay.

Por su parte la última pareja será Jamie Oleksiak y Jack Johnson. Oleksiak todavía está afinando su juego, además Pittsburgh recompensó su juego con una extensión de tres años. Continúa mejorando no solo su ofensiva, sino también su juego defensivo. Johnson es el más adecuado para este puesto en este momento de su carrera. Ya que no es un defensor de los cuatro mejores, si guardan sus minutos no debería estar tan mal. Tiene una gran habilidad de pase de salida y tendrá que mostrar en Pittsburgh signos de ser un mejor defensor también.

Brian Dumoulin - Kris Letang (A)

Olli Maatta - Justin Schultz

Jamie Oleksiak – Jack Johnson

Kris Letang | Foto: NHL.com

Delanteros

Sidney Crosby y Evgeni Malkin son los cabezas de cartel del ataque de los Penguins, combinado entre ambos sumaron 187 puntos la temporada pasada, algo que amenazan con repetir esta temporada. Malkin lideró al equipo con 98 puntos, la mayor cantidad desde la 2011-12, mientras que Phil Kessel consiguió el mayor número de puntos en su carrera, 90 puntos (34 goles-58 asistencias). Para la nueva temporada, el ataque de los Pens ha sufrido mejoras con respecto a la temporada pasada, ya que jugadores como Tom Kuhnhackl y Carter Rowney proporcionaron una escasa ofensiva de solo solo cuatro goles juntos en toda la temporada, mientras que Ryan Reaves estuvo en las dos primeras líneas hasta que fue traspasado el último día de mercado y solo anotó cuatro goles. Mejorar las dos últimas lineas, especialmente la cuarta línea, ha sido la clave de cara a la nueva temporada.

Destaca la aparición del prospecto Daniel Sprong, que estará toda la temporada en NHL, junto al capitán Sidney Crosby y Jake Guentzel. Algo que si sabe aprovechar el tiempo de juego junto a Crosby mejorará su progresión como jugador. Con una segunda línea interesante, donde Bryan Rust puede jugar en cualquier posición de la alineación, mientras que Evegni Malkin y Phil Kessel siempre tienen una gran química. La preferencia de Sullivan es generalmente tener a Kessel en su propia línea, pero para comenzar la temporada, busca que estén juntos y retomarlo justo donde lo dejaron. Rust consiguió 38 puntos el año pasado y puede llegar a los 45/50 si no se lesiona, su velocidad es un gran factor.

En la tercera línea Derick Brassard debería permanecer como Center, ya que ponerlo en el extremo sería bajar su rendimiento. Tras su lesión de la pasada temporada debe ser un año de recuperación. Carl Hagelin le acompañará y a pesar de ser un jugador que mejora tras la navidad debe comenzar mucho mejor, un mejor inicio le debería llevar cerca de los 40 puntos, especialmente con su velocidad. Patric Hornqvist tuvo su mejor temporada en Pittsburgh con 29 goles la pasada temporada, es una amenaza en la red, que es donde obtiene la mayoría de sus goles. Ponerlo en la línea con un centro y un extremo muy rápidos que puedan hacer llegar gran cantidad de Pucks rechazados, es una receta para el éxito. La cuarta línea se ha conseguido mejorar, ya que Riley Sheahan tendrá compañeros de línea competentes esta temporada, por un lado Zach Aston-Reese es probable que sea un habitual en esta línea en su primera temporada completa en NHL, junto al veterano Matt Cullen que regresa a Pittsburgh esta temporada.

Jake Guentzel – Sidney Crosby (C) – Daniel Sprong

Bryan Rust – Evgeni Malkin (A) – Phil Kessel

Carl Hagelin – Derick Brassard – Patric Hornqvist

Matt Cullen – Riley Sheahan – Zach Aston-Reese

Evgeni Malkin | Foto: NHL.com

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2017/18

Uniformes